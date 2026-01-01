Seis plantillas del Generador de flujos de trabajo para ingenieros de software

Hay un viejo dicho en los ámbitos tecnológicos que dice que los programadores más eficientes son perezosos. En realidad es todo un elogio. Un gran desarrollador automatizará los procesos repetitivos para poder concentrar su energía en resolver problemas más complejos.

El Generador de flujos de trabajo es una herramienta para automatizar funciones rutinarias directamente en Slack (disponible en todos los planes de pago). Consultamos a los equipos de ingeniería de Slack y de algunos de nuestros clientes más importantes para saber cómo utilizan los desarrolladores de software el Generador de flujos de trabajo, ya sea para automatizar las reuniones de sincronización o para acelerar las alertas de implementación. Aquí tienes una colección de plantillas de flujos de trabajo que puedes utilizar para hacer que el trabajo de ingeniería sea, en realidad, menos trabajo.

1. Realiza reuniones de sincronización diarias o reflexiones semanales

Las reuniones de actualización de estado son útiles para la gestión de proyectos, pero pueden ser molestas para las personas. En lugar de interrumpir el flujo de trabajo de tu equipo para asistir a una reunión de sincronización, haz que todo el mundo publique actualizaciones en Slack. O tal vez prefieras terminar cada semana con una recapitulación los viernes. Ambas opciones son fáciles de configurar en el Generador de flujos de trabajo.

Crea recordatorios diarios o semanales que se activen en el canal de tu equipo y, o bien pide a todas las personas que publiquen sus respuestas como un hilo en ese mensaje, o crea un formulario rápido para enfocar las respuestas de tu equipo en algunas preguntas y calificaciones clave.

Creación de tu flujo de trabajo Abre el Generador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Comienza en la fecha y hora programadas Envía un mensaje al canal de tu equipo para animar a la gente a añadir respuestas en el hilo

2. Crea un formulario de comentarios simple

Las ideas brillantes pueden provenir de cualquier parte de tu empresa, no solo de tus desarrolladores, por lo que es importante que facilites al máximo su recopilación.

Utiliza el Generador de flujos de trabajo para crear un formulario para cualquier canal en el que los compañeros de equipo discutan ideas o posibles errores de forma orgánica. El formulario debe ser sencillo, con una o dos preguntas rápidas. A partir de ahí, puedes formalizar las mejores ideas o los problemas más importantes de forma automática en tickets de Jira o tareas de Asana.

Creación de tu flujo de trabajo Abre el Generador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Se inicia desde un enlace en Slack Recopila información acerca de una idea o error en un formulario Envía un mensaje con un resumen de las entradas del formulario

3. Reúne votos de tu equipo (por ejemplo, para un encuentro de programadores)

Uno de nuestros clientes encontró una forma especialmente inteligente de usar el Generador de flujos de trabajo: organizar un encuentro de programadores interno y recopilar votos para los ganadores mediante Slack.

El proceso de votación comienza cuando el organizador del encuentro de programadores publica instrucciones en el canal de desarrolladores, indicando a los miembros que utilicen un emoji específico para iniciar el flujo de trabajo de la votación. Aquellos que reaccionen con el emoji recibirán automáticamente un formulario de votación a través de su mensaje directo de Slack. Los resultados se descargan en un archivo CSV para contabilizar rápidamente los votos.

Construcción de tu flujo de trabajo Abre el Generador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Comienza cuando la reacción emoji ✋ se use en el canal Envía un mensaje directo con un formulario que todos deben completar para emitir su voto Agrega una fila a un documento de Google Sheets con las entradas del formulario

4. Crea y supervisa un nuevo informe de errores

Al igual que sucede con una idea innovadora, tanto los clientes como los compañeros/as pueden detectar los nuevos errores. Y en el caso de aquellos que no tienen acceso o experiencia en Jira, como los agentes de atención al cliente o los gerentes de satisfacción, la mejor manera de obtener informes de errores a la vista de los ingenieros es en Slack.

Para acortar distancias y conectar a las personas que descubren un error con la herramienta de seguimiento de errores de tu equipo de desarrollo, crea primero un canal dedicado, como #ios-errores . A continuación, publica un flujo de trabajo estandarizado de notificación de errores para tu canal. Ahora podrás añadir “Crear incidencia de Jira” como un paso automatizado en tu proceso de informe de errores.

Construcción de tu flujo de trabajo Abre el Generador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Se inicia desde un enlace en Slack Recopila información en un formulario con los detalles necesarios para archivar el error Crea un problema de Jira con los detalles del formulario Envía un mensaje para confirmar que el error se registró

5. Inicia una tarea con un emoji

Los flujos de trabajo pueden activarse de múltiples maneras y, como en el ejemplo anterior, puedes utilizar esta función para lanzar funciones cuando alguien marca un mensaje con un emoji. Cuando se utilizan emojis para “reclamar” solicitudes, puedes activar automáticamente un hilo de mensajes en el que se indique quién ha hecho clic en el emoji y, a continuación, enviar al que reclama un formulario para iniciar la atención al reclamo.

Unirlos significa que puedes crear algunas aplicaciones bastante complejas para tu equipo en solo unos minutos en el Generador de flujos de trabajo.

Creación de tu flujo de trabajo Abre el Generador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Comienza cuando se utilice un emoji específico en un canal Envía un mensaje en un hilo del mensaje

6. Utiliza webhook para aplicaciones que no tienen integración de Slack

Varios equipos de software que utilizan servicios en la nube para administrar su trabajo nos comentaron que han elegido un proveedor que aún no tiene una manera fácil de enviar actualizaciones a Slack. Pero esos servicios suelen tener webhooks, y cuando los tienen, puedes usar un flujo de trabajo para administrar los mensajes entrantes de tus servidores, sistemas y hosts. Úsalo para recibir alertas cuando un servicio deja de funcionar o para actualizaciones cuando cambia un estado en otro sistema.

Construcción de tu flujo de trabajo Abre el Generador de flujos de trabajo y selecciona la siguiente secuencia: Comienza con un webhook que hayas configurado para que se active cuando se produzca un evento en otro servicio Envía un mensaje para alertar al equipo

Libera tiempo a los desarrolladores para que puedan centrarse en un trabajo de gran valor con el Generador de flujos de trabajo

Los desarrolladores de software con cualquier plan de pago de Slack pueden usar el Generador de flujos de trabajo para ayudar a automatizar el trabajo que realizan, especialmente aquellas molestas tareas repetitivas que requieren mucho tiempo, tiempo que se podría dedicar a crear nuevas funciones valiosas para tus clientes.