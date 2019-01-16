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Año nuevo, logo nuevo

Del equipo de Slack16 de enero de 2019

3 min de lectura

Hoy estrenamos un nuevo logo, el primer paso en un cambio más general de imagen. Nuestro nuevo look nos encanta, aunque también es cierto que el anterior nos fascinaba. Y como sabemos que no somos los únicos que se sienten así, aquí van los motivos de por qué decidimos llevar a cabo este cambio.

A GIF of the transformation of the old Slack logo to the new version

Que quede claro que no se trata de cambiar por el mero hecho de cambiar. Vale, que los cambios son una constante, que cambia, todo cambia, como dice la canción. Pero tiene que haber un motivo para cambiar un logo y uno de ellos, muy importante, es que este no esté dando los resultados que quieres que dé. Que creas que un logo más sencillo, más distintivo, sería más efectivo. ¡Bueno, pues al grano!  

Nuestro primer logo se creó antes de que la empresa fuese tal. Tenía personalidad, era desenfadado y se parecía a la almohadilla o numeral (o como lo llames) que ves en nuestro producto al principio del nombre de los canales.

El problema es que era facilísimo plasmarlo mal. Tenía once colores, y si lo ponías en un fondo que no fuese blanco, o en el ángulo que no era el correcto, o si los colores no estaban ajustados a la perfección, quedaba fatal. Nos dolían los ojos. Para que veas:

A collection of bad Slack logos

En una palabra: atroz.

Para intentar arreglarlo, desarrollamos varias versiones del logo, que funcionaban bien, cada una en un contexto determinado. Pero claro, en la práctica eso se traducía en que el botón de cada aplicación lucía diferente, y ninguno de ellos se parecía al logo.

Three examples of mismatched logos

Así, por separado, no estaban mal. Pero no había cohesión. Y ya se sabe que lo importante de una marca es que cuando la gente te vea, sea donde sea, te reconozca. Lo que ocurría es que cuando la gente nos veía, lo que en realidad veía era esto:

A collection of old Slack advertisements

Un montón de colores y cosas bonitas, pero sin la cohesión que cabría esperar. Y por eso estamos donde estamos. Nuestro equipo interno de diseño y marca, junto con Michael Bierut y el equipo de Pentagram, trabajaron codo con codo para crear una nueva identidad visual más cohesionada. Y la estrenamos hoy, con nuestro nuevo logo.

Nos parece que es una paleta de colores más sencilla y pulida, pero que sigue siendo fiel al espíritu original. Se trata de una evolución de nuestro logo que puede adaptarse, crecer y funcionar mejor en muchos más contextos. Y es nuestra. 

New Slack logo on different colored backgrounds

No vamos a darte la lata con las cavilaciones que hay detrás del diseño y el significado de cada ángulo y curva del nuevo logo. Tienes un montón de cosas que hacer y lo que queríamos era simplemente informarte sobre este cambio, para que cuando veas un icono algo diferente en el teléfono, portátil o tableta, no te extrañes demasiado. Lo cierto es que los nuevos iconos serán muy parecidos, fíjate:

Three examples of the new logo and how it works in different environments

En los próximos meses verás nuevos elementos visuales de Slack que reflejan este nuevo estilo: en el sitio web, en los anuncios y en algunas partes del producto (pero siempre introducidos de manera que no interfieran con tu trabajo, ¡claro está!). Seguimos siendo nosotros. Seguimos siendo Slack. Pero con una imagen más cohesionada, y esperamos que más fácilmente reconocible.

Resumiendo:  hemos cambiado el logo.

Con cariño, el equipo de Slack. 👍

Si quieres que Pentagram te cuenten más sobre su diseño, lee su publicación de blog aquí.

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