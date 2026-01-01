소프트웨어 엔지니어를 위한 6가지 워크플로 빌더 템플릿

기술 업계에서는 최고의 프로그래머는 게으르다는 속설이 있습니다. 사실 이 말은 칭찬입니다. 훌륭한 개발자는 반복적인 프로세스를 자동화하여 더 복잡한 문제를 해결하는 데 에너지를 집중하기 때문입니다.

워크플로 빌더는 바로 Slack 내에서 일상적 기능을 자동화할 수 있는 도구입니다(모든 유료 플랜에서 사용 가능). Slack은 Slack의 엔지니어링팀과 몇몇 가장 큰 고객들과 함께, 업무 회의를 자동화하고 배포 알림 속도를 높이는 등 소프트웨어 개발자들이 워크플로 빌더를 어떻게 활용하고 있는지에 관해 대화를 나눴습니다. 다음은 엔지니어링 작업을 완수하고 작업 부담을 줄이기 위해 활용할 수 있는 워크플로 템플릿 모음입니다.

1. 일일 업무 회의 또는 한 주 돌아보기 진행

상태 업데이트 회의는 프로젝트 관리에 유용하지만 개인 업무에 지장을 줄 수 있습니다. 회의에 모이느라 팀의 흐름을 깨기보다 모두에게 Slack에 업데이트 사항을 게시하도록 하세요. 또는 금요일에 한 주를 돌아보며 그 주를 마무리할 수도 있죠. 워크플로 빌더에서는 이 두 가지 모두 쉽게 설정할 수 있습니다.

팀 채널에 게시될 일별 또는 주별 리마인더를 만들고 모두에게 해당 메시지에 대해 스레드로 답글을 게시하도록 하거나 몇 가지 주요 질문이나 평가에 팀의 답변을 집중시킬 수 있는 빠른 양식을 만들 수 있습니다.

워크플로 조합하기 워크플로 빌더를 열고 다음 시퀀스를 선택하세요. 예약된 시간과 날짜에 시작 팀 채널에 메시지를 보내 사람들에게 스레드에 답변을 추가하라고 알리기

2. 원활한 피드백 양식 작성

기발한 아이디어는 개발자뿐 아니라 직원 누구에게서나 나올 수 있습니다. 따라서 아이디어를 수집하는 방법을 가능한 쉽게 만드는 것이 중요합니다.

워크플로 빌더를 사용해 팀원들이 유기적으로 아이디어나 잠재적인 버그를 논의할 수 있도록 모든 채널을 위한 양식을 만들어 보세요. 양식은 간단하게, 한두 개의 질문으로 만듭니다. 이렇게 하면 자동으로 훌륭한 아이디어나 눈에 띄는 문제를 Jira 티켓이나 Asana 작업으로 공식화할 수 있습니다.

워크플로 조합하기 워크플로 빌더를 열고 다음 시퀀스를 선택하세요. Slack의 링크에서 시작 아이디어 또는 버그에 대한 양식으로 정보 수집 양식 입력 사항을 요약하는 메시지 보내기

3. 팀원이 참여하는 투표 진행(예: 해커톤)

Slack의 한 고객사에서 워크플로 빌더를 활용하는 아주 현명한 방법을 찾았습니다. Slack을 사용해 사내 해커톤을 준비하고 우승자에 대한 투표를 진행하는 것입니다.

투표 과정은 해커톤 개최자가 개발자 채널에 지침을 게시하여 팀원들에게 투표 워크플로를 작동시키는 특정 이모티콘을 사용하라고 알리는 것입니다. 이모티콘으로 반응한 사람은 Slack DM을 통해 자동으로 투표 양식을 받게 됩니다. 이후 빠른 투표 합산을 위해 투표 결과가 CSV 파일로 자동으로 다운로드됩니다.

워크플로 구성하기 워크플로 빌더를 열고 다음 시퀀스를 선택하세요. 채널에서 ✋이모티콘 반응이 사용되면 시작 투표를 위해 작성할 양식을 DM으로 보내기 양식 입력을 사용하여 Google Sheet에 행 추가

4. 새 버그 보고서 만들기 및 추적

새로운 기능 아이디어와 마찬가지로, 새 버그도 고객이나 동료에 의해 발견될 수 있습니다. 고객 지원 담당자나 성공 관리자와 같이 Jira에 대한 액세스 권한이나 전문 지식이 없는 사람의 경우, 엔지니어에게 버그를 보고하는 가장 좋은 방법은 Slack을 통해서입니다.

위의 격차를 좁히고 개발팀의 버그 추적 도구를 통해 버그를 발견한 사람과 소통하려면 먼저 #ios-버그 와 같은 전용 채널을 만듭니다. 그런 다음 채널에 표준 버그 보고 워크플로를 게시합니다. 이제 버그 보고 프로세스를 자동화하는 단계로 “Jira 문제 만들기”를 추가할 수 있습니다.

워크플로 구성하기 워크플로 빌더를 열고 다음 시퀀스를 선택하세요. Slack의 링크에서 시작 버그를 신고하는 데 필요한 세부 정보가 포함된 양식으로 정보 수집 양식의 세부 정보를 사용하여 Jira 이슈 만들기 버그가 기록되었다고 확인하는 메시지 보내기

5. 이모티콘으로 작업 시작

앞선 예시처럼 워크플로는 다양한 방식으로 작동될 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 누군가 이모티콘을 포함한 메시지를 남길 때 명령을 실행할 수 있습니다. 요청 건을 '진행'할 때 이모티콘을 사용하면 이모티콘을 클릭한 사람을 알려주는 메시지 스레드가 자동으로 실행되어 요청자에게 요청 건을 이행하기 위한 양식을 보낼 수 있습니다.

이런 트리거들을 하나로 묶는다는 것은 팀을 위한 아주 복합적인 앱을 단 몇 분 만에 워크플로 빌더로 만들 수 있다는 의미입니다.

워크플로 조합하기 워크플로 빌더를 열고 다음 시퀀스를 선택하세요. 채널에서 특정 이모티콘이 사용되면 시작 메시지의 스레드에서 메시지 보내기

6. Slack에 통합되지 않은 앱에 웹후크 사용

저희는 클라우드 서비스를 이용하여 업무를 관리하는 여러 소프트웨어 팀으로부터 다음과 같은 문제가 있다는 사실을 알게 되었습니다. 바로 그들이 선택한 벤더가 아직 Slack으로 업데이트를 쉽게 보내는 수단을 갖고 있지 않다는 것이죠. 이런 서비스들은 웹후크를 사용하는 경우가 많습니다. 웹후크를 사용한다면 서버, 시스템, 호스트에서 수신되는 메시지를 관리하는 데 워크플로를 활용할 수 있습니다. 워크플로 빌더를 활용해 서비스가 멈추거나 다른 시스템의 상태 변화에 대한 업데이트가 있을 때 알림을 받아보세요.

워크플로 구성하기 워크플로 빌더를 열고 다음 시퀀스를 선택하세요. 다른 서비스에서 이벤트가 발생하면 트리거되도록 구성한 웹후크에서 시작 팀에게 알리는 메시지 보내기

워크플로 빌더로 가치가 높은 업무에 집중할 수 있도록 개발자의 시간을 아껴 주세요

유료 Slack 플랜을 이용하는 소프트웨어 개발자는 워크플로 빌더를 사용해 수행하는 작업을 자동화할 수 있습니다. 특히, 시간이 많이 드는 성가신 반복 작업에 유용한데, 이런 작업 대신 고객을 위한 가치 있는 새 기능을 만드는 데 시간을 더 사용할 수 있기 때문입니다.