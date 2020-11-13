Slack Sessions bringt die „Frontiers“ nach Deutschland

Das Jahr 2020 war für uns alle zweifelsohne ein außergewöhnliches Jahr. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das deutsche Team Anfang März in Dublin zusammen gekommen ist und ich den Marketing Plan für das restliche Jahr präsentiert habe. Darauf stand unter anderem auch eine Slack Tour durch die 5 größten Städte in Deutschland. Doch es kam für uns alle anders. Und unsere physischen Events wurden in Kürze zu virtuellen Webinaren und den Slack Sessions. Waren sie zu Beginn der Corona-Pandemie noch eine ungewollte Alternative zu den Präsenzevents, sind sie nun fester Bestandteil unseres Plans. So fand auch unsere jährliche Konferenz Frontiers in diesem Jahr erstmals komplett virtuell statt. Auch wenn wir uns gerne mit unseren Kunden und der Slack-Community getroffen hätten, gab es dieses Jahr keine andere Möglichkeit. Das ist einerseits schade, hat andererseits aber auch Vorteile – und an denen wollen wir jetzt die deutsche Community mit den Slack Sessions teilhaben lassen.

Wir bringen das Beste der Frontiers nach Deutschland

Wir kommen zu euch! Direkt ins Home-Office und ihr müsst dafür keine lange Reise auf euch nehmen oder Termine für den Tag verschieben. Auf den Slack Sessions habt ihr die Wahl welche Inhalte für euch am interessantesten sind und worin ihr euer Wissen weiter vertiefen möchtet. Außerdem habt ihr die Möglichkeit beim Networking-Roulette auf spannende Kontakte zu treffen.

Die zweite Ausgabe unserer lokalen Eventreihe Slack Sessions mit dem Motto “Entdecke eine neue Art der Arbeit – mit Slack!” steht ganz im Zeichen der Frontiers. Wir zeigen euch die besten Sessions von unserer globalen Konferenz und haben uns zusätzlich spannende Gäste speziell für den deutschen Markt eingeladen.

Ganz nebenbei möchten wir mit euch 1 Jahr Slack Deutschland feiern. Wir lassen die vergangenen 12 Monate Revue passieren und teilen spannende Slack-Produkt-Insights mit euch.

Das Wichtigste in Kürze Wann: 26. November 2020, ab 9:30 Uhr

Wo: Überall, wo du gerade bist

Wer: Führungskräfte und alle, die sich für den Einsatz von Slack in ihrem Unternehmen interessieren

Mit diesen Highlights kannst du rechnen :

Lerne unseren CEO Stewart Butterfield kennen und erfahre, wie Slack dein Unternehmen bei der Transformation der Arbeit unterstützt.

Wir sprechen mit dem neuesten Dax-Unternehmen Delivery Hero und fragen, was traditionelle Organisationen von dem Unicorn lernen können.

Mit IBM diskutieren wir über die veränderte Rolle der Tech-Leader in Unternehmen und ihren steigenden Einfluss auf unternehmenskritische Bereiche.

Wir präsentieren Zahlen und Fakten von Forrester zur Wertschöpfung und Produktivität durch den Einsatz von Slack in erfolgreichen Unternehmen.

Mit dabei sind außerdem Experten und Expertinnen von Netflix, Etsy, Credit Suisse und Snowflake.

Verbringe einen inspirierenden, unterhaltsamen und lehrreichen Vormittag mit uns und tausche dich mit zahlreichen Führungskräften zu den Veränderungen und Herausforderungen der neuen Arbeitswelt aus.