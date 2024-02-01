Cómo cumple Slack con la Ley de servicios digitales

Este mes, la Ley de servicios digitales de la Unión Europea (DSA) entra en vigor para los servicios de hosting, como Slack. La DSA exige que los servicios de hosting eliminen el contenido denunciado que infrinja las políticas o la legislación aplicable, entre otras obligaciones.

Slack se creó para facilitar la colaboración empresarial, y estamos comprometidos a ofrecer un entorno de trabajo seguro, productivo y en el que nuestros clientes puedan confiar. El uso de Slack para almacenar o compartir contenido prohibido o ilegal supone una infracción de nuestras condiciones y la Política de uso aceptable. Si detectamos que se está almacenando o compartiendo contenido prohibido o ilegal en Slack, eliminaremos dicho contenido de nuestra plataforma de acuerdo con la legislación aplicable y nuestras condiciones y políticas.

Trabajamos constantemente para mejorar las herramientas y los controles de la plataforma para que nuestros clientes trabajen de la mejor manera posible. Para cumplir este objetivo, así como los de la DSA, presentamos las siguientes funciones que ofrecen a nuestros clientes más posibilidades de gestión del contenido en Slack.

Denunciar contenido del espacio de trabajo a Slack

Los miembros que estén en la Unión Europea pueden denunciar contenido prohibido o ilegal de sus espacios de trabajo directamente en Slack. Para ello, solo tienen que pasar el cursor por encima del contenido, hacer clic en el icono de tres puntos para acceder al menú Más acciones y seleccionar “Denunciar a Slack”. Para obtener más información sobre cómo denunciar contenido de los espacios de trabajo a Slack, consulta nuestro Centro de Ayuda.

Revisaremos el contenido y lo eliminaremos si infringe nuestras políticas o la legislación aplicable. Contamos con personas formadas y especializadas para revisar el contenido. Asimismo, disponemos de controles técnicos y políticas de auditoría para proteger rigurosamente los datos de los clientes, tal y como se indica en nuestras Prácticas de seguridad. Para obtener más información sobre cómo Slack puede ejercer su obligación de analizar la información para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar actividades ilegales, consulta la Política de uso aceptable y la Política de privacidad.

Marcar contenido en Slack

Los clientes que tengan la Administración de claves de cifrado (EKM) de Slack deben habilitar la función Marcar mensaje para gestionar la revisión y eliminación de contenido en sus espacios de trabajo. Esta función permite a los miembros marcar el posible contenido dañino para que los administradores designados lo revisen y, en caso necesario, lo eliminen de acuerdo con las políticas de su organización y la legislación aplicable.

Cuando marcas un mensaje para que los administradores de contenido de tu organización lo revisen, no se notifica al autor del mensaje. Si el administrador no tiene acceso a la conversación de la que procede el contenido (por ejemplo, un mensaje directo o un canal cerrado), solo verá el contenido del propio mensaje marcado y el nombre del canal cuando corresponda. Solamente pueden acceder al contenido marcado los propietarios de la organización y los administradores de contenido designados. Nosotros no podemos acceder al contenido que se marque a través de la función Marcar mensaje, a menos que se denuncie directamente a Slack. Para obtener más información sobre cómo marcar contenido, consulta nuestro Centro de Ayuda.

En Slack, junto con Salesforce, seguiremos actualizando nuestras herramientas y políticas para garantizar que la plataforma sea un lugar seguro, productivo y en el que nuestros clientes puedan confiar. Si tienes alguna pregunta sobre cómo cumplimos con la DSA, escríbenos a feedback@slack.com.