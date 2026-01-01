Schnell mit Partner:innen an gemeinsamen Projekten arbeiten

Beziehungen zu strategischen Partner:innen stärken

Bringe dein Geschäft in Schwung, indem du gute Beziehungen zu deinen Partner:innen aufbaust und gemeinsame Chancen nutzt, sobald sie sich bieten. Wenn du dich mit Partner:innen in einem Slack-Channel vernetzt, ist es für beide Seiten einfacher, über Updates und neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Business Development-Teams nutzen Slack Connect, damit sie:

Über die neuesten Updates auf dem Laufenden bleiben, um bei Bedarf schnell handeln zu können

Fachleute beider Seiten einbeziehen können, z. B. aus den Bereichen Marketing oder Recht, um beim Abschluss eines Partnervertrags zu helfen

Dauerhafte und persönliche Kundenbeziehungen aufbauen können

2 x schnellerer Abschluss eines Unternehmenskaufs

50 % schnellere Antworten von Partner:innen bei gemeinsamen Projekten

Ein Channel, der mit Partner:innen geteilt wird, sieht genauso aus und funktioniert so wie ein Channel, den du mit deinem internen Projekt-Team nutzt. Personen aus bis zu 20 verschiedenen Unternehmen können ihm beitreten, sodass sich alle an einem zentralen Ort aufeinander abstimmen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten können.

Vereinbare ein kostenloses 20-minütiges Gespräch mit unseren Slack-Expert:innen, um dir den Einstieg in die Zusammenarbeit mit deinen externen Partner:innen in Slack zu erleichtern.

Alle Informationen über bestimmte Partner:innen auf einmal verfügbar zu haben, ist extrem wichtig. Wir nutzen direkte Kommunikationswege zu unseren Kolleg:innen in den Unternehmen, mit denen wir am häufigsten zusammenarbeiten. Mike Yakovlev Senior Manager, Technology Alliances, Zendesk Kundengeschichte lesen

Tausende Unternehmen nutzen bereits Slack Connect für eine bessere Zusammenarbeit

Erste Schritte in Slack Connect

1. Channel erstellen

2. Einladung senden

Folge der Aufforderung, den Channel außerhalb deines Workspace zu teilen. Sende deinen Partner:innen eine E-Mail-Einladung direkt aus Slack oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung direkt per E-Mail.

3. Warten, dass die Einladung angenommen wird

Jetzt heißt es: Abwarten und Tee trinken! Wenn eine Person auf Partner:innen-Seite auf den Link klickt, wird sie zurück zu Slack geleitet und kann dort die Einladung annehmen und den Channel einrichten.

4. Admin genehmigen lassen

Je nach deinen Einstellungen wird die Einladung zur Genehmigung an eine:n Admin beider Projekt-Teams gesendet. Admins können Einladungen für Channels verwalten, indem sie auf ihren Workspace-Namen > Verwaltung > klicken.

Los geht’s

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