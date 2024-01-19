Puntos clave El 81 % de los equipos ágiles utiliza Scrum, posicionándolo como el marco de trabajo más popular según el State of Agile Report

Los equipos que implementan Scrum correctamente pueden mejorar su productividad entre 3 y 4 veces, alcanzando mejoras de calidad del 250 %

Empresas como Google, Spotify, Amazon y Microsoft utilizan Scrum para gestionar proyectos complejos con entregas iterativas

Según el 17th State of Agile Report de Digital.ai, el 71 % de las organizaciones utiliza metodologías ágiles en su ciclo de desarrollo. Entre ellas, las metodologías Scrum se han posicionado como una de las estrategias más fiables en gestión. Tal es la relevancia de este perfil que la consultora Randstad Technologies ha situado el rol del Scrum Master entre las diez profesiones más demandadas en el sector tecnológico en 2023.

Organizaciones de la talla de Amazon, Apple, Google o Spotify recurren a este tipo de metodologías en el desarrollo de proyectos, software y tecnología en general, lo que nos da una pista del éxito que supone su aplicación en determinados procesos.

Para entender esta tendencia al alza, es importante conocer en qué consisten las metodologías Scrum, de qué modo se gestionan los proyectos con esta estrategia y cómo aplicarla en un negocio. Por otra parte, también conviene abordar los roles profesionales que conforman los equipos, las fases de la gestión y las herramientas más habituales a la hora de desarrollarla. A continuación, profundizamos en el concepto.

¿Qué es la metodología Scrum y para qué sirve?

Scrum es un marco de trabajo ágil que divide los proyectos en ciclos cortos llamados sprints (de 2 a 4 semanas) para entregar valor de forma iterativa. Se basa en tres pilares: transparencia, inspección y adaptación.

Este tipo de metodologías tiene su origen en el rugby, concretamente en la fase del juego conocida como melé, en la que todos los jugadores luchan juntos para hacerse con la pelota y hacerla avanzar hacia la consecución de puntos y la consiguiente victoria final. Esta estrategia pretende hacer algo parecido con el trabajo en equipo en proyectos complejos, trabajando de forma colaborativa para hacer entregas parciales regularmente.

¿Cuáles son las principales características de un equipo Scrum?

Un equipo Scrum es un equipo creativo, autoorganizado y multifuncional, con ciertos controles a lo largo del proyecto, que trabaja de forma autónoma y cuyos miembros van aprendiendo y adaptándose al escenario a medida que el proyecto crece, en un proceso en el que los ritmos se solapan para avanzar colectivamente. Y entender estas características es fundamental para conocer las metodologías Agile en sí y, más en concreto, las de tipo scrum.

¿Cuál es la diferencia entre Scrum, Agile y Kanban?

Mientras que Agile es una filosofía o conjunto de principios en el desarrollo de proyectos, que engloba metodologías como Scrum y Kanban, estas son aplicaciones concretas de esta filosofía, la primera más rígida (con roles e iteraciones establecidas) y la segunda más flexible, ya que no define roles ni entregas fijas, sino que adapta el desarrollo al propio proceso. Veámoslo detenidamente:

Metodología Kanban y metodología Scrum

La metodología Kanban está basada en una herramienta que consiste en gestionar los proyectos mediante tableros con este mismo nombre. En este caso, hablamos de una estrategia perfectamente compatible con Scrum, ya que los softwares que funcionan de este modo encajan con el funcionamiento de los equipos Scrum; de hecho, se trata de una aplicación perfecta para estructurar las tareas y sus correspondientes entregas.

Metodología Agile y metodología Scrum

La metodología Agile es una estrategia para la gestión de proyectos basada en el aprendizaje por repetición y la mejora continua. La diferencia con la metodología Scrum (que también comparte esta filosofía de trabajo) reside en que esta última puede incluirse en la primera, con el añadido de que, en este caso, se tratan herramientas y prácticas concretas, mientras que Agile representa un método más general.

