Comment Slack se conforme au règlement sur les services numériques

Ce mois-ci, le règlement européen sur les services numériques (DSA) entre en vigueur pour les entreprises qui offrent leurs services, dont Slack fait partie. Le DSA exige que ces entreprises suppriment les contenus signalés qui enfreignent les politiques ou la législation applicable, entre autres obligations.

Slack a été conçu pour la collaboration professionnelle et nous nous engageons à maintenir Slack comme un environnement de travail sûr, fiable et productif pour nos clients. L’utilisation de Slack pour stocker ou partager des contenus interdits ou illégaux constitue une violation de nos conditions et de notre politique d’utilisation acceptable. Lorsque nous sommes informés que du contenu illicite ou illégal est stocké ou partagé sur Slack, nous retirons ce contenu de notre plateforme, conformément à la législation applicable et à nos conditions et politiques.

Nous améliorons constamment les outils et les contrôles de notre plateforme afin que nos clients puissent travailler au mieux. Conformément à cette mission et aux objectifs du DSA, nous introduisons les nouvelles fonctionnalités suivantes, qui offrent à nos clients plus d’options pour gérer du contenu dans Slack.

Signaler du contenu de l’espace de travail à Slack

Les membres des espaces de travail situés au sein de l’Union européenne peuvent désormais signaler du contenu illicite ou illégal à Slack directement depuis leur espace de travail Slack. Pour ce faire, survolez le contenu que vous souhaitez signaler avec votre curseur, cliquez sur l’icône à trois points pour accéder au menu Autres actions et cliquez sur « Signaler à Slack ». Des instructions supplémentaires sur la façon de signaler le contenu de l’espace de travail à Slack sont disponibles dans notre Centre d’assistance.

Slack examinera les rapports et supprimera le contenu qui enfreint nos politiques ou la loi applicable. Les rapports sont examinés par des personnes formées et spécialisées. Nous avons mis en place des contrôles techniques stricts et des politiques d’audit pour protéger rigoureusement les données des clients, comme indiqué dans nos pratiques de sécurité. Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont Slack peut exercer son obligation d’analyser les informations pour aider à protéger la sécurité des utilisateurs et à prévenir les activités illégales dans notre politique d’utilisation acceptable et politique de confidentialité.

Flasher du contenu dans Slack

Les clients disposant de la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) doivent activer la fonctionnalité Flasher un message dans Slack pour gérer la vérification et la suppression de contenu dans leurs espaces de travail. Cette fonctionnalité permet aux membres de l’espace de travail de flasher un contenu potentiellement nuisible aux administrateurs désignés par le client afin qu’ils l’examinent et, le cas échéant, le suppriment, conformément aux politiques de leur organisation et à la législation en vigueur.

Flasher un message aux administrateurs de contenu désignés ne notifie pas automatiquement l’auteur du message. Si l’administrateur n’a pas accès à la conversation d’où provient le contenu (par exemple, un message direct ou un canal privé), il verra seulement le contenu du message flashé, et si applicable, le nom du canal. Le contenu flashé par cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux propriétaires de l’organisation et aux administrateurs de contenu désignés. L’entreprise Slack n’accède pas au contenu flashé via la fonctionnalité Flasher un message ni ne le vérifie, à moins qu’il ne nous soit signalé séparément. Vous pouvez trouver de plus amples informations sur la manière de flasher du contenu dans notre Centre d’assistance.

En collaboration avec Salesforce, Slack continuera à faire évoluer ses outils et ses politiques pour s’assurer que sa plateforme reste un lieu de travail sûr, fiable et productif. Si vous avez des questions sur la conformité de Slack avec le DSA, veuillez nous contacter à l’adresse feedback@slack.com.