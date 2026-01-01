6 modelos do Criador de fluxo de trabalho para engenheiros de software

Existe um velho ditado nos círculos tecnológicos que diz que os melhores programadores são preguiçosos. Na verdade, isso é um grande elogio. Um bom desenvolvedor automatiza os processos repetitivos de modo a poder concentrar sua energia na resolução de problemas mais complexos.

O Criador de fluxo de trabalho é uma ferramenta para automatizar as funções rotineiras direto no Slack (disponível somente nos planos pagos). Conversamos com as equipes de engenharia do Slack e com alguns de nossos maiores clientes para descobrir como os desenvolvedores de software estão usando o Criador de fluxo de trabalho, desde a automatização de reuniões breves até a implantação mais rápida de alertas. Confira aqui uma coletânea de modelos de fluxos de trabalho que você pode usar para que as equipes de engenharia trabalhem… bem, trabalhem menos.

1. Realizar reuniões breves diárias ou reflexões semanais

As reuniões de atualização de status são úteis para o gerenciamento de projetos, mas podem ser desgastantes para as pessoas. Em vez de interromper o fluxo de produtividade da sua equipe para a realização de uma reunião breve, solicite que todas as pessoas postem atualizações no Slack. Ou você pode preferir terminar as semanas com um resumo às sextas-feiras. Ambas as opções são fáceis de configurar no Criador de fluxo de trabalho.

Crie lembretes diários ou semanais que são acionados no canal da sua equipe. Em seguida, solicite que cada pessoa poste sua resposta na sequência da mensagem ou crie um formulário rápido para concentrar as respostas da sua equipe em algumas classificações e questões principais.

Como montar seu fluxo de trabalho Abra o Criador de fluxo de trabalho e selecione esta sequência: Começa em uma data e hora programadas Envia uma mensagem para o canal da equipe para que as pessoas respondam na conversa

2. Criar um formulário de feedback simplificado

Ideias brilhantes podem surgir de qualquer lugar da sua empresa, e não apenas dos desenvolvedores. Por isso, é importante facilitar ao máximo a forma de coletá-las.

Use o Criador de fluxo de trabalho a fim de gerar um formulário para qualquer canal onde as equipes discutam, de forma natural, ideias ou possíveis bugs. Mantenha a simplicidade do formulário, com apenas uma ou duas perguntas rápidas. Em seguida, você pode organizar automaticamente as melhores ideias ou os problemas críticos em tíquetes do Jira ou tarefas do Asana.

Como montar seu fluxo de trabalho Abra o Criador de fluxo de trabalho e selecione esta sequência: Começa com um link no Slack Coleta informações em um formulário sobre ideias ou bugs Envia uma mensagem com um resumo das respostas do formulário

3. Realizar votações com a sua equipe (digamos, por exemplo, para um hackathon)

Um dos nossos clientes descobriu uma forma particularmente inteligente de usar o criador de fluxo de trabalho: organizar um hackathon interno e realizar uma votação no Slack para determinar os vencedores.

O processo de votação começa com a postagem das instruções pelo organizador do hackathon no canal de desenvolvedores, informando os membros sobre como usar um emoji específico para iniciar o fluxo de trabalho da votação. As pessoas que reagirem com o emoji automaticamente recebem um formulário de votação por meio de uma MD do Slack. Depois, os resultados podem ser baixados em um arquivo CSV para contar os votos rapidamente.

Como construir seu fluxo de trabalho Abra o Criador de fluxo de trabalho e selecione esta sequência: Começa quando a reação de emoji ✋ é usada no canal Envia uma MD com um formulário para preencher e dar seu voto Adiciona uma linha à Planilha Google com as respostas ao formulário

4. Criar e rastrear um novo relatório de bugs

Como um recurso inovador, é possível que clientes e colegas de trabalho se deparem com novos bugs. E, para aqueles sem acesso ao Jira ou que não têm experiência com ele (como agentes de suporte e gerentes de sucesso do cliente), a melhor forma de enviar relatórios de bugs para engenheiros é pelo Slack.

Para construir uma ponte e conectar as pessoas que encontraram um bug com a ferramenta de rastreamento de bugs da sua equipe de desenvolvimento, o primeiro passo é configurar um canal exclusivo, como #ios-bugs . Em seguida, publique um fluxo de trabalho padronizado para relatórios de bugs no canal. Agora você vai conseguir adicionar “Create Jira issue” (Criar item do Jira) como uma etapa automatizada do seu processo de geração de relatórios de bugs.

Como construir seu fluxo de trabalho Abra o Criador de fluxo de trabalho e selecione esta sequência: Começa com um link no Slack Coleta informações em um formulário com os detalhes necessários para registrar o bug Cria um item no Jira com os detalhes do formulário Envia uma mensagem para confirmar que o bug está registrado

5. Iniciar uma tarefa com emojis

Os fluxos de trabalho podem ser acionados de várias formas e, tal como no exemplo anterior, você pode usar este recurso para iniciar funções quando alguém marca uma mensagem com um emoji. Quando um emoji é usado para “reivindicar” solicitações, você pode enviar automaticamente uma mensagem de conversa informando quem clicou no emoji e, depois, enviar ao solicitante um formulário para iniciar o processo da solicitação.

Juntando todos esses acionadores, você pode criar apps muito complexos para a sua equipe, em apenas alguns minutos, no criador de fluxo de trabalho.

Como montar seu fluxo de trabalho Abra o Criador de fluxo de trabalho e selecione esta sequência: Começa quando um emoji específico é usado em um canal Envia uma mensagem em uma conversa da mensagem

6. Usar webhooks para apps que não contam com uma integração ao Slack

Várias equipes de software que usam serviços de nuvem para gerenciar o trabalho afirmaram ter escolhido um fornecedor que ainda não dispunha de uma forma simples para enviar atualizações ao Slack. Mas esses serviços normalmente têm webhooks, e, nesse caso, você pode usar o fluxo de trabalho para gerenciar as mensagens recebidas dos seus servidores, sistemas e hosts. Use o recurso para receber alertas quando um serviço ficar inoperante ou atualizações quando um status for alterado em outro sistema.

Como construir seu fluxo de trabalho Abra o Criador de fluxo de trabalho e selecione esta sequência: Começa em um webhook que você configurou para ser acionado quando um evento acontecer em outro serviço Envia uma mensagem com um alerta para a equipe

Libere o tempo dos desenvolvedores com o criador de fluxo de trabalho para que eles se concentrem em trabalhos de alto valor

Os desenvolvedores de software de qualquer plano pago do Slack podem usar o criador de fluxo de trabalho para ajudar a automatizar o trabalho deles, especialmente no caso das tarefas repetitivas que ocupam muito tempo, tempo esse que pode ser dedicado ao desenvolvimento de novos recursos de alto valor para os clientes.