Damos inicio a este artículo recurrente sobre el lanzamiento de funciones con grandes actualizaciones que te dan acceso directo al potencial de la automatización y el contexto inmediato. En cada uno de estos artículos, se destacan las formas más recientes en que Slack se está volviendo más inteligente para ayudarte a trabajar con mayor velocidad, mantener el enfoque y hacer más tareas con menos esfuerzo. ¿Por qué ahora? Porque el modo en que trabajamos está cambiando rápidamente y estamos mejorando Slack para que siempre estés un paso adelante. Ya sea una IA que muestre el contexto adecuado en segundos o herramientas que simplifiquen el espacio de trabajo, estas actualizaciones están pensadas para que cada día sea un poco más fluido.

Piensa en este lanzamiento de funciones como un superimpulso y una limpieza profunda, todo al mismo tiempo. Veamos casi 20 nuevas formas en que estamos mejorando tu flujo de trabajo y logrando que tu vida laboral sea menos “uf” y más “¡ahora sí!”.

🧠 Respuestas inmediatas, cero tiempo dedicado a explorar

Ofrecemos a todos herramientas que extraen el contexto adecuado al instante, lo que ayuda a avanzar en los proyectos sin esfuerzo y emprender acciones en el acto.

Síntesis en tiempo real para proporcionar contexto: obtén información de contexto actualizada al minuto con síntesis en tiempo real. Pulsa el nuevo botón Actualizar para recuperar los mensajes más recientes o poner al día las tarjetas de canales individuales. Los mensajes que ya leíste se excluyen automáticamente, con lo que cada síntesis ofrece más información relevante y menos contenido superfluo. ***

obtén información de contexto actualizada al minuto con síntesis en tiempo real. Pulsa el nuevo botón Actualizar para recuperar los mensajes más recientes o poner al día las tarjetas de canales individuales. Los mensajes que ya leíste se excluyen automáticamente, con lo que cada síntesis ofrece más información relevante y menos contenido superfluo. Resúmenes de IA del contenido sin leer al instante: ¿tienes 10 o más mensajes sin leer? El círculo azul de Sin leer ahora incluye un botón Resumir integrado y anidado para que puedas obtener fácilmente un resumen de IA de los mensajes sin leer. * *

¿tienes 10 o más mensajes sin leer? El círculo azul de Sin leer ahora incluye un botón Resumir integrado y anidado para que puedas obtener fácilmente un resumen de IA de los mensajes sin leer. Traducción de resúmenes de archivos: cuando visualizas el resumen de IA de un archivo, ahora puedes seleccionar el botón Traducir para comprender el contenido en tu idioma favorito. * * *

⚡️ Flujos e información más inteligentes

Estamos logrando que sea más fácil que nunca integrar datos y flujos de trabajo de Salesforce activos directamente en las conversaciones en Slack. Estas actualizaciones te dan un control sin precedentes sobre la automatización y tu experiencia de CRM al convertir registros estáticos en acciones en tiempo real. Además, estamos mejorando la experiencia de los desarrolladores de objetos de trabajo con vistas previas más completas y acciones para enlaces externos que se comparten en conversaciones. ¡Considera a tu sistema de CRM como plenamente conversacional!

Acciones de flujo de Salesforce mejoradas: presentamos las primeras acciones de flujo desarrolladas por Slack, que extienden la automatización a clientes de Salesforce y Slack. Las nuevas acciones de flujo incluyen crear un canal de Salesforce, agregar usuarios a un canal de Salesforce, enviar un mensaje a un canal de Salesforce, enviar una notificación a la aplicación de Salesforce de un usuario y la capacidad de convertir el ID de usuario de Salesforce al ID de usuario de Slack asociado. * * *

