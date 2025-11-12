Nous inaugurons cette nouvelle série de fonctionnalités avec des mises à jour majeures qui placent l'automatisation et le contexte instantané directement dans vos mains. Chaque nouvelle série de fonctionnalités présente les dernières évolutions qui rendent Slack plus intelligent, vous permettant de travailler plus rapidement, de rester concentré et d'en faire plus avec moins d'efforts. Pourquoi maintenant ? Parce que notre façon de travailler évolue rapidement, et nous développons Slack pour que vous gardiez une longueur d'avance sur vos concurrents. Qu'il s'agisse d'une IA qui fournit le bon contexte en quelques secondes ou d'outils qui allègent votre espace de travail, ces mises à jour sont conçues pour fluidifier vos journées de travail.

Considérez cette nouvelle série de fonctionnalités comme un coup de boost en même temps qu’un grand nettoyage. Découvrons ensemble près de 20 améliorations récentes qui optimisent votre flux de travail et allègent votre vie professionnelle.

🧠 Des réponses instantanées, sans recherche

Nous mettons à votre disposition des outils qui fournissent instantanément le bon contexte, vous permettant de faire avancer vos projets sans effort et d'agir immédiatement.

Récaps en temps réel pour connaître le contexte : obtenez des informations contextuelles à la minute près grâce aux récaps en temps réel. Appuyez sur le nouveau bouton Actualiser pour récupérer les derniers messages, ou actualisez les fiches de canaux individuelles. Les messages que vous avez déjà lus sont automatiquement exclus, ce qui permet à votre récap de privilégier l'essentiel et d'éliminer le superflu. ***

obtenez des informations contextuelles à la minute près grâce aux récaps en temps réel. Appuyez sur le nouveau bouton Actualiser pour récupérer les derniers messages, ou actualisez les fiches de canaux individuelles. Les messages que vous avez déjà lus sont automatiquement exclus, ce qui permet à votre récap de privilégier l'essentiel et d'éliminer le superflu. Résumés IA instantanés pour les messages non lus : vous avez 10 messages non lus ou plus ? La pastille bleue Messages non lus comprend désormais un bouton Résumer intégré, vous permettant d'obtenir facilement un résumé IA de vos messages non lus. * *

vous avez 10 messages non lus ou plus ? La pastille bleue Messages non lus comprend désormais un bouton Résumer intégré, vous permettant d'obtenir facilement un résumé IA de vos messages non lus. Traductions de résumés de fichiers : lorsque vous consultez un résumé de fichier généré par IA, vous pouvez désormais sélectionner le bouton Traduire pour comprendre instantanément le contenu du fichier dans la langue de votre choix. * * *

⚡️ Des flux de travail et insights plus intelligents

Nous facilitons plus que jamais l'intégration des données et flux de travail Salesforce en temps réel directement dans vos conversations Slack. Ces mises à jour vous offrent un contrôle sans précédent sur l'automatisation et votre expérience CRM, transformant les enregistrements statiques en actions dynamiques. De plus, nous améliorons l'expérience de développement des objets de travail avec des aperçus et des actions enrichis pour les liens externes partagés dans les conversations. Votre CRM maîtrise désormais parfaitement le langage conversationnel !

Actions Flow Salesforce améliorées : nous avons introduit les toutes premières actions Flow développées par Slack, étendant l'automatisation pour les clients Salesforce + Slack. Les nouvelles actions Flow incluent Créer un Canal Salesforce, Ajouter des utilisateurs à un Canal Salesforce, Envoyer un message à un Canal Salesforce, Envoyer une notification à l'application Salesforce d'un utilisateur et la possibilité de Convertir un ID utilisateur Salesforce en ID utilisateur Slack mappé. * * *

