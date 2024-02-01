Wie Slack das Gesetz über digitale Dienste einhält

Diesen Monat tritt das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) der Europäischen Union für Hosting-Dienste, einschließlich Slack, in Kraft. Das DSA schreibt unter anderem vor, dass Hosting-Dienste gemeldete Inhalte entfernen, die Richtlinien oder anwendbare Gesetze verletzen.

Slack wurde für die Zusammenarbeit von Unternehmen entwickelt und wir möchten, dass Slack eine sichere, vertrauenswürdige und produktive Arbeitsumgebung für unsere Kund:innen bleibt. Die Nutzung von Slack zum Speichern oder Teilen von verbotenen oder illegalen Inhalten verletzt unsere Nutzungsbedingungen und die Richtlinie über die zulässige Nutzung. Wenn wir darüber informiert werden, dass verbotene oder illegale Inhalte in Slack gespeichert oder geteilt werden, entfernen wir gemäß den anwendbaren Gesetzen und unseren Nutzungsbedingungen diese Inhalte von unserer Plattform.

Wir verbessern fortwährend die Tools und Steueroptionen unserer Plattform, damit unsere Kund:innen unter optimalen Bedingungen arbeiten können. Im Einklang mit diesem Ziel und mit den Vorgaben des DSA führen wir folgende neue Funktionen ein, die unseren Kund:innen mehr Optionen zum Verwalten von Inhalten in Slack an die Hand geben.

Workspace-Inhalte an Slack melden

Workspace-Mitglieder in der Europäischen Union können jetzt verbotene oder illegale Inhalte in ihrem Slack-Workspace direkt an Slack melden, indem sie mit der Maus über den Inhalt fahren, den sie melden möchten, auf das Symbol mit den drei Punkten klicken, um auf das Menü „Weitere Aktionen“ zuzugreifen, und dann „An Slack melden“ auswählen. Weitere Anweisungen zum Melden von Workspace-Inhalten an Slack stehen in unserem Support-Center zur Verfügung.

Slack prüft die Berichte und entfernt Inhalte, die unsere Richtlinien oder das anwendbare Gesetz verletzen. Berichte werden von geschulten, spezialisierten Personen geprüft. Wir verfügen über strenge technische Kontrollen und Audit-Richtlinien, um die Daten der Kund:innen gezielt zu schützen, wie in unseren Sicherheitspraktiken dargelegt. Weitere Informationen darüber, wie Slack seiner Verpflichtung zur Analyse der Informationen nachkommen kann, um die Sicherheit der Benutzer:innen zu wahren und illegalen Aktivitäten vorzubeugen, stellen wir in unserer Richtlinie über die zulässige Nutzung und unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung.

Inhalte in Slack kennzeichnen

Kund:innen mit Slack Enterprise Key Management müssen die Funktion „Nachricht kennzeichnen“ in Slack aktivieren, um die Prüfung und Entfernung von Inhalten in ihren Workspaces verwalten zu können. „Nachricht kennzeichnen“ ermöglicht es Workspace-Mitgliedern, potenziell schädliche Inhalte an von Kund:innen ernannte Admins zur Prüfung und, falls nötig, in Übereinstimmung mit den eigenen Richtlinien ihrer Organisation und mit dem anwendbaren Gesetz zur Entfernung zu melden.

Durch das Kennzeichnen zum Melden einer Nachricht an die von deiner Organisation ernannten Inhalts-Admins werden die Autor:innen der Nachricht nicht automatisch benachrichtigt. Wenn Admins keinen Zugriff auf die Unterhaltung haben, aus der der Inhalt stammt (zum Beispiel eine Direktnachricht oder ein Geschlossener Channel), sehen sie nur den Inhalt der gekennzeichneten Nachricht und, falls zutreffend, den Channel-Namen. Über „Nachricht kennzeichnen“ übermittelte Inhalte sind nur für deine Organisations-Inhaber:innen und bestimmte Inhalts-Admins zugänglich. Slack als Unternehmen greift weder auf über die Funktion „Nachricht kennzeichnen“ gemeldete Inhalte zu, noch prüft es sie, solange diese nicht getrennt an uns gemeldet werden. Weitere Anweisungen zum Kennzeichnen von Inhalten stehen in unserem Support-Center zur Verfügung.

Zusammen mit Salesforce entwickelt Slack die Tools und Richtlinien weiter, um sicherzustellen, dass unsere Plattform weiterhin eine sichere, vertrauenswürdige und produktive Arbeitsumgebung ist. Bei Fragen zur Einhaltung des DSA durch Slack helfen wir gern weiter unter feedback@slack.com.