Das ganz simple Video-Meeting, bei dem zwei Teilnehmende sich durch einen pixeligen Bildschirm anstarren, gibt es nicht mehr. Arbeit findet zunehmend hybrid oder im Home-Office statt, und so haben sich Plattformen für virtuelle Meetings und Tools für Videokonferenzen dahingehend entwickelt, dass sie sich dem Wesen echter Zusammenarbeit öffnen. Tatsächlich bieten heute viele Online-Konferenz-Tools Funktionen, die über persönliche Meetings hinausgehen, unter anderem Bildschirmfreigabe, Notizen, Transkriptionsdienste, Emoji-Reaktionen und mehr.

In diesem Leitfaden zeigen wir dir, was zu berücksichtigen ist, wenn du eine Plattform für virtuelle Meetings bewertest, und welche die jeweils besten Videokonferenz-Tools für unterschiedliche Anwendungsfälle und Unternehmensgrößen sind.

Wie du für dein Team die beste Software für virtuelle Meetings wählst

Die beste Plattform für virtuelle Meetings bedient die speziellen Bedürfnisse deines Teams. Denke bei Videokonferenz-Tools an folgende wichtige Faktoren:

Funktionen und Fähigkeiten: Achte auf Video- und Audioqualität, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung, Tools für die Zusammenarbeit wie Dokumentenfreigabe und Chat und Sicherheitsfunktionen wie Zugriffssteuerung für Online-Meetings.

Achte auf Video- und Audioqualität, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung, Tools für die Zusammenarbeit wie Dokumentenfreigabe und Chat und Sicherheitsfunktionen wie Zugriffssteuerung für Online-Meetings. Barrierefreiheit: Sorge dafür, dass das Videokonferenz-System von unterschiedlichen Benutzertypen verwendet werden kann, unabhängig von etwaigen Einschränkungen.

Sorge dafür, dass das Videokonferenz-System von unterschiedlichen Benutzertypen verwendet werden kann, unabhängig von etwaigen Einschränkungen. ​Benutzerzufriedenheit: Minimiere Lernkurven für Benutzer:innen. Setze die Priorität auf eine intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen, die es erleichtern, sich verständlich zu machen.

Minimiere Lernkurven für Benutzer:innen. Setze die Priorität auf eine intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen, die es erleichtern, sich verständlich zu machen. Integration in andere Tools: Achte darauf, dass die Videokonferenz-Plattform gut mit den Tools funktioniert, die du bereits verwendest, z. B. Apps für das Projektmanagement und Kalender.

Achte darauf, dass die Videokonferenz-Plattform gut mit den Tools funktioniert, die du bereits verwendest, z. B. Apps für das Projektmanagement und Kalender. Kapazität und Skalierbarkeit: Wähle eine Plattform für virtuelle Konferenzen aus, die sich skalieren lässt und große Online-Meetings oder Webinare verarbeiten kann.

Wähle eine Plattform für virtuelle Konferenzen aus, die sich skalieren lässt und große Online-Meetings oder Webinare verarbeiten kann. Zuverlässigkeit: Störungen kosten Geld, Zeit und Konzentration. Finde eine Plattform für virtual Meetings mit herausragenden Betriebszeiten.

Störungen kosten Geld, Zeit und Konzentration. Finde eine Plattform für virtual Meetings mit herausragenden Betriebszeiten. Support: Reagiert der Kundensupport wirklich gut? Bietet er Unterstützung rund um die Uhr?

Die besten Plattformen für virtuelle Meetings von großen Gruppen

Nicht alle Tools für virtuelle Meetings eignen sich auch für große Gruppen. Wenn du mit deinem Tool Videokonferenzen und Online-Meetings für 100 bis 1.000 Personen hosten musst, gibt es folgende Optionen:

Die Unternehmensversion von Zoom kann bis zu 1.000 Teilnehmende pro Online-Meeting unterstützen, und Videokonferenzen können bis zu 30 Stunden dauern. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören Whiteboards, unbegrenzter Cloud-Speicherplatz, einmaliges Anmelden (SSO) und eine REST API zur Integration von Video-Meetings in deine diversen Web-Apps und -Tools.

