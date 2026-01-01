Trabaja rápidamente con los socios en iniciativas comunes

Refuerza las conexiones con los socios estratégicos

Acelera tu negocio manteniéndote cerca de los socios, para sacar partido de las nuevas oportunidades comunes cuando surjan. Cuando te conectas con socios en un canal de Slack, ambas partes pueden estar fácilmente al tanto de las actualizaciones y nuevos avances.

Los equipos de Desarrollo empresarial utilizan Slack Connect para lo siguiente:

Tomar el pulso a las últimas novedades para que puedas adaptarte según sea necesario

Mantener al tanto a expertos en la materia de ambos lados, como el equipo legal o de marketing, para ayudar a cerrar un acuerdo de asociación

Crear conexiones personales y duraderas con los socios

2 veces más rapidez en cerrar un acuerdo de adquisición de una empresa

50 % de respuestas más rápidas de los socios para una campaña común

Un canal que compartes con un socio tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

“Disponer de toda la información sobre un socio concreto de inmediato es extremadamente importante. Tenemos una línea de comunicación directa con nuestros homólogos en las empresas con las que trabajamos más frecuentemente”. Mike Yakovlev Director sénior de Alianzas tecnológicas, Zendesk Leer su historia

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > .

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect