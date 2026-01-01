Gracias a Slack, no se pierde ni un detalle

Deezer es una empresa global de retransmisión de música por Internet con 12 millones de usuarios activos que pueden disfrutar de más de 40 millones de pistas, crear listas de reproducción y compartir canciones con los amigos. Slack ayuda a Deezer a llevar a cabo sus tareas simplificando su flujo de trabajo y permitiendo una resolución de problemas rápida.

Los equipos de ingeniería de Deezer —formados por más de 120 ingenieros expertos en tecnología web y móvil, científicos de datos, gerentes de calidad y de productos— colaboran en Slack para abordar cualquier problema que surja (ya sean fallos en la reproducción, temas de facturación o interrupciones del servicio). Cuando se envía una nueva función o corrección a Producción, o cuando se crea o valida un complemento, los bots personalizados envían notificaciones con vínculos a canales específicos de Slack. Las integraciones con Jira y GitHub son imprescindibles para su flujo de trabajo.

”Confiamos en Slack para reaccionar con rapidez cuando sucede una incidencia crucial en el servicio. Contamos con varios canales dedicados para recibir notificaciones, en los que el equipo puede actuar en consecuencia”. Romain Lods Creador del equipo de tecnología, Deezer

El equipo de Deezer está haciendo que Slack funcione como ellos. Por ejemplo, el equipo de control de calidad creó sus propios emojis numerados de colores, que los ayudan a dar prioridad a los proyectos y a marcar acciones como completadas. También integraron vínculos a canciones desplegados y crearon canales para diferentes géneros musicales, en los que los equipos de diferentes oficinas establecen conexiones basadas en intereses en común.

"Slack ha aumentado la colaboración mundial, ya que personas de diferentes equipos y países que antes no se comunicaban entre sí ahora lo hacen", afirma Lods. "Tenemos más de 500 empleados en diferentes oficinas de todos los tamaños, y ahora todos ellos conviven en una comunidad de Slack".