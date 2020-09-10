In der Future of Work-Studie von Slack haben 80 % der Mitarbeitenden angegeben, mehr darüber wissen zu wollen, wie Entscheidungen in ihrem Unternehmen getroffen werden. 75 % der Befragten in der Studie „State of Work“ sind optimistischer bei der Arbeit und fühlen sich in der Lage, selbst Entscheidungen zu treffen, wenn sie in die unternehmensweite Strategie und Vision eingebunden werden. Eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation in deinem Unternehmen hilft dabei, Transparenz zu maximieren, Silos aufzubrechen und einen freien Ideenaustausch zu fördern.

Wie das am besten geht? Indem du einen kollaborativen Führungsstil anstrebst, der agiles Arbeiten ermöglicht.

Worin besteht ein kollaborativer Führungsstil?

Ein kollaborativer Führungsstil zeichnet sich durch flache Hierarchien aus: Alle Mitarbeitenden können ihre Ideen einbringen und eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Damit soll die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen vereinfacht werden. Diese Herangehensweise überschneidet sich stark mit agiler Führung. Sie ermöglicht es einem Unternehmen, sich schnell an neue Rahmenbedingungen anzupassen.

Bei beiden Führungsstilen geht darum, gemeinsam Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln und so die Teamarbeit effizienter zu gestalten. Das stärkt nicht nur die Beziehungen zwischen den einzelnen Teammitgliedern, sondern schafft Vertrauen und erhöht die Motivation. Alle Mitarbeitenden in deinem Unternehmen – unabhängig von Titel, Erfahrung oder Unternehmenszugehörigkeit – haben die Gelegenheit, gehört zu werden und Wertschätzung zu erfahren. Langfristig trägt dies zum Abbau des Silodenkens bei, das viele Unternehmen an der agilen Entwicklung hindert.

„Kollaborative Führung bedeutet Folgendes: Bei den meisten wichtigen Entscheidungen und großen Projekten ist die Führungskraft sehr oft die am schlechtesten informierte Person“, sagt Michael Lopp, Vice President of Product Engineering bei Slack. „Du musst herausfinden, wie du dir möglichst viele Informationen beschaffst und eine gute Entscheidung triffst. Oder du überlässt die Entscheidung einem anderen Teammitglied, bei dem du davon ausgehst, dass es diese Entscheidung besser treffen kann.“

„Eine kollaborative Führungskraft hat die Aufgabe, ausgewogene Gespräche zu ermöglichen und allen Perspektiven Gehör zu schenken.“ Michael Lopp Vice President of Product Engineering, Slack, Slack

Wie du bei der Arbeit einen agilen Führungsstil förderst

Agile Führung setzt Energie in Projekt-Teams frei, indem sie den einzelnen Mitgliedern ein Gefühl der Eigenverantwortung für ihre Arbeit verleiht und eine Umgebung schafft, in der Ideen und Innovation Raum zum Wachsen haben. Ein solcher Stil ermöglicht den freien Austausch von Ideen, ganz egal, woher sie stammen. Mit den folgenden Tipps für Führungskräfte findest du einige Möglichkeiten, wie du in deinem Unternehmen einen kollaborativen und agilen Führungsstil implementieren kannst.

1. Verstehen, dass Ideen von überall kommen können

„Wenn es in deinem Unternehmen Kolleg:innen gibt, die sich nicht trauen, Ideen zu äußern, hast du verloren”, sagt Pixar-Mitgründer Ed Catmull in seinem Buch „Die Kreativitäts-AG”. „Unterschätze Ideen aus unerwarteten Quellen nicht. Inspiration kann von überall her kommen.“

Schaffe eine Umgebung, in der alle – von den unerfahrensten Mitarbeiter:innen bis zur Geschäftsführung – ohne Scheu ihre Ideen äußern und darauf vertrauen können, dass diese berücksichtigt und möglicherweise umgesetzt werden. Ermutige auch zurückhaltende Teammitglieder, ihre Gedanken einzubringen: „Du wirst feststellen, dass die stillsten Mitarbeiter:innen häufig die mit den innovativsten und besten Ideen sind“, erläutert Lopp.

„Achte in Meetings darauf, wer sich zurückhält und frage diese Person dann: ‚Wie denkst du eigentlich darüber?‘“, empfiehlt Lopp. „Eine kollaborative Führungskraft hat die Aufgabe, ein ausgewogenes Gespräch zu ermöglichen und allen Perspektiven Gehör zu schenken.“

2. Bereit sein, Feedback anzunehmen (und umzusetzen)

Kollaborative Führung setzt darauf, dass Führungskräfte offen für Feedback aus ihren Projekt-Teams sind und dieses Feedback umsetzen. Dazu zählen auch Ideen zu Verbesserungsmöglichkeiten. Die Mitarbeitenden sollten das Gefühl haben, dass Feedback belohnt und nicht bestraft wird. „Dein Projekt-Team sollte die Möglichkeit haben, Dinge anzuzweifeln, in Frage zu stellen, zu sagen ‚Hier läuft etwas falsch‘“, betont Deano Roberts, Vice President of Global Workplace and Real Estate bei Slack. „Alle sollten in der Lage sein, jederzeit mit Kolleg:innen sprechen zu können – unabhängig von ihrer jeweiligen Position und ohne Angst vor daraus entstehenden Nachteilen zu haben“, schreibt Catmull.

Kollaborative Führungskräfte schulen ihre Projekt-Teams darüber hinaus in effektiven Kommunikationsmethoden, die sie für Feedback oder Ideen nutzen sollten. Dadurch entwickeln die Teammitglieder im Tagesgeschäft ein Gefühl der Eigenverantwortung und die gute Zusammenarbeit wird gefördert.

3. Kommunikationsprozesse vereinfachen

Zusammenarbeit und Kommunikation gehen mit erfolgreichen Projekt-Teams Hand in Hand. Es ist unmöglich, einen agilen Führungsstil zu verfolgen und schnell auf Veränderungen zu reagieren, wenn zwischen Einzelpersonen, Projekt-Teams, Vorgesetzten und Geschäftsführung Kommunikationshindernisse bestehen.

Damit kollaborative Führung funktioniert, solltest du dein Projekt-Team mit effizienten Kollaborationstools ausstatten, die es den Teammitgliedern erleichtern, Ideen auszutauschen, an Projekten zu arbeiten und Feedback zu wichtigen Fragen zu geben. Zeige deinen Mitarbeitenden, auf welchen Wegen ihr untereinander kommunizieren könnt, damit alle Beteiligten auf dem aktuellen Stand bleiben und gemeinsam in Echtzeit oder asynchron an Projekten arbeiten können – unabhängig davon, ob ihr im Büro oder im Homeoffice sitzt.

Bei kollaborativer Führung geht es um den Aufbau von Vertrauen

„Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen“, erklärt Lopp. „Man muss es sich verdienen – im Umgang und bei der Zusammenarbeit mit dem eigenen Projekt-Team über viele Monate (oder sogar Jahre).”

Wenn du deinen Mitarbeiter:innen und Projekt-Teams ermöglichst, eine führende Rolle in deinem Unternehmen einzunehmen, kommen Vertrauen und Zusammenarbeit ganz von selbst. Dein Unternehmen wird auf vielen Ebenen davon profitieren: Die Teammitglieder sind motivierter, die Produktivität steigt und gemeinsam bringt ihr innovative Ideen voran.

Erfahre noch mehr über effiziente Zusammenarbeit auf unserer Themenseite rund um Kollaboration.