Wir starten diese regelmäßigen Ankündigungen zu Neuheiten mit wichtigen Updates, dank denen du Automatisierung und sofortigen Kontext optimal nutzen kannst. Jede Ankündigung von Slack-Neuheiten verdeutlicht, wie Slack immer intelligenter wird – damit du schneller arbeitest, fokussiert bleibst und mit weniger Aufwand mehr erledigst. Warum jetzt? Weil sich unsere Arbeitsweise rasant verändert und wir Slack so entwickeln, dass du immer einen Schritt voraus bist. Ob KI, die in Sekundenschnelle den richtigen Kontext liefert, oder Tools, die deinen Workspace vereinfachen – diese Updates sind darauf ausgelegt, deinen Arbeitstag ein bisschen reibungsloser zu gestalten.

Stell dir unsere Neuheiten wie einen Turbo-Antrieb und eine Generalüberholung deines Arbeitstages vor. Hier sind die rund 20 Verbesserungen.

Sofortige Antworten statt Suchen

Wir geben allen Tools an die Hand, die sofort den richtigen Kontext liefern – damit du Projekte mühelos voranbringen und sofort handeln kannst.

Echtzeit-Übersichten für mehr Kontext: Komme mit Echtzeit-Übersichten blitzschnell auf den neuesten Stand. Tippe auf die neue Schaltfläche „Aktualisieren", um die neuesten Nachrichten abzurufen, oder aktualisiere einzelne Channel-Karten. Bereits gelesene Nachrichten werden automatisch ausgeschlossen, damit deine Übersicht informativ und ohne Ablenkungen bleibt. ***

Komme mit Echtzeit-Übersichten blitzschnell auf den neuesten Stand. Tippe auf die neue Schaltfläche „Aktualisieren", um die neuesten Nachrichten abzurufen, oder aktualisiere einzelne Channel-Karten. Bereits gelesene Nachrichten werden automatisch ausgeschlossen, damit deine Übersicht informativ und ohne Ablenkungen bleibt. Sofortige KI-Zusammenfassungen für Ungelesenes: Hast du 10 oder mehr ungelesene Nachrichten? Die bekannte blaue Schaltfläche für Ungelesenes enthält jetzt eine integrierte Schaltfläche „Zusammenfassen", mit der du ganz einfach eine KI-Zusammenfassung deiner ungelesenen Nachrichten abrufen kannst. * *

Hast du 10 oder mehr ungelesene Nachrichten? Die bekannte blaue Schaltfläche für Ungelesenes enthält jetzt eine integrierte Schaltfläche „Zusammenfassen", mit der du ganz einfach eine KI-Zusammenfassung deiner ungelesenen Nachrichten abrufen kannst. Übersetzungen von Datei-Zusammenfassungen: Beim Ansehen der KI-Zusammenfassung einer Datei kannst du jetzt die Schaltfläche „Übersetzen" auswählen, um den Dateiinhalt sofort in deiner bevorzugten Sprache anzusehen. * * *

Intelligentere Workflows und Einblicke

Wir machen es einfacher denn je, Live-Salesforce-Daten und Workflows direkt in deine Slack-Unterhaltungen zu integrieren. Diese Updates geben dir noch nie dagewesene Kontrolle über die Automatisierung und dein CRM – und verwandeln statische Einträge in lebendige Aktionen. Außerdem verbessern wir die Entwicklungserfahrung für Arbeitsobjekte mit erweiterten Vorschauen und Aktionen für externe Links, die in Gesprächen geteilt werden. Dein CRM ist jetzt vollständig dialogbasiert.

