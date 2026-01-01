Sem nunca perder o ritmo com o Slack

A Deezer é uma empresa de streaming musical global baseada na Internet com 12 milhões de usuários ativos que podem curtir mais de 40 milhões de músicas, criar playlists e compartilhar músicas com amigos. O Slack ajuda a Deezer a nunca parar a música, simplificando o fluxo de trabalho deles e permitindo solucionar os problemas rapidamente.

Compostas por mais de 120 engenheiros da Web e de aplicativos móveis, cientistas de dados, gerentes de controle de qualidade e gerentes de produtos, as equipes de engenharia da Deezer trabalham em conjunto no Slack para resolver qualquer problema que surgir, desde falhas técnicas nas playlists a problemas com cobranças e interrupções de serviço. Quando um novo recurso ou correção é inserido na produção, ou um plugue está sendo criado ou validado, os bots personalizados enviam notificações com links para canais específicos do Slack. As integrações com o Jira e o Github são essenciais para o fluxo de trabalho das equipes.

”Contamos com o Slack para agir de forma rápida e reativa quando ocorre um problema crítico para o serviço. Temos vários canais dedicados para receber notificações, nos quais a equipe pode tomar medidas.” Romain Lods Criador da equipe de Tecnologia, Deezer

A equipe da Deezer se concentra em fazer o Slack funcionar do jeito deles. Por exemplo, a equipe de controle de qualidade cria seus próprios emojis coloridos e numerados, que ajudam a equipe a priorizar projetos e marcar ações como concluídas. Eles também criaram simplificações para links de músicas e canais de gêneros musicais onde as equipes de vários escritórios podem criar conexões ao compartilhar interesses em comum.

"O Slack aumentou a colaboração internacional entre as pessoas que não estavam se falando e agora estão conectadas, conversando entre si, entre equipes e entre países", diz Lods. "Temos mais de 500 funcionários em escritórios de todos os portes, e agora eles podem interagir juntos em uma única comunidade do Slack."