Slack es el lugar de trabajo para más de 10 millones de usuarios activos a diario en todo el mundo

Hoy, Slack cuenta con más de 10 millones de usuarios activos a diario en todo el mundo, lo que consolida aún más nuestra posición de liderazgo cuando nos aprontamos a celebrar nuestro quinto cumpleaños.

¿Qué motiva este crecimiento? Una fuerte demanda a todos los niveles. Al incrementar la transparencia en las organizaciones, Slack hace que sea mucho más fácil que equipos y organizaciones enteras estén en sintonía, con lo que la vida profesional resulta menos complicada y más agradable y productiva. Con Slack, las personas sienten que su trabajo está conectado al de sus compañeros, estén al otro lado del pasillo o al otro extremo del mundo.

Otra ventaja es que Slack reúne en un lugar común a las personas, los datos y las aplicaciones, lo que hace que el trabajo en equipo sea más eficiente, que la información se mantenga siempre a un clic de distancia y que todos puedan sacar el máximo partido al software que usan en el día a día, gracias a las integraciones. En nuestro directorio de aplicaciones hay más de 1500 aplicaciones, y esto sin contar aquellas fruto de alianzas con compañías como Google, Workday, Salesforce, ServiceNow o Atlassian y los cientos de miles de aplicaciones e integraciones creadas por nuestros propios clientes.

Estamos enormemente agradecidos a los clientes que han depositado su confianza en Slack para transformar su organización y su forma de trabajar. Slack facilita el trabajo de equipos a gran escala, incluyendo 65 empresas del listado Fortune 100. En estas organizaciones nuestra presencia continúa aumentando, habiendo incorporado cientos de miles de usuarios nuevos desde el año pasado.

Sin embargo, no son solo estas grandes empresas las que están usando Slack para transformar su manera de trabajar. En todo el mundo, el número de clientes de pago ha crecido más del 50 % en el último año y ya alcanza los 85 000. Estos clientes están en todo tipo de empresas, tengan 10 o 10 000 empleados, y dedicadas a todo tipo de ocupaciones, como la contabilidad, asistencia al cliente, ingeniería, derecho, periodismo, dentistas, chefs, inspectores, ejecutivos, científicos, granjeros, hosteleros, vendedores y todo tipo de profesionales se valen de Slack para toda clase de cosas: coordinar la cobertura de las elecciones, diagnosticar problemas de red, revisar código, negociar presupuestos, planear campañas de marketing, aprobar menús, evaluar candidatos y organizar equipos de respuesta a emergencias, entre otras muchas tareas.

Junto con un número cada vez mayor de sectores en los que se usa Slack, también crece cada vez más su presencia internacional, algo que se ve reflejado en la variada oferta de idiomas, como el inglés, español, francés, alemán y japonés. Más de la mitad de los usuarios activos a diario de Slack están fuera de los Estados Unidos, repartidos en más de 150 países. En Japón, nuestro segundo mercado más grande y el de más rápido crecimiento, Slack ayuda a empresas líderes como Musashi a ser más eficientes y trabajar con mayor transparencia, a la vez que beneficia su cultura empresarial:

Ahorro de tiempo y más conexiones en Musashi

Musashi es una empresa de fabricación global con sede en Toyohashi (Japón), que lleva 80 años produciendo y suministrando piezas de vehículos y de motocicletas a fabricantes de automoción. La empresa, que tiene más de 16 000 empleados en todo el mundo, está implementando la reforma laboral del gobierno de Japón, cuyo objetivo es mejorar el entorno de trabajo y aumentar la productividad. Como parte de sus distintas iniciativas para lograrlo, Musashi comenzó a usar Slack en toda la empresa en 2018. Al conectar Slack con varios sistemas internos, el objetivo de Musashi es reducir los costes informáticos y ahorrar tiempo. De hecho, la empresa espera que al adoptar Slack se reduzca a la mitad el tiempo dedicado a horas extras, reuniones y tramitación de solicitudes y aprobaciones. Takashi Soda, alto directivo de Musashi, lo explica así: “Con Slack, estamos creando un entorno de trabajo altamente transparente, que se traduce en una comunicación abierta, rápida y sencilla, y esto tiene un efecto motivador, pues las personas se conectan entre sí y con las herramientas que ocupan”.

Slack también está rompiendo barreras de comunicación en las grandes organizaciones con el producto Enterprise Grid. El crecimiento de usuarios de Grid ha sido especialmente notable en los sectores regulados, como la atención sanitaria, los servicios financieros y los servicios profesionales. Empresas líderes en el sector, como Intuit, usan Grid para reunir en un solo lugar a miles de empleados de todos sus departamentos y las herramientas que utilizan para trabajar.

Intuit: colaboración y automatización totales

Intuit, empresa tecnológica líder, está formada por un equipo de trabajo global de 9000 empleados, repartidos por nueve países, que usan Slack de forma habitual. Slack ha ayudado a Intuit a reunir en un único lugar muchas de sus herramientas. Los flujos de trabajo de servicio al cliente son más ágiles y han conseguido automatizar el proceso de incorporación de empleados con una serie de integraciones. Además, un bot personalizado facilita el aprendizaje contextualizado para que los recién llegados al equipo de servicio al cliente puedan proporcionar una mejor atención. “Nuestros equipos nos dicen que colaboran y resuelven problemas mucho más rápido, porque aunque están repartidos por todo el planeta, con Slack se sienten como si estuvieran en el mismo lugar”, subraya Pam Whitmore, gerente de grupo de TI.

Slack es ideal para equipos con miembros en diferentes ubicaciones porque sirve de punto de unión para las personas, sus conversaciones y herramientas. Así, las organizaciones pueden hacer su trabajo, pero a la vez cultivar y hacer florecer una cultura empresarial colaborativa, tal como corroboran los empleados de las cuatro oficinas de trivago en Europa:

Una mejor experiencia para los empleados de trivago

El sitio de búsquedas trivago ofrece acceso a más de dos millones y medio de hoteles y otros alojamientos en más de 190 países. En términos de su cultura, la empresa se caracteriza por promover un espíritu de innovación en la que prima la confianza. Para asegurar la productividad y dedicación de sus 1500 empleados, el equipo de soluciones organizativas de trivago sustituyó en 2016 las varias herramientas de comunicación de la empresa por Slack, eliminando así distancias entre equipos y ubicaciones. Slack ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la experiencia de los empleados, favoreciendo la colaboración e incluso la innovación, en ocasiones. Por ejemplo, Leo, un bot personalizado, pregunta semanalmente a los empleados su opinión sobre la organización y su cultura, para que la empresa pueda así adelantarse a los posibles problemas. Slack incluso ayudó a los empleados de trivago en Düsseldorf a coordinar esfuerzos de ayuda durante el huracán Ophelia de octubre de 2017, que provocó cancelaciones del transporte público. En el canal #duss-noticias , la gente se organizó para compartir transporte y ayudar a unos cien empleados a volver a casa de forma segura.

“Nuestros equipos nos dicen que colaboran y resuelven problemas mucho antes, porque aunque están repartidos por todo el planeta, con Slack parece que están en el mismo lugar.” Pam Whitmore Gerente de grupo de sistemas de negocio de TI, Intuit

Cuando decimos que Slack es una herramienta de colaboración, no nos referimos simplemente a sus funciones de mensajería, sino también a su capacidad de reunir en un mismo lugar los diversos sistemas, aplicaciones y datos de una empresa, además de las conversaciones relevantes y el contexto. Aquí, nuestros socios y desarrolladores son clave. Estas aplicaciones e integraciones ayudan a empresas como Lyft a aumentar su visibilidad en los distintos equipos y cerrar acuerdos más rápidamente.

Mayor transparencia y ventas más rápidas en Lyft

Lyft es de sobra conocida por su servicio de transporte compartido, pero también se está abriendo paso como socio de transporte terrestre para miles de organizaciones. Con Troops, una integración que conecta Salesforce y Slack, los equipos de ventas de Lyft Business pueden actualizar el estado de los acuerdos y los paneles del proceso de ventas sin salir de Slack. Las ventajas se producen por partida doble: los representantes de ventas no tienen que actualizar en Salesforce cada acuerdo por separado y los principales grupos de interés tienen una mejor visibilidad del proceso de ventas y los datos de los clientes. Slack les ahorra tiempo a los miembros directivos del equipo de ventas, permitiéndoles centrar su atención en lo más importante, al tiempo que les proporciona información clave sobre alianzas estratégicas. “Con Slack trabajamos de la mejor manera posible”, explica Benjamin Sternsmith, vicepresidente de ventas regional. Al colaborar todos en un único lugar, no hay que enviar un correo electrónico poniendo en copia a los altos cargos de la empresa. Puedes ir al canal de Slack, estar siempre al día del proyecto y contribuir cuando sea necesario”.

“Con Slack, estamos creando un entorno de trabajo altamente transparente, que se traduce en una comunicación abierta, rápida y sencilla, y esto tiene un efecto motivador, pues las personas se conectan entre sí y con las herramientas que ocupan”. Takashi Soda Alto directivo, Musashi

Hay una tendencia, una evolución en la manera de trabajar en equipo. Nos parece que esta evolución es un mundo en el que las organizaciones, independiente de su tamaño, logran alcanzar fácilmente la agilidad organizacional. Como resultado de esta mejor sintonía y flexibilidad, se desperdicia menos esfuerzo y energía, y los miembros de los diferentes equipos aprovechan al máximo su inteligencia y creatividad para lograr un objetivo común.