Lavora rapidamente con i partner su iniziative congiunte

Consolida le connessioni con i partner strategici

Potenzia la tua attività collaborando a stretto contatto con i partner per trarre vantaggio dalle nuove opportunità congiunte non appena si presentano. Quando ti connetti con i partner in un canale di Slack, è facile per entrambe le parti stare al passo con aggiornamenti e nuovi sviluppi.

I team di business development usano Slack Connect per:

Tenere sotto controllo gli ultimi aggiornamenti così da poter agire di conseguenza

Coinvolgere gli esperti in materia, ad esempio marketing o legali, di entrambe le parti per finalizzare un accordo di partnership

Creare connessioni personali e solide con i partner

2 volte Chiusura più veloce di una trattativa di acquisizione aziendale

50% Risposte più rapide dai partner per una campagna congiunta

Un canale condiviso con un partner è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrarvi persone di 20 aziende diverse, quindi tutti sono allineati e lavorano per ottenere risultati in un unico spazio condiviso.

Prenota gratuitamente una chiamata di 20 minuti con un esperto di Slack per ottenere assistenza e iniziare a collaborare con partner esterni direttamente in Slack.

La disponibilità immediata di tutte le informazioni su un partner specifico è estremamente importante. Abbiamo una linea di comunicazione diretta con le nostre controparti nelle aziende con cui lavoriamo più di frequente. Mike Yakovlev Senior Manager, Technology Alliances, Zendesk Leggi la storia

Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme

Come iniziare a usare Slack Connect

1. Crea il canale

2. Invia l’invito

Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.

3. Aspetta che il partner accetti

Versati una tazza di tè. Quando il partner fa clic sul link, verrà indirizzato in Slack, dove può accettare l’invito e configurare il canale.

4. Richiedi l’approvazione degli amministratori

A seconda delle impostazioni, l’invito sarà inviato a un amministratore in entrambi i team per l’approvazione. Gli amministratori possono gestire gli inviti ai canali facendo clic sul nome dell’area di lavoro > Amministrazione > .

Per iniziare

Entra nella rete di aziende globali che collaborano insieme in Slack Connect