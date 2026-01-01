6 modelli di Workflow Builder per ingegneri informatici

Un vecchio detto che gira nell’ambiente tecnologico dice che i migliori programmatori sono pigri. In realtà è quasi un complimento: un bravo sviluppatore automatizzerà i processi ripetitivi in modo da poter concentrare le energie per risolvere problemi più complessi.

Workflow Builder è uno strumento per automatizzare le funzioni di routine direttamente in Slack (disponibile con tutti i piani a pagamento). Abbiamo parlato con i team di progettazione in Slack e presso alcuni dei nostri principali clienti per capire in che modo gli sviluppatori di software usano Workflow Builder, dall’automazione delle riunioni alla distribuzione più rapida degli avvisi. Ecco una raccolta di modelli di workflow che puoi usare per far lavorare meno gli ingegneri aumentando l’efficienza.

1. Programma riunioni giornaliere o riflessioni settimanali

Le riunioni di aggiornamento sullo stato sono utili per la gestione dei progetti ma possono rappresentare un problema per le persone. Invece di interrompere il flusso del team per fare meeting brevi, chiedi a tutti di postare gli aggiornamenti in Slack. Oppure, se preferisci, chiudi ogni settimana con il riepilogo del venerdì. Entrambe le opzioni sono facili da configurare in Workflow Builder.

Crea promemoria quotidiani o settimanali che si attivano nel canale del team e chiedi a tutti di postare le risposte nella conversazione relativa a quel messaggio oppure crea un modulo rapido per concentrare le risposte su alcune domande e valutazioni chiave.

Come assemblare il workflow Apri Workflow Builder e seleziona la seguente sequenza: Si avvia a una data e un’ora programmate Invia un messaggio al canale del team, chiedendo alle persone di aggiungere le risposte nella conversazione

2. Crea un modulo di feedback lineare

Le idee brillanti possono arrivare da qualsiasi parte dell’azienda, non solo dagli sviluppatori, quindi è importante riuscire a raccoglierle nel modo più semplice possibile.

Usa Workflow Builder per creare un modulo per qualsiasi canale in cui i membri del team discutono in modo organico idee e potenziali bug. Assicurati che il modulo sia semplice, solo una o due domande brevi. Partendo da là, puoi formalizzare automaticamente le idee migliori o i problemi più seri in ticket di Jira o attività di Asana.

Come assemblare il workflow Apri Workflow Builder e seleziona la seguente sequenza: Si avvia da un link in Slack Raccogli le informazioni in un modulo su un’idea o un bug Invia un messaggio che riassume gli input del modulo

3. Raccogli voti dal team (ad esempio, per un hackathon)

Uno dei nostri clienti ha trovato un modo particolarmente intelligente di usare Workflow Builder: organizzare un hackathon interno e raccogliere voti per i vincitori usando Slack.

Il processo di voto inizia quando l’organizzatore dell’hackathon posta le istruzioni nel canale per sviluppatori, informando i membri che possono usare un emoji specifico per avviare il workflow di votazione. Quelli che aggiungono la reazione con l’emoji ricevono automaticamente un modulo per votare tramite un MD di Slack. I risultati vengono quindi scaricati come file CSV per contare rapidamente i voti.

Come costruire il workflow Apri Workflow Builder e seleziona la seguente sequenza: Si avvia quando la reazione con emoji ✋ viene usata nel canale Invia un MD con un modulo da riempire per esprimere il voto Aggiungi una riga a un foglio Google con gli input del modulo

4. Crea e monitora le segnalazioni di nuovi bug

Proprio come un’idea per una nuova funzione, i nuovi bug possono essere individuati anche da clienti e colleghi. Per coloro che non hanno accesso o esperienza in Jira, come gli agenti dell’assistenza clienti o i responsabili del successo, il modo migliore per inviare segnalazioni di bug agli ingegneri è tramite Slack.

Per colmare questo divario e connettere le persone gentili che hanno individuato un bug con lo strumento di monitoraggio dei bug del team di sviluppo, innanzitutto predisponi un canale dedicato, come #ios-bug . Quindi pubblica un workflow per la segnalazione standardizzata di bug nel canale e successivamente potrai aggiungere “Crea ticket di Jira” come passaggio automatizzato nel processo di segnalazione di bug.

Come costruire il workflow Apri Workflow Builder e seleziona la seguente sequenza: Si avvia da un link in Slack Raccogli le informazioni in un modulo con i dettagli necessari a inserire il bug Crea un ticket di Jira usando i dettagli del modulo Invia un messaggio confermando che il bug è stato registrato

5. Lancia un’attività con gli emoji

I workflow possono essere attivati in diversi modi e, come nell’esempio precedente, puoi usare questa funzionalità per lanciare funzioni quando qualcuno contrassegna un messaggio con un emoji. Quando gli emoji vengono usati per accettare le richieste, puoi avviare automaticamente una conversazione indicando chi ha cliccato sull’emoji e quindi inviare alla persona che se ne farà carico un modulo per dare seguito alla richiesta.

Combinando insieme questi trigger è possibile creare in pochi minuti alcune app piuttosto complesse per il team in Workflow Builder.

Come assemblare il workflow Apri Workflow Builder e seleziona la seguente sequenza: Si avvia quando viene usato un emoji specifico in un canale Invia un messaggio in una conversazione del messaggio

6. Usa i webhook per le app che non hanno un’integrazione Slack

Numerosi team di software che usano i servizi cloud per gestire il lavoro ci hanno riferito che hanno scelto un fornitore che non dispone ancora di un modo semplice per inviare aggiornamenti in Slack. Ma questi servizi spesso hanno dei webhook e, in questo caso, è possibile usare un workflow per gestire i messaggi in entrata da server, sistemi e host. Usalo per ricevere avvisi quando un servizio non funziona o per gli aggiornamenti quando uno stato cambia in un altro sistema.

Come costruire il workflow Apri Workflow Builder e seleziona la seguente sequenza: Si avvia da un webhook che hai configurato per attivarsi quando si verifica un evento in un altro servizio Invia un messaggio avvisando il team

Libera il tempo degli sviluppatori così potranno concentrarsi sul lavoro ad alto valore con Workflow Builder

Gli sviluppatori di software che usano qualsiasi piano a pagamento di Slack possono usare Workflow Builder per automatizzare il proprio lavoro, in particolare le attività ripetitive e noiose a cui dedicano tempo che potrebbe essere invece investito nella creazione di nuove utili funzioni per i clienti.