nous avons introduit les toutes premières actions Flow développées par Slack, étendant l'automatisation pour les clients Salesforce + Slack. Les nouvelles actions Flow incluent Créer un Canal Salesforce, Ajouter des utilisateurs à un Canal Salesforce, Envoyer un message à un Canal Salesforce, Envoyer une notification à l'application Salesforce d'un utilisateur et la possibilité de Convertir un ID utilisateur Salesforce en ID utilisateur Slack mappé. Nouvelles étapes du Générateur de flux de travail : les nouvelles étapes prennent en charge Envoyer vers l'application Salesforce et Envoyer vers mon application Salesforce, ainsi que les mises à jour associées des paramètres administrateur de l'interface utilisateur. * * *

les nouvelles étapes prennent en charge Envoyer vers l'application Salesforce et Envoyer vers mon application Salesforce, ainsi que les mises à jour associées des paramètres administrateur de l'interface utilisateur. Branchement conditionnel dans le Générateur de flux de travail : débloquez l'automatisation métier complexe – comme les approbations à plusieurs niveaux – en ajoutant jusqu'à cinq branches imbriquées dans votre Générateur de flux de travail, le tout sans code. * * *

débloquez l'automatisation métier complexe – comme les approbations à plusieurs niveaux – en ajoutant jusqu'à cinq branches imbriquées dans votre Générateur de flux de travail, le tout sans code. Flux de travail automatisés via les enregistrements de canaux : le nouvel objet Slack Channel Related Records dans Salesforce et la prise en charge de l'objet de mappage Canal d'enregistrement Salesforce permettent une nouvelle automatisation. Cela vous permet de savoir quel ID de canal est associé à un ID d'enregistrement donné, afin de pouvoir déclencher des flux de travail automatisés dans les Flows Salesforce lorsqu'un Canal Salesforce est créé. * * *

le nouvel objet Slack Channel Related Records dans Salesforce et la prise en charge de l'objet de mappage Canal d'enregistrement Salesforce permettent une nouvelle automatisation. Cela vous permet de savoir quel ID de canal est associé à un ID d'enregistrement donné, afin de pouvoir déclencher des flux de travail automatisés dans les Flows Salesforce lorsqu'un Canal Salesforce est créé. Aperçus de liens enrichis et actionnables : l'expérience de développement des objets de travail permet aux applications de fournir des aperçus enrichis et des actions pour les liens externes partagés dans les conversations, allant encore plus loin dans le déploiement automatique.*

🎯 Un espace de travail rationalisé

Ces mises à jour sont conçues pour éliminer les frictions, réduire les sources de déconcentration et améliorer radicalement votre expérience utilisateur. Elles facilitent plus que jamais la recherche instantanée de réponses, la mise en avant du contexte essentiel et la concentration des utilisateurs tout au long de la journée afin de maximiser leur efficacité. C'est votre cerveau, mais mieux organisé !

Organisation et expérience utilisateur

Refonte de Slack mobile pour Liquid Glass : nous avons transformé l'UI/UX pour adopter pleinement le nouveau langage de design Liquid Glass d'Apple pour iOS 26. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour visuelle, cela renforce aussi notre avantage stratégique en tant qu'application native conçue pour la rapidité en entreprise. Slack offrira une expérience nouvelle et parfaitement intégrée à iOS 26. Design immersif : nous avons rafraîchi tous les en-têtes de navigation et commandes flottantes grâce à des effets de surface en verre, pour une sensation complètement immersive. Utilisation plein écran : tout le contenu s'étend désormais verticalement jusqu'aux bords supérieur et inférieur, exploitant pleinement votre espace d'écran. Éditeur repensé : les champs de saisie en texte enrichi, y compris l’éditeur, bénéficient d’un nouveau design de capsule en verre. Prise en charge des utilisateurs avancés sur iPad : nous avons entièrement reconstruit la mise en page iPad et ajouté la prise en charge de la barre de menu pour iPadOS 26.

