¿Dirías que en el año 2023 existen empresas que no apuestan por la formación de sus empleados? Según el estudio que ha elaborado la compañía Sodexo Beneficios e Incentivos y que ha titulado Estudio de Tendencias en Recursos Humanos 2023, tan sólo el 53% de las organizaciones escogen formar a sus empleados en lugar de buscar el talento en el exterior. Para estos negocios, el entorno virtual de aprendizaje se ha convertido en algo totalmente innegociable.

Se trata de un elemento propio de los centros educativos, donde encontramos su origen, pero cada vez se aplica más en el día a día de las empresas digitalizadas. Pese a que resulta sencillo intuir en qué consiste un entorno virtual de aprendizaje, sus implicaciones en el ámbito corporativo resultan francamente interesantes y útiles, por lo que merece la pena conocerlo en profundidad.

¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje?

Cuando hablamos del entorno virtual de aprendizaje nos referimos a ese espacio digital dedicado a la educación. Un lugar en el que se alojan diversas herramientas que conforman un proceso formativo de forma interactiva y que permite un aprendizaje en remoto, eliminando así las barreras geográficas y temporales tradicionales.

Principales elementos en un entorno virtual de aprendizaje

Independientemente de si nos encontramos en un espacio educativo reglado o si se trata de un escenario formativo en el ámbito profesional, el entorno virtual de aprendizaje está compuesto por determinados elementos básicos. Las herramientas, los distintos procesos y los roles que forman parte de un aprendizaje digitalizado son fundamentales para poder llevarlo a cabo.

El aula virtual como centro

El aula virtual es ese espacio online en el que se desarrolla el entorno virtual de aprendizaje. Digamos que es el centro de todo, un escenario en el que se encuentran docentes y alumnos, donde se pueden compartir todo tipo de conocimientos a través de diversas herramientas. Pese a que ha evolucionado mucho en los últimos años, hablamos de un elemento que viene utilizándose desde hace décadas en universidades.

Sistemas de aprendizaje, igual que en cualquier proceso formativo

Los sistemas de aprendizaje son esas herramientas que mencionamos, es decir, las tecnologías que, de un modo u otro, permiten el almacenamiento y la transmisión de conocimientos, el desarrollo, la entrega y la evaluación de actividades o la interacción entre alumnos y docentes, entre otras acciones. Aunque suelen estar sujetas al aula virtual, cada vez existen más opciones y posibilidades en este tipo de tecnologías.

El alumnado, que también puede ser la plantilla de una empresa

Como en cualquier proceso formativo, el papel del alumnado es imprescindible en el entorno virtual de aprendizaje. No obstante, es cierto que este perfil ha variado mucho a partir de la explosión de las TI, gracias a las cuales el conocimiento es más accesible y, por consiguiente, más exigible -también en el ámbito laboral-: ¿acaso no necesitamos aprender constantemente para desarrollarnos profesionalmente?

El plan docente, un hilo conductor digitalizado

En cualquier formación guiada debe haber una hoja de ruta, unas instrucciones y pasos a seguir para la obtención de los conocimientos en el orden correcto, la realización de tareas que demuestren la adquisición de ese aprendizaje y una evaluación de las mismas. Todo esto se encuentra en el plan docente, creado por los gestores y docentes del entorno virtual de aprendizaje y visible para todos los miembros que lo componen.

Mejor especialistas que docentes

Por último, el papel de los docentes es absolutamente esencial en cualquier proceso de aprendizaje, más allá de si está más o menos digitalizado. Sin embargo, este rol ha cambiado por completo en el entorno virtual de aprendizaje, donde los especialistas en temáticas concretas han desplazado un poco al profesorado tradicional que abordaba conocimientos más generales.

Herramientas más habituales para crear un entorno virtual de aprendizaje

El crecimiento de las herramientas que se emplean en los entornos virtuales de aprendizaje, que cada vez son más diversas y completas, ha sido exponencial en los últimos años. Esta explosión es una ventaja, ya que permite encontrar la opción más adecuada en cada caso, si bien la elección resulta más compleja ante tantas variantes. Veamos cuáles son las opciones más comunes.

Edmodo

Edmodo es una herramienta formativa centrada principalmente en la comunicación entre docentes y alumnos. Cuando se trata de cubrir esta necesidad es la opción más conocida y recurrente, ya que responde a la perfección, si bien tiene carencias en otros aspectos.

