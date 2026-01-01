Travaillez rapidement avec vos partenaires sur des projets communs

Renforcez les liens avec vos partenaires stratégiques

Accélérez votre activité en restant proche de vos partenaires pour profiter des nouvelles opportunités communes, au fur et à mesure qu’elles se présentent. En vous connectant avec des partenaires dans un canal Slack, il devient facile pour tous de rester à jour et de suivre les mises à jour.

Les équipes du développement commercial utilisent Slack Connect pour :

suivre attentivement les mises à jour de dernière minute pour s’adapter aux besoins ;

informer les experts des deux entreprises, comme le service juridique ou le marketing, pour finaliser au mieux un accord ;

développer des relations personnelles et durables avec vos partenaires.

2 x moins de temps nécessaire pour conclure un accord d’acquisition d’entreprise

50 % de réduction du temps de réponse des partenaires pour une campagne commune

Un canal partagé avec un partenaire ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 20 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

Réservez un entretien gratuit de 20 minutes avec un expert Slack afin de vous aider à débuter la collaboration avec vos partenaires extérieurs.

Pour nous, il est essentiel que toutes les informations concernant un partenaire soient immédiatement à portée de main. Nous avons une ligne de communication directe avec nos homologues des entreprises avec lesquelles nous travaillons le plus souvent. Mike Yakovlev Manager senior des alliances technologiques, Zendesk Découvrez leur histoire

Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration

Comment démarrer dans Slack Connect

1. Créez le canal

2. Envoyez une invitation

Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.

3. Attendez que votre partenaire accepte

Servez-vous un café. Lorsque votre partenaire clique sur le lien, il est redirigé vers Slack, où il peut alors accepter l’invitation et configurer le canal de son côté.

4. Obtenez l’approbation d’un administrateur

En fonction de vos paramètres, l’invitation peut être envoyée à un administrateur de chaque équipe afin d’être approuvée. Les administrateurs peuvent gérer les invitations au canal en cliquant sur le nom de leur espace de travail > Administration > .

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