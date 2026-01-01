6 plantillas del creador de flujos de trabajo para ingenieros de software

En el mundillo de la tecnología, hay un viejo dicho que afirma que los mejores programadores son perezosos. Lo cierto es que es todo un cumplido. Un desarrollador excelente automatizará procesos repetitivos para poder concentrar sus energías en solucionar problemas más complejos.

El creador de flujos de trabajo es una herramienta para automatizar funciones rutinarias directamente desde Slack (disponible en todos los planes de pago). Hablamos con los equipos de ingeniería de Slack y de algunos de nuestros mayores clientes para descubrir cómo utilizan el creador de flujos de trabajo los desarrolladores de software: desde la automatización de las reuniones de sincronización hasta la agilización de las alertas de implementación. Aquí tienes una recopilación de plantillas de flujos de trabajo que puedes usar para hacerte el trabajo más llevadero.

1. Realiza reuniones de sincronización diarias o reflexiones semanales

Las reuniones de actualizaciones de estado son útiles para los gestores de proyectos, pero pueden suponer un quebradero de cabeza para los demás. En vez de interrumpir el ritmo de tu equipo con el fin de juntarlo para una reunión de sincronización, haz que todo el mundo publique actualizaciones en Slack. O tal vez prefieras acabar cada semana con una recapitulación los viernes. Ambas se pueden configurar fácilmente en el creador de flujos de trabajo.

Crea recordatorios diarios o semanales que salten en el canal de tu equipo, y pídeles a todos que publiquen sus respectivas respuestas en forma de hilos de la conversación de ese mensaje, o crea un breve formulario para centrarte en las respuestas de tu equipo a unas cuantas preguntas y valoraciones clave.

Montaje del flujo de trabajo Abre el creador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Comienza en una fecha y hora programadas Envía un mensaje al canal de tu equipo y pide a los miembros que añadan respuestas en el hilo de la conversación

2. Crea un formulario de comentarios cómodo

Las ideas brillantes pueden surgir en cualquier lugar de tu empresa, no solo de tus desarrolladores, por lo que es importante facilitar al máximo el proceso para recabarlas.

Utiliza el creador de flujos de trabajo para crear un formulario para cualquier canal en el que los compañeros de equipo debatan de forma orgánica ideas o posibles errores. El formulario debe ser simple, con tan solo una o dos preguntas breves. A partir de ahí, puedes plasmar automáticamente las mejores ideas o problemas críticos en forma de tickets de Jira o tareas de Asana.

Montaje del flujo de trabajo Abre el creador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Empieza a partir de un enlace en Slack Recopila información en un formulario sobre una idea o error Envía un mensaje con un resumen de las entradas del formulario

3. Recibe votos de tu equipo (por ejemplo, para un hackatón)

Uno de nuestros clientes encontró una forma particularmente inteligente de utilizar el creador de flujos de trabajo: organizar un hackatón y reunir los votos para los ganadores mediante Slack.

El proceso de votación empieza cuando el organizador del hackatón publica las instrucciones en el canal de los desarrolladores, mediante las cuales informa a los miembros de cómo usar un emoji en concreto para iniciar el flujo de trabajo de votación. Quienes reaccionen con el emoji en cuestión recibirán automáticamente un formulario de votación a través de un mensaje directo en Slack. A continuación, los resultados se descargarán en forma de archivo CSV para recontar los votos rápidamente.

Creación del flujo de trabajo Abre el creador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Empieza cuando se usa la reacción emoji ✋ en el canal Envía un mensaje directo con un formulario que rellenar para emitir tu voto Añade una fila a un documento de Hojas de cálculo de Google con las entradas del formulario

4. Crea y lleva un seguimiento de un nuevo informe de errores

Al igual que una idea novedosa, los nuevos errores los pueden detectar tanto los clientes como los compañeros de trabajo. Y para aquellos que no tienen acceso o experiencia en Jira, como los agentes de atención al cliente o los gestores de éxito, la mejor manera de hacer llegar los informes de errores a los ingenieros es a través de Slack.

Para salvar esa brecha y conectar a las buenas personas que han detectado un error con la herramienta de seguimiento de errores de tu equipo de desarrollo, establece primero un canal exclusivo para ello, como, por ejemplo, #ios-errores . Luego, publica un flujo de trabajo estandarizado de registro de errores para tu canal. Ahora podrás añadir “Crear una incidencia en Jira” como paso automatizado en tu proceso de generación de informes de errores.

Creación del flujo de trabajo Abre el creador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Empieza a partir de un enlace en Slack Recopila información en un formulario con los detalles necesarios para archivar el error Crea una incidencia de Jira con los datos del formulario Envía un mensaje para confirmar que se ha registrado el error

5. Inicia una tarea con emojis

Los flujos de trabajo se pueden activar de diversas formas y, como en el ejemplo anterior, puedes usar esta función para iniciar funciones cuando alguien marca un mensaje con un emoji. Cuando se utilizan emojis para “reclamar” solicitudes, puedes desencadenar automáticamente un hilo de mensajes en el que indiques quién hizo clic en el emoji y, luego, enviar al reclamante un formulario para empezar a cumplimentar la solicitud.

Al articular todo esto, puedes crear aplicaciones bastante complejas para tu equipo en solo unos minutos en el creador de flujos de trabajo.

Montaje del flujo de trabajo Abre el creador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Empieza cuando se utiliza un emoji concreto en un canal Envía un mensaje en un hilo del mensaje

6. Utiliza webhooks para las aplicaciones que carecen de integración con Slack

Varios equipos de software que utilizan servicios en la nube para gestionar su trabajo nos han dicho que han elegido a un proveedor que todavía no dispone de una forma cómoda de enviar notificaciones en Slack. Sin embargo, estos servicios suelen tener webhooks y, cuando los tienen, puedes usar un flujo de trabajo para gestionar los mensajes entrantes procedentes de tus servidores, sistemas y hosts. Utilízalo para recibir alertas cuando se caiga un servicio o para recibir notificaciones cuando cambie un estado en otro sistema.

Creación del flujo de trabajo Abre el creador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Empieza desde un webhook que has configurado para que se active cuando se produce un evento en otro servicio Envía un mensaje para avisar al equipo

Libera el tiempo de los desarrolladores para que puedan centrarse en trabajos más valiosos con el creador de flujos de trabajo.

Los desarrolladores de software que utilicen cualquier plan de pago de Slack pueden usar el creador de flujos de trabajo para facilitar la automatización de su trabajo, sobre todo en lo referente a esas molestas y repetitivas tareas que roban tanto tiempo, un tiempo que se podría invertir en crear funciones nuevas y valiosas para tus clientes.