Google Classroom

Google Classroom es una herramienta muy completa a la hora de crear y gestionar un entorno virtual de aprendizaje, ya que aúna todas las herramientas de Google que pueden resultar útiles en un espacio formativo. Hablamos, entre otras aplicaciones, de Google Calendar, Google Drive, Google Meet o Google Docs, una serie de soluciones generales y poco personalizables, pero muy provechosas en el ámbito educativo.

Moodle

Ésta es, probablemente, la opción más adaptable y personalizable cuando se trata de desarrollar un entorno virtual de aprendizaje. Moodle es gratuito y permite a todo tipo de instituciones y organizaciones educativas crear su propia aula virtual añadiendo diversos sistemas y herramientas para el desarrollo de la formación.

Trello Education

Trello Education es una opción muy utilizada, aunque no comprende todas las características propias de un entorno virtual de aprendizaje, ya que se trata de una herramienta colaborativa para docentes -los alumnos no son parte activa en este caso-. Con esta aplicación, los profesores pueden gestionar proyectos conjuntos trabajando en equipo o compartir materiales y conocimientos entre ellos.

Beneficios del entorno virtual de aprendizaje en una empresa

Una vez descrito en profundidad el entorno virtual de aprendizaje, sus principales elementos y las herramientas más habituales para su desarrollo, conviene analizar su aplicación en el ámbito empresarial. Y es que, si bien es cierto que la formación para los empleados es algo que hemos adoptado de manera natural, no hace tanto tiempo que comenzó a ser común. ¿Qué beneficios tienen estas herramientas a nivel profesional?

Planificación interna de la oferta formativa

Cuando una empresa dispone de herramientas dedicadas a la formación de sus empleados, facilita que los trabajadores incrementen sus conocimientos en torno a cuestiones interesantes para la organización. De este modo la relación es beneficiosa para ambas partes: el empleado obtiene un aprendizaje que puede emplear en su futuro y la compañía lo aprovecha para su crecimiento.

Capacitación del talento interno

Indiscutiblemente, los recursos humanos siguen siendo el pilar esencial en las empresas, a pesar de los grandes avances de la tecnología. Precisamente, la mejora de los procesos gracias a la digitalización conlleva el uso de herramientas para las cuales es necesario capacitar a los empleados, algo mucho más sencillo cuando nos apoyamos en un entorno virtual de aprendizaje.

Aumento de la productividad en el aprendizaje

Tal como señalábamos en la definición del concepto, el entorno virtual de aprendizaje elimina las barreras físicas y temporales, lo que permite a los empleados formarse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así pues, la obtención de conocimientos es más eficiente y productiva, ofreciendo grandes resultados en menos tiempo.

Mejora del ambiente interno

La posibilidad de formarse a través de la empresa en la que trabajan, genera la percepción de un espacio justo entre los empleados, ya que se les brinda la posibilidad de aprender y crecer por méritos propios dentro de la organización. Además, con recursos de aprendizaje como la gamificación -que también puede aplicarse en la formación de adultos-, se fortalecen las relaciones entre los miembros de un equipo.

Mayor compromiso por parte de los empleados

Hasta hace un tiempo, dejar un puesto de trabajo indefinido era algo totalmente infrecuente, incluso era percibido socialmente como una locura. A día de hoy esto es algo cada vez más habitual, por lo que conviene implantar estrategias para la retención del talento. Los empleados valoran la posibilidad de aprender a través de un entorno virtual de aprendizaje desarrollado por la empresa, lo que incrementa su compromiso y lealtad a la organización.

¿Por qué implantar un entorno virtual de aprendizaje?

En cualquier negocio con un número considerable de trabajadores la formación de los mismos es prácticamente obligatoria. Tener cierto control sobre la misma es algo que depende de la propia organización, y el camino más sencillo para lograrlo reside en el entorno virtual de aprendizaje. De otro modo, ¿cómo podrías capacitar a tus empleados exactamente en las habilidades que necesita la empresa?

Los beneficios están claros, pero más allá de identificarlos y exponerlos individualmente, es importante analizarlos desde una perspectiva superior: la competitividad de un negocio en el mercado depende, a fin de cuentas, del talento de quienes la forman. Visto así, ¿cómo no iba a ser conveniente la implementación del entorno virtual de aprendizaje?