Zusammenführung von Produktivitätstools zur Schaffung produktiverer Arbeitsweisen

Unternehmen, die einen digitalen Wandel durchlaufen, setzen heutzutage Dutzende - ja sogar Hunderte - verschiedener Apps ein, um in ihrer jeweiligen Branche agil zu bleiben. Slack unterstützt diese Transformation: In unserem Verzeichnis findest du mehr als 2.000 Apps, von denen sich viele in die Tools integrieren lassen, die du jeden Tag verwendest.

Für Finanzunternehmen wie HSBC bedeutet das, dass sie Slack zur unternehmensweiten Koordinierung nutzen. Und für Teams bei Etsy, Riot Games und Hearst ist Slack der zentrale Anlaufpunkt, der ihnen hilft, Entwicklungen zu beschleunigen und alle auf dem gleichen Stand zu halten. Sie alle sind zu uns auf die Slack Frontiers, unsere jährliche Konferenz gekommen, die sich darauf konzentriert, die Arbeitsweise aller Anwender:innen zu verändern, und haben uns ihre Erfolgsgeschichten erzählt.

Schnellere Innovationen bei einer der größten Banken der Welt

Der digitale Wandel betrifft alle Branchen, auch das Finanzwesen. Seit der Einführung von Slack hat HSBC einen rasanten Anstieg des Interaktionsverhaltens verzeichnet: Mehr als 12.000 täglich aktive Benutzer:innen versenden jeden Tag über eine halbe Million Nachrichten.

Die Nutzung von Slack hat sich zunächst ganz natürlich entwickelt, vor allem in den Softwareentwicklungsteams des Unternehmens, wo es den Teams hilft, Kund:innen schneller mehr Funktionen zur Verfügung zu stellen. Slack ist auch der Schlüssel für das Incident Management von HSBC. Durch die Verlagerung der Kommunikation und Koordination von siloartigen E-Mails in Channels konnte die Anzahl der redundanten Informationen um 80 % gesenkt werden, was die Arbeitsweise deutlich optimierte.

„In den zwei Jahren, in denen Slack bei HSBC im Einsatz ist, haben wir etwa zwei- bis dreimal so viele Kundenfunktionen bereitgestellt.“ Jamie Newham Verantwortlicher für digitale Tools zur Zusammenarbeit, HSBC

Seit HSBC auf Slack umgestiegen ist, konnte das Unternehmen ähnliche Silos in der gesamten Organisation aufbrechen – so weit, dass mehrere Teams, die zuvor nicht einmal voneinander wussten, nun Informationen austauschen.

Höhere Geschwindigkeit, Qualität und mehr Transparenz während des gesamten Entwicklungszyklus

Erfolgreiche Softwareentwicklungsteams müssen ihren Code mehrmals am Tag nach Überprüfung und Tests ausliefern und bei Problemen schnell wiederherstellen können. Und egal, wie viele Tools ein Team zum Testen, Bereitstellen, Planen und Verwalten von Software-Operationen verwendet, Slack kann sie an einem Ort zusammenführen.

Bei Etsy ist Slack ein zentraler Bestandteil des gesamten Softwareentwicklungsprozesses. Der Online-Händler hat eine Reihe von benutzerdefinierten Bots entwickelt, die bei der Verwaltung von Bereitstellungen, Codeprüfungen und Softwaretests helfen.

„Slack ermöglicht es uns, die Arbeit zu automatisieren, Unterbrechungen und Kontextwechsel zu reduzieren, sodass sich die Entwickler:innen auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist.“ Shawn Carney Direktor für Technik, IT und Compliance Etsy

Etsy führt bis zu 40.000 Softwaretests bei jedem Code-Push für die Produktion durch, mit durchschnittlich 22 Code-Pushes pro Tag. Die Automatisierung macht dieses hohe Testvolumen erst möglich, und das Entwicklungsteam des Unternehmens hat zu diesem Zweck Dutzende von Bots in Slack erstellt.

Außerdem haben sie Apps wie PagerDuty und Stack Overflow for Teams eingeführt. Beide bieten sofort einsatzbereite Slack-Integrationen, die die Teams von Etsy informieren und wichtige Informationen mit ihnen teilen. All diese Integrationen bedeuten, dass mehr Informationen und Aktualisierungen in Slack einfließen, wodurch wertvolle Zeit gespart wird, die sonst mit dem Wechsel zu anderen App-Schnittstellen verbracht würde.

Bei dem Videospieleentwickler und -verleger Riot Games nutzen 77 % aller Mitarbeitenden Slack vier oder mehr Tage pro Woche. Und Automatisierung und Integrationen sind ihnen nicht fremd - 8.000 Benutzer:innen des Unternehmens haben zusammen rund 1.000 Apps installiert.

Die Entwickler:innen von Riot Games setzen auf benutzerdefinierte Slack-Apps, um Einblicke und Transparenz in die Builds und Bereitstellungen von Spielen in Echtzeit zu erhalten. Wenn ein Build beginnt, wird eine neue Nachricht in einem Slack-Channel gepostet, die dann kontinuierlich aktualisiert wird, um den Build-Fortschritt und die Ergebnisse in den verschiedenen Phasen anzuzeigen.

Wenn ein Build fehlschlägt, werden automatisch Warnungen an Slack gesendet, mit einem detaillierten Bericht darüber, was falsch gelaufen ist. Slack-Apps erwähnen sogar die Entwickler:innen, die für die letzte Code-Änderung verantwortlich sind, um eine sofortige Lösung zu ermöglichen.