nous avons transformé l'UI/UX pour adopter pleinement le nouveau langage de design Liquid Glass d'Apple pour iOS 26. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour visuelle, cela renforce aussi notre avantage stratégique en tant qu'application native conçue pour la rapidité en entreprise. Slack offrira une expérience nouvelle et parfaitement intégrée à iOS 26. Barre latérale autonettoyante : cette fonctionnalité supprime les canaux sans activité récente pour vous permettre de voir uniquement les conversations en cours. L'Organiseur de barre latérale vous proposera également des recommandations pour les canaux que vous pourriez vouloir masquer.*

cette fonctionnalité supprime les canaux sans activité récente pour vous permettre de voir uniquement les conversations en cours. L'Organiseur de barre latérale vous proposera également des recommandations pour les canaux que vous pourriez vouloir masquer.* Sections de canaux partagés : personnalisez votre organisation, avec la possibilité de partager vos sections de canaux, y compris les canaux privés qu'elles contiennent. *

personnalisez votre organisation, avec la possibilité de partager vos sections de canaux, y compris les canaux privés qu'elles contiennent. Recherche dans un canal simplifiée : effectuez une recherche dans votre canal ou message direct sans interrompre votre flux de travail. Utilisez Commande F ou cliquez sur l'icône de loupe pour voir les résultats correspondants s'afficher sur le côté droit. *

effectuez une recherche dans votre canal ou message direct sans interrompre votre flux de travail. Utilisez ou cliquez sur l'icône de loupe pour voir les résultats correspondants s'afficher sur le côté droit. Bannière indiquant la raison de l'ajout au canal : fini la confusion lorsque vous rejoignez un canal. Une nouvelle bannière explique dynamiquement pourquoi vous avez été ajouté(e). *

fini la confusion lorsque vous rejoignez un canal. Une nouvelle bannière explique dynamiquement pourquoi vous avez été ajouté(e). Création de canal simplifiée : le processus simplifié inclut de nouvelles fiches de configuration qui apparaissent en haut d'un canal nouvellement créé, vous permettant de configurer le tout rapidement. *

Améliorations essentielles de l'espace de travail

Mise à jour des icônes d'en-tête de canal : nous introduisons une icône en forme d'étoile pour organiser rapidement les canaux et une icône en forme de cloche pour gérer les préférences de notification, réduisant ainsi le nombre de clics et améliorant la visibilité. *

nous introduisons une icône en forme d'étoile pour organiser rapidement les canaux et une icône en forme de cloche pour gérer les préférences de notification, réduisant ainsi le nombre de clics et améliorant la visibilité. Fenêtre modale « Personnaliser les notifications » améliorée : une interface modale améliorée facilite la visualisation de vos paramètres de notification personnalisés et gère mieux les canaux mis en sourdine. *

une interface modale améliorée facilite la visualisation de vos paramètres de notification personnalisés et gère mieux les canaux mis en sourdine. Souligner du texte dans l’éditeur et les canevas : le surlignage de texte est désormais pris en charge pour ajouter emphase et structure, accessible via le raccourci clavier Cmd+U . * *

le surlignage de texte est désormais pris en charge pour ajouter emphase et structure, accessible via le raccourci clavier . Dossiers de canal : ajout et suppression d'éléments (Android) : organisez les fichiers et les liens dans vos dossiers de canal directement depuis l'application Android. *

En combinant le contexte IA instantané, la puissante automatisation Salesforce et les améliorations essentielles de l'espace de travail, nous nous assurons que Slack reste l’espace où les équipes travaillent plus intelligemment, et pas seulement plus vite. Alors lancez-vous ! Donnez à votre flux de travail ce coup de boost, laissez la barre latérale autonettoyante faire son travail et redécouvrez ce que signifie se concentrer. Plongez-vous dans ces nouveaux outils et constatez combien il est facile de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Prêt à mettre ces fonctionnalités à l'œuvre ? Votre nouvelle expérience vous attend.

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* Disponible sur tous les forfaits Slack

** Disponible sur Pro, Business+ et Enterprise+

*** Disponible sur Business+ et Enterprise+