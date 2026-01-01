Lavora rapidamente con i partner su iniziative congiunte

Potenzia la tua attività collaborando a stretto contatto con i partner per trarre vantaggio dalle nuove opportunità congiunte non appena si presentano.
- Coinvolgere gli esperti in materia, ad esempio marketing o legali, di entrambe le parti per finalizzare un accordo di partnership
- Creare connessioni personali e solide con i partner
2 volte
Chiusura più veloce di una trattativa di acquisizione aziendale
50%
Risposte più rapide dai partner per una campagna congiunta
Un canale condiviso con un partner è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrarvi persone di 20 aziende diverse, quindi tutti sono allineati e lavorano per ottenere risultati in un unico spazio condiviso.
Prenota gratuitamente una chiamata di 20 minuti con un esperto di Slack per ottenere assistenza e iniziare a collaborare con partner esterni direttamente in Slack.
La disponibilità immediata di tutte le informazioni su un partner specifico è estremamente importante. Abbiamo una linea di comunicazione diretta con le nostre controparti nelle aziende con cui lavoriamo più di frequente.
Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme
1. Crea il canale
2. Invia l’invito
Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.
3. Aspetta che il partner accetti
Versati una tazza di tè. Quando il partner fa clic sul link, verrà indirizzato in Slack, dove può accettare l’invito e configurare il canale.
4. Richiedi l’approvazione degli amministratori
Per iniziare
Un modo migliore per lavorare con partner esterni
Rafforza le relazioni con Slack Connect. Che tu abbia appena iniziato a usare Slack o sia un esperto, migliorerai il tuo modo di lavorare con i partner con pochi clic.Scopri di più
- Scopri di più sui vantaggi della collaborazione con i partner nei canali.
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