presentamos las primeras acciones de flujo desarrolladas por Slack, que extienden la automatización a clientes de Salesforce y Slack. Las nuevas acciones de flujo incluyen crear un canal de Salesforce, agregar usuarios a un canal de Salesforce, enviar un mensaje a un canal de Salesforce, enviar una notificación a la aplicación de Salesforce de un usuario y la capacidad de convertir el ID de usuario de Salesforce al ID de usuario de Slack asociado. Nuevos pasos para el Generador de flujos de trabajo: los nuevos pasos son compatibles con Enviar a la aplicación de Salesforce y Enviar a mi aplicación de Salesforce, lo que se suma a actualizaciones asociadas de la interfaz de usuario para los ajustes del administrador. * * *

los nuevos pasos son compatibles con Enviar a la aplicación de Salesforce y Enviar a mi aplicación de Salesforce, lo que se suma a actualizaciones asociadas de la interfaz de usuario para los ajustes del administrador. Ramificación condicional en el Generador de flujos de trabajo : habilita una automatización compleja del negocio, como aprobaciones multicapa, agregando hasta cinco ramas anidadas en el Generador de flujos de trabajo, sin necesidad de usar código. * * *

habilita una automatización compleja del negocio, como aprobaciones multicapa, agregando hasta cinco ramas anidadas en el Generador de flujos de trabajo, sin necesidad de usar código. Flujos de trabajo automatizados mediante registros de canales: el nuevo objeto Registros relacionados de canal de Slack en Salesforce y el objeto de correspondencia Compatibilidad con canal de registro de Salesforce permiten una nueva automatización. Esto te permite saber qué ID de canal está asociada con un ID de registro determinado, de modo que puedas desencadenar flujos de trabajo automatizados en flujos de Salesforce cuando se crea un canal de Salesforce. * * *

el nuevo objeto Registros relacionados de canal de Slack en Salesforce y el objeto de correspondencia Compatibilidad con canal de registro de Salesforce permiten una nueva automatización. Esto te permite saber qué ID de canal está asociada con un ID de registro determinado, de modo que puedas desencadenar flujos de trabajo automatizados en flujos de Salesforce cuando se crea un canal de Salesforce. Vistas previas de enlaces más detalladas y prácticas: la experiencia de los desarrolladores de objetos de trabajo permite que las aplicaciones ofrezcan vistas previas y acciones completas para enlaces externos que se comparten en conversaciones, lo que amplía aún más el alcance del despliegue de vistas previas.*

🎯 Un espacio de trabajo optimizado

Estas actualizaciones se diseñaron para eliminar la fricción, reducir los elementos superfluos y mejorar radicalmente la experiencia de usuario haciendo que sea más fácil que nunca encontrar respuestas al instante, mostrar contexto crítico y mantener la concentración durante el día para propiciar los mejores resultados. Es tu cerebro, pero mejor organizado.

Experiencia de la organización y el usuario

Rediseño de Slack para Liquid Glass en dispositivos móviles: transformamos la interfaz de usuario/UX para que se adapte completamente a la nueva propuesta de diseño Liquid Glass de Apple para iOS 26. Esta actualización no es solo visual, sino que consolida nuestra ventaja estratégica como aplicación nativa desarrollada para la velocidad empresarial. Slack se integrará de manera perfecta y natural en iOS 26. Diseño inmersivo: aplicamos un estilo visual tipo cristal a todos los encabezados y controles flotantes para lograr un aspecto completo e inmersivo. Uso de la pantalla completa: todo el contenido ahora se extiende en sentido vertical hasta los bordes superior e inferior, con lo que se usa toda la pantalla. Redactor rediseñado: los campos de entrada de texto enriquecido, incluido el redactor, se volvieron a desarrollar con un nuevo diseño tipo cápsula y efecto traslúcido. Compatibilidad con usuarios avanzados de iPad: renovamos completamente el diseño para iPad y ahora la interfaz muestra la barra de menús en iPadOS 26.

