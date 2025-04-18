Una inversión de más de 4000 millones de dólares en IA en educación en 2022 fue sólo el comienzo de una tendencia imparable en un ámbito en el que la tecnología ya resulta imprescindible. La implementación de las herramientas con IA para estudiantes se ha convertido en algo incontrolable donde la única solución es, no sólo la adaptación, sino también la investigación con el fin de optimizar su aportación.

Ahora bien, ¿por dónde deben empezar los docentes y sus alumnos a perfeccionar su relación con este tipo de tecnologías emergentes? Conocer las principales herramientas con IA para estudiantes debe ser el primer paso para trabajar con ellas para, a continuación, seleccionar las más eficientes en el área de la educación y, finalmente, aplicarlas de manera unificada para que exista igualdad de condiciones a la hora de avanzar en la formación.

20 Herramientas con IA para estudiantes

Así pues, vamos a profundizar en las 20 principales herramientas de IA para estudiantes, es decir, las que vienen siendo las más utilizadas en el ámbito de la educación, no sólo entre los alumnos, sino, en muchos casos, también entre los propios docentes que necesitan adaptarse a la tecnología para poder seguir cumpliendo con su cometido.

ChatGPT

Como no podía ser de otra forma, ChatGPT es la primera herramienta de IA para estudiantes en esta lista, entre otros motivos, porque es la más utilizada. Sus argumentos residen en la capacidad de ofrecer explicaciones y respuestas certeras de forma instantánea y el apoyo ante determinadas tareas repetitivas.

Zotero

Zotero es una solución para la creación de bibliografías ordenadas alfabéticamente. Aunque existen otras herramientas con IA que cumplen con este cometido, ésta es la que mejor se integra con la mayoría de softwares para la redacción de trabajos.

Mendeley

Mendeley es la herramienta por excelencia en trabajos de investigación, ya que permite encontrar fuentes entre infinidad de papers y artículos, incluso realizando sugerencias en función de las necesidades del estudiante, y es capaz de estructurar la bibliografía de un trabajo.

Socratic

Contar con Socratic es, digamos, como tener un profesor de clases particulares al lado constantemente. Se trata de la IA para estudiantes perfecta a la hora de hacer consultas o ampliar la explicación de conceptos que no se comprendan, incluso para entender cómo responder un ejercicio en materias de todos los ámbitos.

Notion

Aunque se emplea habitualmente en el ámbito profesional, Notion también es una buena herramienta para emplear la IA en educación: ayuda en la organización de proyectos y trabajos, estructura notas y colabora en la planificación de tareas, además de echarte una mano con alguna de ellas, como la creación de resúmenes.

Algora Education

Al igual que existen infinidad de aplicaciones con IA para estudiantes centradas en la creación de resúmenes, Algora va un paso más allá y traduce las redacciones en mapas conceptuales con el fin de ayudar al alumnado a visualizar y comprender de forma más ágil sus temarios.

Nerd AI

Con Nerd AI es posible escanear documentos para, a partir de la inteligencia artificial, obtener cuestionarios, respuestas, resúmenes y explicaciones y soluciones a problemas matemáticos; en definitiva, todo lo que se necesite saber a partir de un simple escaneo.

Grammarly

Grammarly es una solución cada vez más recurrente a la hora de revisar trabajos y artículos a nivel ortográfico y gramatical, incluso en redacciones con cierto nivel de complejidad, con la posibilidad de añadir también sugerencias y alternativas para optimizar el lenguaje empleado.

Nuance

Especialmente diseñada para alumnos con dificultades a la hora de redactar, Nuance es una de las herramientas con IA para estudiantes más efectivas a la hora de crear trabajos a través del reconocimiento de voz, llegando a escribir más de 150 palabras en 60 segundos.

Quillbot

Entre las IA para estudiantes, Quillbot es una de las más susceptibles de propiciar un uso inadecuado, si bien puede resultar muy recomendable en determinadas circunstancias, ya que sus prestaciones la hacen única a la hora de resumir y reescribir trabajos y artículos previamente redactados.

Otter.ai

En la era de la digitalización, uno de los problemas más habituales en el sector de la educación reside en la transcripción de discursos orales -como clases, webinarios, conferencias, etc.- a un soporte escrito donde se puedan difundir, leer, estudiar o archivar. Precisamente para esto nació Otter.ai, que desempeña esta tarea automáticamente.

Cite This For Me

Volviendo a la bibliografía de los trabajos, uno de los talones de aquiles de los estudiantes, Cite This For Me genera citas bibliográficas correctas adaptándose al formato requerido en cada caso -MLA, Harvard o APA, entre otros- a partir de un enlace o el título de un libro o artículo.

ClickUP

ClickUp combina varias de las soluciones con IA que hemos mencionado hasta ahora, como la planificación de proyectos y trabajos de estudiantes, la posibilidad de obtener explicación de conceptos y la opción de resumir artículos o libros, por lo que se convierte en una herramienta multiusos en el sector educativo.

Tutor.ai

Si haces preguntas, Tutor.ai te devolverá respuestas, concretamente las que necesites para resolver temáticas que se compliquen un poco, ya que explica en detalle todas aquellas dudas que se le plantean. Similar a algunas de las IA para estudiantes que hemos mencionado, cumple a la perfección con su cometido.

Knowji

Knowji ofrece un recurso diferente para estudiantes que se apoyan en la IA, ya que apuesta por el aprendizaje sencillo de vocabulario a través de distintas técnicas, las cuales se basan en diversos estudios pedagógicos para facilitar la asimilación de los conceptos.

Khan Academy

Entre las IA para estudiantes, hay una que llama especialmente la atención por su utilidad simultánea para los alumnos y la organización que la propone. En esta herramienta, la inteligencia artificial diagnostica el nivel de los alumnos para adaptar las clases personalizadas a sus necesidades específicas.

Gradescope

Del mismo modo que existen aplicaciones que emplean la IA en educación para el aprendizaje, Gradescope emplea la inteligencia de datos para calificar trabajos o simulacros de examen tal como lo haría el docente, lo que ayuda a los estudiantes a hacerse una idea de su nivel de preparación en un tema o una materia.

Wolfram Alpha

La rama de ciencias es una de las más complejas en el ámbito de la educación, pero con Wolfram Alpha, una herramienta de IA para estudiantes de esta área, los problemas matemáticos y ecuaciones resultan mucho más sencillos, ya que los resuelve y explica detalladamente cómo hacerlo.

Copyscape

La IA en educación no sirve únicamente para los alumnos, sino también para los docentes: Copyscape es una herramienta de detección de plagio que identifica con acierto los trabajos realizados con IA, lo que también ayuda al estudiante a replantear su tarea en caso de haber recurrido a este tipo de soluciones.

Shortly AI

Shortly AI es una herramienta de IA para estudiantes que cumple a la perfección con lo que promete su nombre: crea resúmenes de artículos y libros, pero también lo hace con documentos audiovisuales e, incluso, es capaz de traducir el propio resumen de un texto, audio o vídeo.

IA para estudiantes con Slack

Como ves, la importancia de la IA en educación es innegable, si bien esto no quiere decir que siempre se emplee adecuadamente. Seleccionar las herramientas más adecuadas en función del nivel formativo, las necesidades particulares del alumnado, el tipo de materia y las exigencias del contexto es fundamental para poder sacar el máximo partido a esta tecnología.

Entre las herramientas con IA para estudiantes más utilizadas, Slack es una apuesta segura en el aspecto comunicativo, además de integrar otro tipo de aplicaciones que pueden ser de gran ayuda en el desempeño de los alumnos. Y es que, pese a las posibilidades que brindan las tecnologías, no podemos olvidar la necesidad de capacitar a los jóvenes para el trabajo en equipo y de fomentar sus habilidades comunicativas.