Slack-Automatisierungen bei Riot Games haben Folgendes bewirkt:

27 % weniger Zeitaufwand für Tests und Iterationen neuer Codes

22 % weniger Zeit für die Identifizierung neuer Bugs

24 % mehr Einführungen neuer Funktionen

Gemeinsam besser: Workflow-Builder und Slack-Apps

Der Workflow-Builder macht es jedem leicht, auch ohne Programmierkenntnisse gängige Aufgaben in Slack zu automatisieren und so die eigene Arbeitsweise zu verbessern. Seit seiner Einführung haben mehr als 175.000 Personen über eine halbe Million Workflows erstellt, die mehr als 25 Millionen Mal genutzt wurden. Und mit den neuen Funktionen zur Vernetzung von externen Apps mit Workflows können Workflows, für die früher von internen Software-Teams maßgeschneiderte Bots entwickelt werden mussten, nun von allen erstellt werden.

Das Medienunternehmen Hearst nutzt zahlreiche benutzerdefinierte Apps für Slack, um seine Softwareimplementierungen sowie alltäglichere Aufgaben wie die Verwaltung von Softwarelizenzen zu bewältigen. Bevor das Unternehmen Slack einsetzte, musste das DevOps-Team jedes Mal, wenn Mitarbeitende Zugriff auf ein Software-Tool wie Jira oder GitHub beantragten, dieselben langwierigen Nachfragen stellen:

Wie lautet deine E-Mail-Adresse?

Wie lautet dein Benutzername?

Welche Zugriffsebene benötigst du?

Stattdessen werden die Anfragen jetzt vollständig in Slack erstellt und genehmigt, und zwar über ein Schnellanfrage-Formular. Fertige Antworten werden per Direktnachricht an ein DevOps-Teammitglied übermittelt, das sie mit einem Klick genehmigen kann. Von dort aus nimmt eine benutzerdefinierte Slack-App die Genehmigung entgegen und schließt die Aufgabe ab.

Mit den Schritten in Workflow-Builder können Workflows schon bald Daten an Jira, Datadog und GitHub senden, was die Arbeit weiter automatisiert und der IT-Abteilung jede Woche Stunden an Zeit spart. Und das ist noch nicht alles in Sachen neue Arbeitsweise.

Die Ergänzung durch PagerDuty bedeutet weniger Kontextwechsel, da Vorfälle direkt aus einem Workflow heraus ausgelöst werden können.

Wenn du Informationen über ein Workflow-Builder-Formular erfasst, kannst du die Antworten jetzt direkt an Google Sheets oder eine Polly-Umfrage senden

Mehr als 100 neue Schritte von Zapier integrieren 20 beliebte Anwendungen – darunter Asana, Trello und Salesforce – in Workflows.

Hole mehr aus deiner Investition in Office 365 heraus – mit Slack

Das Innovationstempo für Vertriebsteams ist geradezu halsbrecherisch, da die klassischen Verkaufsmethoden und Arbeitsweisen in unserer sich stetig verändernden Welt immer mehr an Bedeutung verlieren. Und trotz zahlreicher verfügbarer Tools sind die darin enthaltenen Informationen oft isoliert, was zu einer Verlangsamung der Geschäftsabschlüsse führen kann. Für Vertriebsteams gibt es nur wenige Dinge, die wichtiger sind als Zeit. Daher ist es die Aufgabe Nr. 1, Geschäfte schnell abzuschließen und Ihr Produkt in die Hände von Kund:innen zu bringen.

Unabhängig davon, welche Anwendungen in deinem Unternehmen zum Einsatz kommen: Slack kann dabei helfen, die dadurch entstehenden Informationssilos zu beseitigen. Das gilt auch für Microsoft Office 365: OneDrive, Teams Calls und Outlook Calendar haben jetzt alle Apps für Slack.

Angenommen, du musst ein Meeting zwischen deinem Team und einem Kunden einberufen. Du kannst einen Outlook-Kalender-Eintrag erstellen, aus den Zeiten auswählen, die in den Terminkalendern aller Teilnehmenden verfügbar sind, die Kalendereinladung speichern, und wenn das Meeting ansteht, erhalten die Teilnehmenden eine Benachrichtigung mit einer Schaltfläche, über die sie sofort einem Teams-Anruf von Slack aus beitreten können. Bei jedem Meeting bedeutet das: eine App weniger, eine Browser-Registerkarte weniger und ein paar Minuten mehr, die du für deine Arbeit nutzen kannst. Kurzum: eine effizientere Arbeitsweise.

Bei ViacomCBS werden Office 365 und die G Suite von Google gemeinsam in Slack genutzt. Dokumente, Tabellen und Präsentationen werden häufig in Channels geteilt, anstatt auf der Festplatte oder im E-Mail-Posteingang der Mitarbeitenden zu landen. Das Unternehmen unterstützt beide Suites, damit alle ihre bevorzugten Tools für die anstehende Arbeit auswählen können. Slack ist dabei der zentrale Knotenpunkt für den Austausch und die Kommunikation bei der Arbeit.

Wähle eine bessere Arbeitsweise für dein Unternehmen

Indem Slack die Mitarbeitenden und Tools deiner Organisation in einem gemeinsamen Raum zusammenbringt, kann es die Arbeitsweise deiner Teams verändern. Bei Etsy und Riot Games bedeutet dies, dass mehr Funktionen schneller an Kund:innen geliefert werden können. Für Hearst bedeutete es weniger Kontextwechsel und weniger Arbeit. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Slack für Unternehmen auf der ganzen Welt möglich macht und wie es Arbeitsweisen revolutioniert, sieh dir unten weitere Berichte über Frontiers 2020 an: