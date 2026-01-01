6 nouveaux modèles de générateur de flux de travail pour les ingénieurs logiciels

Dans les services informatiques, on dit souvent que les meilleurs programmeurs sont paresseux. Et en réalité c’est un compliment, car un bon développeur automatise les processus répétitifs pour pouvoir se consacrer pleinement à la résolution des problèmes complexes.

Le générateur de flux de travail est un outil d’automatisation des fonctions de routine intégré à Slack et inclus avec tous les forfaits payants. Nous avons échangé avec les équipes d’ingénieurs de Slack et celles de nos plus gros clients pour analyser comment les développeurs de logiciels utilisaient le générateur de flux de travail pour effectuer diverses tâches, allant de l’automatisation des réunions d’avancement de projets à la transmission plus rapide des alertes. Voici plusieurs modèles de flux de travail qui faciliteront le quotidien de vos ingénieurs.

1. Organisation de points d’équipe quotidiens ou de sessions de réflexion hebdomadaires

Si les réunions d’équipe sont utiles à la gestion des projets, elles peuvent nuire à la productivité des collaborateurs. Au lieu d’interrompre le travail de votre équipe pour faire le point, demandez à chaque membre de publier des mises à jour dans Slack, ou, si vous le préférez, organisez un récapitulatif chaque vendredi : tout cela est configurable en toute simplicité dans le générateur de flux de travail.

Créez des rappels quotidiens ou hebdomadaires qui sont diffusés dans le canal de votre équipe, et demandez à chaque collaborateur de publier ses réponses sous forme de fil de discussion. Ou créez un formulaire rapide pour concentrer les réponses de votre équipe sur des questions et des évaluations importantes.

Création de votre flux de travail Ouvrez le générateur de flux de travail et sélectionnez la séquence ci-dessous : Se lance à une heure et à une date prévue Envoyer un message sur le canal de votre équipe qui invite les membres à répondre dans le fil de discussion

2. Création d’un formulaire de commentaires simple d’utilisation

Tout le monde au sein de votre entreprise peut avoir une idée brillante, pas seulement vos développeurs. Il est donc important de pouvoir recueillir ces idées aussi facilement que possible.

Utilisez le générateur de flux de travail pour créer un formulaire destiné à tous les canaux dans lesquels des collaborateurs échangent des idées ou discutent des bugs éventuels. Votre formulaire doit être simple et ne comporter qu’une ou deux courtes questions. Vous pouvez ensuite formaliser automatiquement les meilleures idées ou les problèmes de type « showstopper » en tickets Jira ou tâches Asana.

Création de votre flux de travail Ouvrez le générateur de flux de travail et sélectionnez la séquence ci-dessous : Se lance depuis un lien dans Slack Rassembler les informations dans un formulaire portant sur une idée ou un bug Envoyer un message qui récapitule les données contenues dans le formulaire

3. Collecte des votes de votre équipe (dans le cadre d’un hackathon, par exemple)

L’un de nos clients a trouvé une façon particulièrement astucieuse d’utiliser le générateur de flux de travail. Il a organisé un hackathon interne et recueilli les votes pour désigner les gagnants via Slack.

Pour lancer le processus de vote, l’organisateur du hackathon publie des instructions dans le canal des développeurs leur demandant d’utiliser un émoji spécifique pour démarrer le flux de travail lié au vote. Les personnes qui utilisent l’émoji en question reçoivent automatiquement un formulaire de vote via un message direct Slack. Les résultats sont ensuite téléchargés sous forme de fichier CSV afin de comptabiliser rapidement les votes.

Création de votre flux de travail Ouvrez le générateur de flux de travail et sélectionnez la séquence ci-dessous : Se lance dès que la réaction émoji ✋ est utilisée dans le canal Envoyer un message direct qui contient le formulaire à remplir pour voter Ajouter une ligne à une feuille Google Sheets qui contient les données saisies dans le formulaire

4. Création et suivi d’un rapport de bug

Parfois à l’origine d’une nouvelle idée de fonctionnalité, les clients et les collaborateurs peuvent également repérer des bugs passés inaperçus. Pour ceux qui n’ont pas accès à Jira ou qui ne maîtrisent pas la plateforme, comme cela peut être le cas des responsables de l’assistance client et des responsables de la relation client, la meilleure manière de faire parvenir les rapports de bugs aux ingénieurs est d’utiliser Slack.

Pour faire le pont entre les utilisateurs bienveillants qui ont repéré un bug et l’outil de suivi des bugs de votre équipe de développement, il faut avant tout mettre en place un canal dédié, tel que #bugs-ios . Publiez ensuite un flux de travail normalisé de signalement des bugs sur votre canal. Vous serez alors en mesure d’ajouter « Créer un ticket Jira » comme étape automatique à votre processus de rapport de bug.

Création de votre flux de travail Ouvrez le générateur de flux de travail et sélectionnez la séquence ci-dessous : Se lance depuis un lien dans Slack Rassembler les informations dans un formulaire qui contient les données nécessaires pour signaler le bug Créer un ticket Jira à partir des données contenues dans le formulaire Envoyer un message confirmant le signalement du bug

5. Lancement d’une tâche à l’aide d’un émoji

Les flux de travail peuvent être déclenchés de multiples façons. Comme dans l’exemple précédent, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour lancer des fonctions lorsqu’une personne marque un message avec un émoji. Lorsque les émojis sont utilisés pour traiter des demandes, vous pouvez automatiquement lancer un fil de discussion indiquant qui a cliqué sur l’émoji, puis envoyer au demandeur un formulaire afin qu’il commence à traiter la demande concernée.

Associer ces déclencheurs vous permet de créer des applications assez complexes pour votre équipe en quelques minutes seulement dans le générateur de flux de travail.

Création de votre flux de travail Ouvrez le générateur de flux de travail et sélectionnez la séquence ci-dessous : Se lance dès qu’un émoji spécifique est utilisé dans un canal Envoyer un message dans un fil de discussion rattaché au message

6. Utilisation de webhooks pour les applications sans intégration Slack

Nous avons découvert que plusieurs équipes de développeurs de logiciels utilisant des services cloud pour gérer leur travail ont choisi un fournisseur qui ne dispose pas encore de méthode simple pour envoyer des mises à jour dans Slack. Cependant, ces services sont souvent dotés de webhooks : dans ce cas, vous pouvez utiliser un flux de travail pour gérer les messages entrants depuis vos serveurs, systèmes et hôtes. Utilisez-les pour recevoir des alertes lorsqu’un service tombe en panne, ou des mises à jour en cas de changement de statut dans un autre système.

Création de votre flux de travail Ouvrez le générateur de flux de travail et sélectionnez la séquence ci-dessous : Se lance à partir d’un webhook que vous avez configuré pour qu’il se déclenche dès qu’un événement se produit dans un autre service Envoyer un message qui prévient l’équipe

Optimisez le temps de travail des développeurs afin qu’ils puissent se concentrer sur les tâches les plus importantes grâce au générateur de flux de travail.

Les développeurs de logiciels disposant d’un forfait Slack payant peuvent utiliser le générateur de flux de travail pour automatiser leur travail, notamment les tâches répétitives et fastidieuses auxquelles ils consacrent un temps qui pourrait être investi dans la création de nouvelles fonctionnalités utiles pour vos clients.