Toujours dans le bon tempo avec Slack

Deezer est une entreprise de streaming musical qui compte 12 millions d’utilisateurs actifs. Ces derniers ont accès à plus de 40 millions de titres. Ils peuvent créer des playlists et partager des chansons. Slack permet à Deezer de simplifier son travail et de résoudre rapidement les problèmes.

Les équipes d’ingénieurs de Deezer sont composées de plus de 120 ingénieurs Web et technologie mobile, d’ingénieurs en sciences des données et de responsables qualité et produit qui travaillent ensemble sur Slack afin de résoudre toutes sortes de problèmes : erreurs de lecture, facturation, interruption de service, etc. Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est mise en place ; ou lorsqu’un plug-in est créé ou validé, les bots personnalisés envoient des notifications contenant un lien vers des canaux Slack spécifiques. Les intégrations avec Jira et Github jouent un rôle majeur dans leur flux de travail.

« Slack nous offre rapidité et réactivité en cas de problème critique. Nous disposons de plusieurs canaux consacrés aux notifications qui permettent à l’équipe de travailler. » Romain Lods Head of Engineering, Deezer

L’équipe Deezer cherche en permanence à adapter Slack à ses méthodes de travail. Par exemple, l’équipe qualité a créé ses propres émojis colorés et numérotés afin d’établir l’ordre de priorité des projets et de marquer des actions comme terminées. L’équipe a également intégré des développements pour les liens des chansons et créé des canaux pour les genres musicaux qui permettent aux équipes de différents sites de nouer des liens basés sur des centres d’intérêt communs.

« Slack a amélioré la coopération mondiale au travail. Les gens qui ne se parlaient pas communiquent à présent, quels que soient leur pays et leur équipe », déclare Lods. « Nous comptons plus de 500 employés répartis sur des sites de tailles diverses et maintenant, ils font partie d’une seule et même communauté Slack. »