transformamos la interfaz de usuario/UX para que se adapte completamente a la nueva propuesta de diseño Liquid Glass de Apple para iOS 26. Esta actualización no es solo visual, sino que consolida nuestra ventaja estratégica como aplicación nativa desarrollada para la velocidad empresarial. Slack se integrará de manera perfecta y natural en iOS 26. Barra lateral que se limpia sola: esta función quita los canales que no tienen actividad reciente para garantizar que solo veas las conversaciones que están activas. El limpiador de la barra lateral también hará recomendaciones de canales que quizás quieras silenciar.*

esta función quita los canales que no tienen actividad reciente para garantizar que solo veas las conversaciones que están activas. El limpiador de la barra lateral también hará recomendaciones de canales que quizás quieras silenciar.* Secciones de canales compartidos: establece una organización personalizada con la posibilidad de compartir las secciones de tus canales, incluidos los canales privados dentro de ellas. *

establece una organización personalizada con la posibilidad de compartir las secciones de tus canales, incluidos los canales privados dentro de ellas. Función de búsqueda sencilla en el canal: haz búsquedas dentro de un canal o mensaje directo sin interrumpir el flujo. Usa Cmd + F o haz clic en el ícono de lupa para ver los resultados de coincidencias en el lado derecho. *

haz búsquedas dentro de un canal o mensaje directo sin interrumpir el flujo. Usa o haz clic en el ícono de lupa para ver los resultados de coincidencias en el lado derecho. Nuevo banner de pertenencia a canales: nunca más sientas confusión cuando te unas a un canal. Un nuevo banner dinámico te explicará por qué ahora formas parte. *

nunca más sientas confusión cuando te unas a un canal. Un nuevo banner dinámico te explicará por qué ahora formas parte. Creación simplificada de canales: el flujo más simple ahora incluye nuevas tarjetas de configuración de canales que se muestran en la parte superior de un nuevo canal, lo que te ayuda a configurarlo rápidamente. *

Optimizaciones esenciales de los espacios de trabajo

Actualización de los íconos del encabezado de los canales: presentamos un ícono de estrella para organizar rápidamente los canales y un ícono de campana para administrar las preferencias de notificaciones, lo que reduce la cantidad de clics y mejora la visibilidad. *

presentamos un ícono de estrella para organizar rápidamente los canales y un ícono de campana para administrar las preferencias de notificaciones, lo que reduce la cantidad de clics y mejora la visibilidad. Modal de “personalización de notificaciones” actualizado: una interfaz modal mejorada facilita la visualización de los ajustes de notificaciones personalizados y administra con mayor eficacia los canales silenciados. *

una interfaz modal mejorada facilita la visualización de los ajustes de notificaciones personalizados y administra con mayor eficacia los canales silenciados. Texto subrayado en el redactor y en los canvas: ahora se puede subrayar texto para agregar énfasis y estructura. Para ello, puedes usar el atajo de teclado Cmd + U . * *

ahora se puede subrayar texto para agregar énfasis y estructura. Para ello, puedes usar el atajo de teclado . Carpetas de canales: agrega y elimina elementos (Android). Organiza archivos y enlaces en las carpetas de tus canales directamente desde la aplicación para Android. *

Mediante la combinación de un contexto de IA inmediato, la automatización potente de Salesforce y las optimizaciones esenciales de los espacios de trabajo, nos aseguramos de que Slack siga siendo el mejor lugar para que los equipos trabajen de manera más inteligente, no solo más veloz. Así que no dudes en darle a tu flujo de trabajo ese superimpulso, deja que la barra lateral que se limpia sola haga su trabajo y redescubre el significado de la concentración. Ponte manos a la obra, explora las nuevas herramientas y descubre lo fácil que es concentrarse en lo más importante. ¿Tienes todo preparado para poner en marcha estas funciones? Tus momentos “¡ahora sí!” te esperan.

¿Quieres obtener más información? Contáctanos

* Disponible en todos los planes de Slack

** Disponible en los planes Pro, Business+ y Enterprise+

*** Disponible en los planes Business+ y Enterprise+