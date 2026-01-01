Tre gradini consecutivi in progressione con una palla che sale i gradini su uno sfondo verde

Lavora rapidamente con i partner su iniziative congiunte

Fai crescere la tua azienda e cogli nuove opportunità collaborando con i tuoi partner in un canale di Slack

3 min. di lettura

Consolida le connessioni con i partner strategici

Potenzia la tua attività collaborando a stretto contatto con i partner per trarre vantaggio dalle nuove opportunità congiunte non appena si presentano. Quando ti connetti con i partner in un canale di Slack, è facile per entrambe le parti stare al passo con aggiornamenti e nuovi sviluppi.

I team di business development usano Slack Connect per: 

  • Tenere sotto controllo gli ultimi aggiornamenti così da poter agire di conseguenza
  • Coinvolgere gli esperti in materia, ad esempio marketing o legali, di entrambe le parti per finalizzare un accordo di partnership
  • Creare connessioni personali e solide con i partner

  • 2 volte

    Chiusura più veloce di una trattativa di acquisizione aziendale

  • 50%

    Risposte più rapide dai partner per una campagna congiunta

Un canale condiviso con un partner è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrarvi persone di 20 aziende diverse, quindi tutti sono allineati e lavorano per ottenere risultati in un unico spazio condiviso.

Prenota gratuitamente una chiamata di 20 minuti con un esperto di Slack per ottenere assistenza e iniziare a collaborare con partner esterni direttamente in Slack.

La disponibilità immediata di tutte le informazioni su un partner specifico è estremamente importante. Abbiamo una linea di comunicazione diretta con le nostre controparti nelle aziende con cui lavoriamo più di frequente.

Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme

Come iniziare a usare Slack Connect

1. Crea il canale

Clicca sul pulsante + accanto a Canali nella barra laterale. Assegna un nome al canale e clicca su Crea.

Gif animata che mostra un segno di cursore che crea un nuovo canale in Slack

2. Invia l’invito

Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.

Gif animata che mostra un segno di cursore che copia un link di invito in Slack e lo incolla in un’e-mail

3. Aspetta che il partner accetti

Versati una tazza di tè. Quando il partner fa clic sul link, verrà indirizzato in Slack, dove può accettare l’invito e configurare il canale.

Gif animata che mostra un segno di cursore che clicca su un link di invito in un’e-mail, che lo porta in Slack per accettare l’invito

4. Richiedi l’approvazione degli amministratori

A seconda delle impostazioni, l’invito sarà inviato a un amministratore in entrambi i team per l’approvazione. Gli amministratori possono gestire gli inviti ai canali facendo clic sul nome dell’area di lavoro > Amministrazione > Gestisci canali condivisi.

Gif animata che mostra un segno di cursore che approva una richiesta in sospeso per condividere un canale in Slack

Per iniziare

Entra nella rete di aziende globali che collaborano insieme in Slack Connect.

  • Scopri di più sui vantaggi della collaborazione con i partner nei canali.
  • Per condividere un canale, devi usufruire di un piano a pagamento. Per maggiori informazioni, consulta i nostri prezzi e piani.

Note a piè di pagina

  1. Le affermazioni e i dati sono basati sulle esperienze di team specifici che utilizzano Slack Connect nella propria azienda. I risultati potrebbero variare a seconda dell’organizzazione.

Questa risorsa è stata utile?

0/600

Fantastico!

Grazie mille per il feedback!

Capito!

Grazie per il feedback!

Ops! Si è verificato un problema. Riprova più tardi.

Risorse correlate