Die Unternehmensversion von Google Meet enthält ein Abonnement für Google Workspace Enterprise. Sie bietet Platz für bis zu 1.000 Videokonferenz-Teilnehmende und kann unbegrenzt viele Dateien hosten. Sie lässt sich in alle Google Workspace-Apps integrieren und unterstützt Live-Streaming in der Domain, sodass du Video- oder Audio-Meetings innerhalb der privaten Domain oder des Netzwerks deiner Organisation live senden kannst.

Die Business- und Enterprise-Varianten von GoTo Meeting fassen bis zu 250 Teilnehmende pro Online-Meeting, die Professional-Variante unterstützt bis zu 150. Meeting-Dauer und Cloud-Aufzeichnung sind bei Business und Enterprise unbegrenzt.

Die besten Plattformen für virtuelle Meetings für Enterprise

Enterprise-Unternehmen haben besondere Anforderungen und Richtlinien hinsichtlich der Nutzung und Beschaffung von Software. Die folgenden Videokonferenz-Tools sind einige der am häufigsten genutzten Plattformen für virtuelle Meetings auf Enterprise-Ebene.

Webex Webinars kann bis zu 100.000 Teilnehmende fassen. Es unterstützt Live-, simuliertes Live- sowie On-Demand-Streaming und lässt sich leicht in Tools wie Salesforce und Eloqua integrieren.

Microsoft Teams ist in allen Microsoft 365-Varianten enthalten, sodass Enterprise-Teams direkt in der Teams-Benutzeroberfläche gemeinsam an Dateien und Dokumenten arbeiten können, die in OneDrive for Business, SharePoint und Microsoft 365-Apps gespeichert sind. Es bietet diverse Pläne sowie Optionen zum Hinzufügen weiterer Funktionen wie etwa Teams Phone und Teams Rooms an, um die Online-Meeting-Erfahrung weiter zu individualisieren.

Die besten Tools für virtuelle Meetings von Kleinunternehmen

Die besten Plattformen für virtuelle Konferenzen können zusammen mit deinem Unternehmen wachsen. Hier sind ein paar Beispiele für Videokonferenz-Tools:

Zoom enthält robuste Funktionen für Hosts und Teilnehmende von virtuellen Konferenzen (stummschalten bzw. Stummschaltung aufheben, Bildschirm freigeben, Umfragen erstellen), ein kostenloses Konto für die grundlegenden Online-Meeting-Bedürfnisse und faire Preisstufen für die unterschiedlichen Modelle.

Webex Meetings bietet je nach Bedarf unterschiedliche Abonnement-Optionen. Die kostenlose Variante kann bis zu 100 Teilnehmende umfassen, die Optionen „Starter“ und „Business“ je 150 bzw. 200.

Die besten Tools für online Meetings von hybriden und Remote-Teams

Plattformen für virtuelle Meetings von Remote-Teams verfügen über eigens auf Remote-Arbeit, Zusammenarbeit und Produktivität zugeschnittene Funktionsmerkmale. Zu den bemerkenswertesten davon gehören:

Wer Slack nutzt, kann Slack Huddles für Audio- und Video-basierte Unterhaltung innerhalb eines Channels oder in Direktnachrichten nutzen. Mit Huddles sind Bildschirmfreigaben, Zeichnen und Markierungen möglich, und es gibt witzige Anwendungsfälle für Emojis im Rahmen eines Online-Meetings. Darüber hinaus können Benutzer:innen Links, Dokumente und Nachrichten teilen, die automatisch gespeichert werden, wenn der Huddle endet.

Switchboard führt Tools und Teams in einem Raum für die Zusammenarbeit in der Cloud zusammen. Teams können Online-Videokonferenzen abhalten und dabei mit mehreren webbasierten Apps wie Google Docs und Trello arbeiten.

Die besten mobilen Apps für virtuelle Meetings

Bei Online-Meetings und Präsentationen von unterwegs sind mobile Apps für online Meetings unabdingbar, z. B.:

Die Zoom-App für Mobilgeräte kannst du aus dem App Store und Google Play herunterladen. Sie vereint diverse Kommunikationsfunktionen wie Chats, das Senden von Textnachrichten und die Teilnahme an Online-Meetings mit einem einzigen Klick. Dabei werden grundlegend mobile Funktionen genutzt, z. B. Sprachbefehle per „Hey Google“ und benutzerdefinierte Kurzbefehle über Siri, was die Teilnahme noch praktischer gestaltet.

Die mobile Skype-App lässt sich für Smartphones mit Android, iPhones und Windows 10-Handys herunterladen. Für Tablets gibt es Versionen für die Betriebssysteme Android und Windows sowie iPads und Kindle Fire HD.

Die besten Videokonferenz-Tools für Diversität und Barrierefreiheit

Hier geht es um Barrierefreiheit und Diversitätsfunktionen wie Untertitel und Transkription, Kompatibilität mit Screenreadern, Tastaturnavigation und den Modus mit starkem Kontrast. Mit diesen werden Online-Meetings für viele unterschiedliche Menschen zugänglich.

Zwar haben die meisten Videokonferenz-Tools und Plattformen für virtuelle Konferenzen große Schritte unternommen, um sich auf diverse unterschiedliche Benutzer:innen zuzubewegen, doch insbesondere die folgenden lohnen sich:

Zu den Barrierefreiheitsmerkmalen von Google Meet gehören Live-Untertitel, Transkripte, Screenreader und Lupen, Tastaturbefehle, Sprach-Feedback über die Google Meet-Hardware und gekoppelte Kacheln für Desktop-Benutzer:innen.

Zoom bietet automatisch generierte und manuelle Untertitel sowie Drittanbieter-Untertitel über die Untertitel-REST API, anpassbare Display-Einstellungen, Tastaturbefehle für einfach Navigation und Unterstützung von Screenreader.

Zu den Barrierefreiheitsmerkmalen von Slack gehören Tastaturaktionen, Unterstützung von Screenreader, benutzerdefinierte Emojis und Animationen, ein Dark Mode für augenschonendes Arbeiten in Slack und benutzerdefinierte Einstellungen für die Vergrößerung.

Die besten kostenlosen Videokonferenz-Tools

Wenn dein Budget begrenzt ist oder du keine erweiterten Optionen wie KI-gestützte Transkription oder benutzerdefiniertes Branding brauchst, sind folgende virtuelle Meeting-Tools für Teams dauerhaft kostenlos verfügbar:

Das kostenlose Modell von Zoom unterstützt bis zu 100 Teilnehmende und 40-Minuten-Sitzungen pro Online-Meeting, dazu bearbeitbare Whiteboards und Notizen, die du innerhalb der App und mit dem Zoom Mail Service und im Zoom-Kalender teilen kannst.

Mit Skype können maximal 100 Personen kostenlos in einer virtuellen Konferenz zusammenkommen. Online-Meetings können bis zu 24 Stunden dauern, ohne dass Anmeldungen oder Downloads erforderlich sind.

Die kostenlose Version von Google Meet können bis zu 100 Personen gemeinsam nutzen. Online-Meetings können ohne Kosten bis zu einer Stunde dauern, so lange wie bisher noch nie.

Stärkeres Engagement und Produktivität mit der richtigen Plattform für virtuelle Meetings

Virtuelle Konferenzen haben unsere Art zu arbeiten verändert. Virtuelle Konferenz-Tools sind nicht mehr nur praktisches Zubehör, sondern unverzichtbare Werkzeuge zur Förderung effektiver Zusammenarbeit über mehrere ggf. verteilte Teams hinweg. Wähle die richtige Plattform für virtuelle Meetings, um das gemeinsame Potenzial deines Teams auszuschöpfen.