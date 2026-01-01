6 Workflow-Builder-Vorlagen für Softwareentwickler:innen

In Tech-Kreisen heißt es, die besten Programmierer:innen seien faul. Eigentlich ist das aber ein Kompliment. Gute Entwickler:innen automatisieren wiederkehrende Prozesse, sodass sie ihre Energie auf die Lösung komplexerer Probleme konzentrieren können.

Der Workflow-Builder ist ein Tool zum Automatisieren von Routineaufgaben direkt in Slack (in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar). Wir haben mit Entwicklungsteams bei Slack und bei einigen unserer größten Kund:innen gesprochen, um zu erfahren, wie Softwareentwickler:innen den Workflow-Builder von der Automatisierung von Stand-up-Meetings bis hin zu schnelleren Bereitstellungshinweisen einsetzen. Hier sind einige Workflow-Vorlagen, mit denen du die Arbeit von Entwickler:innen erleichtern kannst.

1. Führe tägliche Stand-up-Meetings oder Wochenrückblicke durch

Meetings für Status-Updates sind für das Projektmanagement nützlich, können aber für einzelne Personen durchaus störend sein. Anstatt den Arbeitsfluss deines Teams für ein Stand-up-Meeting zu unterbrechen, lasse doch einfach alle Mitarbeitenden Updates in Slack posten. Alternativ könntest du jede Woche freitags mit einer kurzen Zusammenfassung abschließen. Beides lässt sich ganz leicht im Workflow-Builder einrichten.

Erstelle tägliche oder wöchentliche Erinnerungen, die im Channel deines Teams angezeigt werden, und bitte entweder alle, ihre Antworten als Thread zu dieser Nachricht zu posten, oder erstelle ein schnelles Formular, um die Antworten der Mitglieder auf einige wenige Schlüsselfragen und Bewertungen zu konzentrieren.

Zusammenstellen deines Workflows Öffne den Workflow-Builder und wähle die folgende Sequenz aus: Startet zu einer geplanten Uhrzeit und an einem geplanten Datum Sende eine Nachricht an deinen Team-Channel und fordere die anderen auf, Antworten im Thread hinzuzufügen.

2. Erstelle ein benutzerfreundliches Feedback-Formular

Geniale Ideen können aus jedem Teil deines Unternehmens kommen – nicht nur von deinen Entwickler:innen. Daher ist es wichtig, es so einfach wie möglich zu machen, diese auch zu erfassen.

Mit dem Workflow-Builder kannst du ein Formular für jeden Channel erstellen, in dem Teammitglieder Ideen oder potenzielle Fehler organisch besprechen können. Das Formular sollte dabei einfach gestaltet sein – nur ein oder zwei kurze Fragen. Damit kannst du dann die besten Ideen oder größere Probleme automatisch in Jira-Tickets oder Asana-Aufgaben übertragen.

Zusammenstellen deines Workflows Öffne den Workflow-Builder und wähle die folgende Sequenz aus: Startet mit einem Link in Slack Erfasse Informationen in einem Formular, z. B. zu einer Idee oder einem Fehler. Sende eine Nachricht, die die Formulareingaben zusammenfasst.

3. Sammle Stimmen von deinem Team (zum Beispiel für einen Hackathon)

Einer unserer Kunden fand einen besonders raffinierten Weg, den Workflow-Builder zu nutzen: Er organisierte einen internen Hackathon und ließ über Slack über die:den Gewinner:in abstimmen.

Der Abstimmungsprozess beginnt damit, dass die Person, die den Hackathon organisiert, Anweisungen im Entwicklungs-Channel postet, in denen sie die Mitglieder auffordert, ein bestimmtes Emoji zu verwenden, um die Abstimmung zu starten. Diejenigen, die mit dem Emoji reagieren, erhalten automatisch ein Abstimmungsformular in einer Slack-Direktnachricht. Die Ergebnisse werden dann als CSV-Datei heruntergeladen, um die Stimmen schnell auszuwerten.

