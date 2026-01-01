Trabaja rápidamente con los socios en iniciativas comunes

Acelera tu negocio manteniéndote cerca de los socios, para sacar partido de las nuevas oportunidades comunes cuando surjan.
- Mantener al tanto a expertos en la materia de ambos lados, como el equipo legal o de marketing, para ayudar a cerrar un acuerdo de asociación
- Crear conexiones personales y duraderas con los socios
2
veces más rapidez en cerrar un acuerdo de adquisición de una empresa
50 %
de respuestas más rápidas de los socios para una campaña común
Un canal que compartes con un socio tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.
Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.
“Disponer de toda la información sobre un socio concreto de inmediato es extremadamente importante. Tenemos una línea de comunicación directa con nuestros homólogos en las empresas con las que trabajamos más frecuentemente”.
Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas
1. Crear el canal
2. Enviar la invitación
Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.
3. Esperar a que el socio acepte
Sírvete una taza de té. Cuando tu socio haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.
4. Pedir a tu administrador que lo apruebe
Primeros pasos
Una forma mejor de trabajar con socios externos
Fortalece tus relaciones mediante Slack Connect. Ya seas nuevo en Slack o todo un profesional de la plataforma, mejorarás la forma de trabajar con tus socios con solo unos clics.Más información.
- Más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.
¡Genial!
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