Une balle gravissant trois marches consécutives sur fond vert

Travaillez rapidement avec vos partenaires sur des projets communs

Développez votre activité et saisissez de nouvelles opportunités en collaborant avec vos partenaires dans un canal Slack

Temps de lecture : 3 min

Renforcez les liens avec vos partenaires stratégiques

Accélérez votre activité en restant proche de vos partenaires pour profiter des nouvelles opportunités communes, au fur et à mesure qu’elles se présentent. En vous connectant avec des partenaires dans un canal Slack, il devient facile pour tous de rester à jour et de suivre les mises à jour. 

Les équipes du développement commercial utilisent Slack Connect pour : 

  • suivre attentivement les mises à jour de dernière minute pour s’adapter aux besoins ;
  • informer les experts des deux entreprises, comme le service juridique ou le marketing, pour finaliser au mieux un accord ;
  • développer des relations personnelles et durables avec vos partenaires.

  • 2 x

    moins de temps nécessaire pour conclure un accord d’acquisition d’entreprise

  • 50 %

    de réduction du temps de réponse des partenaires pour une campagne commune

Un canal partagé avec un partenaire ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 20 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

Réservez un entretien gratuit de 20 minutes avec un expert Slack afin de vous aider à débuter la collaboration avec vos partenaires extérieurs.

Pour nous, il est essentiel que toutes les informations concernant un partenaire soient immédiatement à portée de main. Nous avons une ligne de communication directe avec nos homologues des entreprises avec lesquelles nous travaillons le plus souvent.

Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration

Comment démarrer dans Slack Connect

1. Créez le canal

Dans la barre latérale, cliquez sur le bouton + à côté de Canaux. Nommez le canal et cliquez sur Créer.

Un gif animé illustrant un curseur qui crée un nouveau canal dans Slack

2. Envoyez une invitation

Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.

Un gif animé illustrant un curseur qui copie un lien d’invitation dans Slack et le colle dans un e-mail

3. Attendez que votre partenaire accepte

Servez-vous un café. Lorsque votre partenaire clique sur le lien, il est redirigé vers Slack, où il peut alors accepter l’invitation et configurer le canal de son côté.

Un gif animé illustrant un curseur qui clique sur un lien d’invitation dans un e-mail, puis qui mène à Slack pour accepter cette invitation

4. Obtenez l’approbation d’un administrateur

En fonction de vos paramètres, l’invitation peut être envoyée à un administrateur de chaque équipe afin d’être approuvée. Les administrateurs peuvent gérer les invitations au canal en cliquant sur le nom de leur espace de travail > Administration > Gérer les canaux partagés.

Un gif animé illustrant un curseur qui approuve une demande de partage de canal en attente dans Slack

Commencer maintenant

Rejoignez le réseau d’entreprises internationales qui collaborent dans Slack Connect.

  • En savoir plus sur les avantages de la collaboration avec vos partenaires dans des canaux.
  • Pour partager un canal, vous devez avoir souscrit un forfait payant. Pour obtenir plus d’informations, consultez nos tarifs et forfaits.

Notes de bas de page

  1. Déclarations et chiffres provenant d’équipes spécifiques utilisant Slack Connect dans leur entreprise. Les résultats peuvent varier selon les entreprises.

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