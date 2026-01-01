Gracias a Slack, no se pierde ni un detalle

Deezer es una empresa global de retransmisión de música `por Internet con 12 millones de usuarios activos que pueden disfrutar de más de 40 millones de pistas, crear listas de reproducción y compartir canciones con los amigos. Slack ayuda a Deezer a llevar a cabo sus tareas simplificando su flujo de trabajo y permitiendo una resolución de problemas rápida.

Los equipos de ingeniería de Deezer, formados por más de 120 ingenieros web y móvil, científicos de datos, gestores de calidad y jefes de producto, colaboran en Slack para abordar cualquier problema que surja (ya sean fallos en la reproducción, temas de facturación o cortes del servicio). Cuando se envía una nueva función o reparación a producción, o cuando se crea o valida un complemento, los robots personalizados envían notificaciones con enlaces a canales específicos de Slack. Las integraciones con Jira y Github son imprescindibles para su flujo de trabajo.

“Confiamos en Slack para reaccionar con rapidez cuando sucede una incidencia crucial para el servicio. Contamos con varios canales dedicados para recibir notificaciones, en los que el equipo puede actuar en consecuencia.“ Romain Lods Creador del equipo de tecnología, Deezer

El equipo de Deezer está haciendo que Slack funcione como ellos. Por ejemplo, el equipo de gestión de calidad ha creado sus propios emojis numerados de colores, que les ayudan a dar prioridad a los proyectos y a marcar acciones como completadas. También han integrado enlaces a canciones desplegados y creado canales para diferentes géneros musicales, en los que los equipos de diferentes oficinas establecen vínculos basados en intereses en común.

"Slack ha aumentado la colaboración mundial, ya que personas de diferentes equipos y países que no se comunicaban con otras ahora sí lo hacen", afirma Lods. "Tenemos más de 500 empleados en diferentes oficinas de todos los tamaños, y ahora todos ellos conviven en una comunidad en Slack".