Aufbauen deines Workflows Öffne den Workflow-Builder und wähle die folgende Sequenz aus: Startet, wenn die Emoji-Reaktion ✋ im Channel verwendet wird Sende eine Direktnachricht mit einem auszufüllenden Formular, um deine Stimme abzugeben. Füge einer Google Tabelle eine Zeile hinzu, die die Formulareingaben enthält.

4. Erstelle einen neuen Fehlerbericht und verfolge ihn

Wie eine neue Idee für eine Funktion können auch neue Fehler von Kund:innen sowie Mitarbeitenden gleichermaßen entdeckt werden. Für diejenigen, die keinen Zugang zu Jira haben oder nicht über das nötige Fachwissen verfügen, z. B. Mitarbeitende im Kundensupport oder Success Manager:innen, ist Slack die beste Möglichkeit, Fehlerberichte an die Entwickler:innen weiterzuleiten.

Du kannst diese Lücke schließen und die Personen, die einen Fehler entdeckt haben, mit dem Tool zur Fehlerverfolgung deines Entwicklungsteams vernetzen, indem du zunächst einen eigenen Channel einrichtest, zum Beispiel #ios-fehler . Dann veröffentlichst du einen einheitlichen Workflow zur Fehlermeldung in deinem Channel. Nun kannst du „Jira-Vorgang erstellen“ als automatisierten Schritt in deinen Prozess der Fehlerberichterstattung einfügen.

Aufbauen deines Workflows Öffne den Workflow-Builder und wähle die folgende Sequenz aus: Startet mit einem Link in Slack Sammle Informationen in einem Formular mit Details, die zum Anlegen des Fehlers benötigt werden. Erstelle einen Jira-Vorgang mit den Details aus dem Formular. Sende eine Nachricht, dass der Fehler erfasst wurde.

5. Starte eine Aufgabe mit einem Emoji

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Workflows auszulösen. Wie im vorherigen Beispiel gezeigt, kannst du mit dieser Funktion eine Aufgabe starten, wenn jemand eine Nachricht mit einem Emoji markiert. Wenn ein Emoji verwendet wird, um Anfragen „anzunehmen“, kannst du automatisch einen Nachrichten-Thread auslösen, der angibt, wer das Emoji angeklickt hat, und dann der antragsstellenden Person ein Formular senden, um mit dem Ausfüllen der Anfrage zu beginnen.

Wenn du diese Trigger aneinanderreihst, kannst du im Workflow-Builder in nur wenigen Minuten einige recht komplexe Apps für dein Team erstellen.

Zusammenstellen deines Workflows Öffne den Workflow-Builder und wähle die folgende Sequenz aus: Startet, wenn ein bestimmtes Emoji in einem Channel verwendet wird Sende eine Nachricht in einem Thread der Meldung.

6. Verwende für Apps ohne Slack-Integration Webhooks

Wir haben von mehreren Software-Teams, die Cloud-Services zur Verwaltung ihrer Arbeit nutzen, gehört, dass sie einen Anbieter gewählt haben, der noch keine einfache Möglichkeit bietet, Aktualisierungen an Slack zu senden. Aber diese Services haben oft Webhooks, und in diesem Fall kannst du mit einem Workflow eingehende Nachrichten von deinen Servern, Systemen und Hosts verwalten. So kannst du Hinweise erhalten, wenn ein Service ausfällt, oder auch Aktualisierungen, wenn sich ein Status in einem anderen System ändert.

Aufbauen deines Workflows Öffne den Workflow-Builder und wähle die folgende Sequenz aus: Startet von einem Webhook, den du so konfiguriert hast, dass er auslöst, wenn ein Ereignis in einem anderen Service auftritt Sende eine Nachricht, die das Team darauf aufmerksam macht.

Spare mit dem Workflow-Builder Entwickler:innen wertvolle Zeit, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Softwareentwickler:innen mit einem kostenpflichtigen Slack-Plan können mit dem Workflow-Builder ihre Arbeit automatisieren, insbesondere lästige, wiederkehrende Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen – Zeit, in der Entwickler:innen nützliche neue Funktionen für deine Kund:innen entwickeln könnten.