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Scrum Agile Kanban Estructura Es una estructura cerrada que se basa en sprints marcados en un cuadrante Reúne los principios de la gestión de proyectos desde la adaptabilidad Se centra en flujos de trabajo continuos donde el tablero sirve para hacer el seguimiento Roles Presenta roles de liderazgo, planificación y ejecución del proceso No indica roles concretos, únicamente la estrategia a seguir, que puede determinar o no los roles Todo el equipo está capacitado para desarrollar cualquier rol, por lo que no se establecen Iteraciones Las iteraciones son los propios sprints, que presentan una duración preestablecida para cada entrega No existen indicaciones específicas para la iteración, depende de cada metodología concreta No hay iteraciones fijas ni ciclos establecidos, el trabajo fluye de forma continua Flexibilidad Es la metodología más rígida, donde el proyecto viene determinado por la estructura Como idea original es flexible, ya que su objetivo reside en avanzar adaptándose al proyecto Es la opción más flexible, completamente adaptada al proyecto

Cómo implementar Scrum en tu empresa en 4 pasos

La implementación de Scrum requiere comprender sus herramientas principales: el Product Backlog o lista de tareas, el Sprint Backlog, (tareas del ciclo actual), el Sprint Review o revisión y las Planning Meetings (reuniones de planificación). Una vez conoces los elementos que vertebran este método de trabajo, aplicarlo en tus equipos es algo sencillo y natural, más todavía si entiendes sus ventajas y sabes transmitirlas al resto de miembros del proyecto; pero empecemos por sus herramientas imprescindibles.

Product Backlog

El Product Backlog es una herramienta que determina el conjunto de tareas que realizar para completar el proyecto. Se trata de un documento que pueden editar todos los miembros del equipo, aunque solo su gestor o propietario (conocido en este contexto como Product Owner) puede añadir nuevos trabajos o fases. Digamos que es un mapa que se ha de recorrer.

Sprint Backlog

El Sprint Backlog se llama así porque hace referencia directa a cada una de las tareas a realizar en el proyecto, las cuales se conocen como sprints en las metodologías Scrum. En este documento se establecen los roles que desarrolla cada uno de los trabajos, su duración estimada y las fechas de entrega, teniendo en cuenta que no debe haber periodos improductivos entre una fase y la siguiente.

Sprint Review

El Sprint Review no es otra cosa que la revisión de esos sprints o tareas que se han realizado hasta este momento y corre a cargo del Product Owner. En este caso, el gestor debe supervisar cada cierto tiempo las fases del proyecto que ya se han completado, algo que en muchas ocasiones suele hacerse con el cliente para encontrar puntos de mejora y nuevas ideas para la continuidad del trabajo.

Planning Meeting

Una cuestión fundamental dentro de las metodologías Scrum (y en la filosofía de trabajo Agile en general) es la planificación minuciosa de cada paso que se da en el proyecto. Y esto incluye las reuniones, que tan tediosas e infructuosas pueden resultar en ocasiones, por lo que deben estar totalmente justificadas y estructuradas para que sean verdaderamente provechosas.

¿Cuáles son los tres roles clave en un equipo Scrum?

Los tres roles fundamentales son el Scrum Master (facilitador del proceso), el Product Owner (responsable del producto) y el equipo de desarrollo. Cada uno tiene responsabilidades claras que garantizan el éxito del proyecto.

Y es que las metodologías Scrum no sólo están estructuradas en torno al propio proyecto que se esté desarrollando, también a efectos de organización de los miembros del equipo. Se trata de roles perfectamente marcados y definidos, de modo que cada parte tiene claras sus funciones; veamos cuáles son estos roles.

Scrum master

Digamos que el Scrum Master es la columna vertebral del equipo en esta metodología. Esto no significa que esté por encima o que tenga un papel de coordinación, más bien se encarga de garantizar que todos los miembros tengan lo que necesitan para el desarrollo de sus tareas y de que todo funcione bien, manteniendo también el contacto con el Product Owner. Hablamos de un rol en creciente demanda en el mercado laboral, con salarios de entre 37.000 y 50.000 € al año.

Product Owner

El Product Owner es quien se encarga de dirigir el proyecto, estableciendo los objetivos y las tareas a realizar en cada fase, además de asignarlas a cada miembro del equipo, calcular los tiempos de desarrollo y determinar las fechas de entrega. Al mismo tiempo, es el nexo entre el cliente y la organización en cada proyecto concreto.

Equipo Scrum

El equipo Scrum o Scrum Team es el resto de los miembros que participan en un proyecto. En este caso, además, tiene mucho sentido el uso de la palabra “equipo” porque se trata de una metodología basada en la colaboración y el avance concreto de todos los miembros hacia la consecución de los objetivos.

Herramientas esenciales para equipos Scrum

La metodología Scrum requiere de distintas herramientas para llevarse a la práctica, principalmente herramientas de gestión de proyectos, de colaboración y de comunicación. Se trata de elementos imprescindibles para cumplir con la eficiencia y la productividad asociadas a estos métodos de trabajo.

Herramientas de gestión de proyectos

Las herramientas para la gestión de proyectos son un elemento fundamental en las metodologías Scrum, ya que se trata de la base sobre la cual se desarrolla todo el trabajo. Hablamos, por ejemplo, de los mencionados tableros Kanban, donde se puede establecer y visualizar a la perfección cada uno de los pasos que hay que llevar a cabo, a quién corresponde hacerlo y en qué fechas.

Herramientas colaborativas

Las herramientas colaborativas, en muchas ocasiones, están integradas en el propio software de gestión de proyectos. Y es que las aplicaciones más completas en este sentido ofrecen la opción de que los miembros del equipo introduzcan tareas, las compartan entre ellos y cambien su asignación cuando las hayan completado.

Herramientas de comunicación

Por último, las herramientas de comunicación son el hilo conductor de los proyectos desarrollados a través de esta metodología. Los equipos Scrum se caracterizan por estar en permanente contacto, si bien hablamos en todo momento de comunicación productiva, por lo que se requieren herramientas que simplifiquen al máximo este proceso y agrupen todo tipo de soluciones en torno a él.

El ejemplo más claro de la necesidad de estas herramientas en los equipos Scrum lo encontramos en Slack, una plataforma comunicativa que, además, incluye funcionalidades e integraciones específicas para la organización, planificación y ejecución de proyectos, como Jira, Trello y Asana, entre otras.

Cinco beneficios de Scrum que mejorarán la productividad de tu equipo

Los equipos Scrum reportan mejoras de productividad de hasta 4 veces, un 250 % más de calidad y un 85 % de satisfacción laboral según estudios de Scrum Alliance y CA Technologies. Es una muestra de las innumerables ventajas de esta metodología para los equipos de trabajo. Y es que se trata de una propuesta eficiente pensada para optimizar el rendimiento y la satisfacción de todas las partes.

Los climas laborales son mejores debido a la comunicación positiva como parte de la metodología. Además, se gestionan adecuadamente los tiempos y recursos desde el inicio del proyecto gracias a la planificación, lo que repercute en la productividad de las empresas que las implementan adecuadamente y, en consecuencia, deriva en una gran competitividad.

Por otro lado, las entregas programadas son más realistas y se cumplen con más frecuencia, limitando los tiempos e incrementando los niveles de calidad de las tareas realizadas. Esto garantiza la satisfacción del cliente y, por tanto, mejora la imagen de la organización a nivel interno y externo gracias a todas estas ventajas.

¿Por qué gestionar proyectos con un equipo Scrum?

El trabajo colaborativo y la comunicación son los pilares sobre los que se apoyan las metodologías Scrum. Sin este modo de entender el desarrollo de procesos, esta estrategia no tendría sentido, del mismo modo que tampoco se entiende la gestión de proyectos sin un grupo que combine diferentes roles. De este modo, la planificación minuciosa, la revisión constante y el desarrollo de las tareas en distintas fases, incrementa considerablemente la productividad y facilita el desempeño de cada miembro.

Ahora bien, la base de todo equipo Scrum que implemente este tipo de metodologías reside siempre en la comunicación fluida entre los miembros. En este sentido, Slack no sólo permite que los equipos se mantengan conectados en torno a una conversación, sino que también reúne en un solo lugar todas esas herramientas necesarias para la propia gestión de cada proyecto.

¿Crees que esta metodología podría mejorar tu gestión de procesos? Prueba a utilizarla con Slack.