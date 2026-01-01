Come Slack si adegua al Digital Services Act

Questo mese entra in vigore il Digital Services Act (DSA, Normativa sui servizi digitali) dell’Unione Europea per i servizi di hosting, tra cui Slack. Il DSA prevede che i servizi di hosting rimuovano i contenuti segnalati che violano i criteri o la legge applicabile, oltre ad altri obblighi.

Slack è stato creato per favorire la collaborazione aziendale, pertanto ci impegniamo affinché rimanga un ambiente di lavoro sicuro, affidabile e produttivo per i nostri clienti. L’utilizzo di Slack per l’archiviazione o la condivisione di contenuti vietati o illegali viola i nostri termini e Criteri di utilizzo. Quando veniamo avvisati della presenza di contenuti vietati o illegali archiviati o condivisi su Slack, rimuoviamo tali contenuti dalla nostra piattaforma in conformità con le leggi applicabili e con i nostri termini e criteri.

Miglioriamo costantemente gli strumenti e i controlli della nostra piattaforma per consentire ai nostri clienti di svolgere il miglior lavoro possibile ogni giorno. In linea con questa missione e con gli obiettivi del DSA, stiamo introducendo le seguenti nuove funzionalità che offrono ai nostri clienti più opzioni per la gestione dei contenuti su Slack.

Segnalare contenuti dell’area di lavoro a Slack

I membri dell’area di lavoro ubicati nell’Unione Europea ora possono segnalare i contenuti vietati o illegali direttamente a Slack dall’interno dell’area di lavoro Slack, passando il mouse sopra il contenuto che desiderano segnalare, cliccando sull’icona dei tre puntini per accedere al menu Altre azioni e selezionando “Segnala a Slack”. Ulteriori istruzioni relative alla segnalazione dei contenuti dell’area di lavoro a Slack sono disponibili nel nostro Centro assistenza.

Slack esaminerà le segnalazioni e rimuoverà i contenuti che violano i nostri criteri o le leggi applicabili. Le segnalazioni vengono analizzate da persone formate e specializzate. Mettiamo in atto controlli tecnici e criteri di verifica severi per proteggere in modo rigoroso i dati dei clienti, come descritto nelle nostre Procedure per la sicurezza. Ulteriori informazioni sulle modalità con cui Slack può esercitare il proprio obbligo di analizzare le informazioni per contribuire a proteggere la sicurezza degli utenti e a prevenire attività illegali sono disponibili nei nostri Criteri di utilizzo e nella nostra Informativa sulla privacy.

Contrassegnare un contenuto su Slack

I clienti con Slack Enterprise Key Management devono abilitare la funzione Contrassegna messaggio di Slack, per gestire l’analisi e la rimozione dei contenuti nelle loro aree di lavoro. Contrassegna messaggio consente ai membri dell’area di lavoro di contrassegnare i contenuti potenzialmente dannosi affinché gli amministratori designati dai clienti possano esaminarli e, se necessario, rimuoverli in conformità ai criteri della propria organizzazione e alle leggi applicabili.

Contrassegnare un messaggio agli amministratori di contenuto designati non implica la notifica automatica all’autore del messaggio. Se un amministratore non ha accesso alla conversazione da cui il contenuto proviene (per esempio, un MD o un canale privato), vedrà soltanto il contenuto del messaggio contrassegnato ed eventualmente il nome del canale. Ai contenuti inviati tramite Contrassegna messaggio potranno accedere solo i proprietari dell’organizzazione e gli amministratori di contenuto designati. L’azienda Slack non accede ai contenuti contrassegnati né li esamina tramite la funzione Contrassegna messaggio, a meno che non vengano segnalati separatamente. Ulteriori istruzioni su come contrassegnare contenuti sono disponibili nel nostro Centro assistenza.

Insieme a Salesforce, Slack continuerà nell’evoluzione dei propri strumenti e criteri per garantire che la piattaforma rimanga un posto di lavoro sicuro, affidabile e produttivo. Se hai domande sulla conformità di Slack al DSA, scrivi a feedback@slack.com.