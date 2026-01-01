Drei nacheinander aufsteigende Stufen mit einem Ball, der die Stufen vor einem grünen Hintergrund hinaufspringt

Schnell mit Partner:innen an gemeinsamen Projekten arbeiten

Baue dein Geschäft aus und ergreife neue Möglichkeiten, indem du mit deinen Partner:innen in Slack-Channels zusammenarbeitest.

3 Min. Lesezeit

Beziehungen zu strategischen Partner:innen stärken

Bringe dein Geschäft in Schwung, indem du gute Beziehungen zu deinen Partner:innen aufbaust und gemeinsame Chancen nutzt, sobald sie sich bieten. Wenn du dich mit Partner:innen in einem Slack-Channel vernetzt, ist es für beide Seiten einfacher, über Updates und neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. 

Business Development-Teams nutzen Slack Connect, damit sie: 

  • Über die neuesten Updates auf dem Laufenden bleiben, um bei Bedarf schnell handeln zu können
  • Fachleute beider Seiten einbeziehen können, z. B. aus den Bereichen Marketing oder Recht, um beim Abschluss eines Partnervertrags zu helfen
  • Dauerhafte und persönliche Kundenbeziehungen aufbauen können

  • 2 x

    schnellerer Abschluss eines Unternehmenskaufs

  • 50 %

    schnellere Antworten von Partner:innen bei gemeinsamen Projekten

Ein Channel, der mit Partner:innen geteilt wird, sieht genauso aus und funktioniert so wie ein Channel, den du mit deinem internen Projekt-Team nutzt. Personen aus bis zu 20 verschiedenen Unternehmen können ihm beitreten, sodass sich alle an einem zentralen Ort aufeinander abstimmen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.

Vereinbare ein kostenloses 20-minütiges Gespräch mit unseren Slack-Expert:innen, um dir den Einstieg in die Zusammenarbeit mit deinen externen Partner:innen in Slack zu erleichtern.

Alle Informationen über bestimmte Partner:innen auf einmal verfügbar zu haben, ist extrem wichtig. Wir nutzen direkte Kommunikationswege zu unseren Kolleg:innen in den Unternehmen, mit denen wir am häufigsten zusammenarbeiten.

Tausende Unternehmen nutzen bereits Slack Connect für eine bessere Zusammenarbeit

Erste Schritte in Slack Connect

1. Channel erstellen

Klicke in deiner Seitenleiste neben Channels auf das „+“. Benenne den Channel und klicke auf Erstellen.

Animierte GIF-Datei mit einer Cursor-Markierung zum Erstellen eines neuen Channels in Slack

2. Einladung senden

Folge der Aufforderung, den Channel außerhalb deines Workspace zu teilen. Sende deinen Partner:innen eine E-Mail-Einladung direkt aus Slack oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung direkt per E-Mail.

Animierte GIF-Datei mit einer Cursor-Markierung zum Kopieren eines Einladungslinks in Slack und Einfügen in eine E-Mail

3. Warten, dass die Einladung angenommen wird

Jetzt heißt es: Abwarten und Tee trinken! Wenn eine Person auf Partner:innen-Seite auf den Link klickt, wird sie zurück zu Slack geleitet und kann dort die Einladung annehmen und den Channel einrichten.

Animierte GIF-Datei mit einer Cursor-Markierung beim Klicken auf einen Einladungslink in einer E-Mail, die zu Slack führt, um die Einladung anzunehmen

4. Admin genehmigen lassen

Je nach deinen Einstellungen wird die Einladung zur Genehmigung an eine:n Admin beider Projekt-Teams gesendet. Admins können Einladungen für Channels verwalten, indem sie auf ihren Workspace-Namen > Verwaltung > Geteilte Channels verwalten klicken.

Animierte GIF-Datei, die eine Cursor-Markierung bei der Genehmigung einer ausstehenden Anfrage zum Teilen eines Channels in Slack zeigt

Los geht’s

Tritt dem Netzwerk globaler Unternehmen bei, die in Slack Connect zusammenarbeiten.

  • Mehr Infos über die Vorteile der Zusammenarbeit mit Partner:innen in Channels.
  • Du brauchst einen kostenpflichtigen Plan, um Channels teilen zu können. Mehr Infos findest du unter Preise und Pläne.

Fußnoten

  1. Aussagen und Zahlen basieren auf bestimmten Projekt-Teams, die Slack Connect in ihren Unternehmen nutzen. Die Ergebnisse variieren je nach Unternehmen.

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