Erweiterte Salesforce-Flow-Aktionen: Wir haben die ersten Flow-Aktionen eingeführt, die von Slack entwickelt wurden, und damit die Automatisierung für Salesforce- und Slack-Kund:innen erweitert. Zu den neuen Flow-Aktionen gehören: Einen Salesforce-Channel erstellen, Benutzer:innen zu einem Salesforce-Channel hinzufügen, eine Nachricht an einen Salesforce-Channel senden, eine Benachrichtigung an die Salesforce-App einer Person senden sowie die Möglichkeit, eine Salesforce-Benutzer:in-ID der jeweiligen Slack-Benutzer:in-ID zuzuordnen. * * *

Wir haben die ersten Flow-Aktionen eingeführt, die von Slack entwickelt wurden, und damit die Automatisierung für Salesforce- und Slack-Kund:innen erweitert. Zu den neuen Flow-Aktionen gehören: Einen Salesforce-Channel erstellen, Benutzer:innen zu einem Salesforce-Channel hinzufügen, eine Nachricht an einen Salesforce-Channel senden, eine Benachrichtigung an die Salesforce-App einer Person senden sowie die Möglichkeit, eine Salesforce-Benutzer:in-ID der jeweiligen Slack-Benutzer:in-ID zuzuordnen. Neue Workflow-Builder-Schritte: Neue Schritte unterstützen „An Salesforce-App senden" und „An meine Salesforce-App senden", zusammen mit entsprechenden Aktualisierungen der Admin-Einstellungen in der Nutzungsoberfläche. * * *

Neue Schritte unterstützen „An Salesforce-App senden" und „An meine Salesforce-App senden", zusammen mit entsprechenden Aktualisierungen der Admin-Einstellungen in der Nutzungsoberfläche. Bedingte Verzweigungen im Workflow-Builder : Ermögliche komplexe Geschäftsautomatisierungen – wie mehrstufige Genehmigungen – indem du bis zu fünf verschachtelte Verzweigungen in deinem Workflow-Builder hinzufügst, ganz ohne Code. * * *

Ermögliche komplexe Geschäftsautomatisierungen – wie mehrstufige Genehmigungen – indem du bis zu fünf verschachtelte Verzweigungen in deinem Workflow-Builder hinzufügst, ganz ohne Code. Automatisierte Workflows über Channel-Datensätze: Das neue Objekt „Slack Channel Related Records" in Salesforce und das Objekt „Support for Salesforce Record Channel Mapping" ermöglichen neue Automatisierungen. So kannst du erkennen, welche Channel-ID einem bestimmten Datensatz zugeordnet ist, und automatisierte Workflows in Salesforce Flows auslösen, wenn ein Salesforce-Channel erstellt wird. * * *

Das neue Objekt „Slack Channel Related Records" in Salesforce und das Objekt „Support for Salesforce Record Channel Mapping" ermöglichen neue Automatisierungen. So kannst du erkennen, welche Channel-ID einem bestimmten Datensatz zugeordnet ist, und automatisierte Workflows in Salesforce Flows auslösen, wenn ein Salesforce-Channel erstellt wird. Umfassendere, umsetzbare Link-Vorschauen: Die Arbeitsobjekt-Entwicklungserfahrung ermöglicht es Apps, umfangreiche Vorschauen und Aktionen für externe Links bereitzustellen, die in Unterhaltungen geteilt werden – und bringt Link-Vorschauen auf ein völlig neues Level.*

Ein übersichtlicher Workspace

Diese Updates sollen Hürden aus dem Weg räumen, Ablenkungen reduzieren und deine Nutzungserfahrung grundlegend verbessern – damit du Antworten im Handumdrehen findest, wichtigen Kontext auf einen Blick siehst und den ganzen Tag fokussiert bleibst, um bestmöglich zu arbeiten.

Organisation und Nutzungserfahrung

Redesign der Slack Mobil-Erfahrung für Liquid Glass: Wir haben die UI/UX vollständig neu gestaltet, um Apples neues iOS-26-Liquid-Glass-Designkonzept konsequent zu integrieren. Es handelt sich hier nicht nur um ein visuelles Update, denn das Redesign festigt unseren strategischen Vorsprung als native App, die für die Enterprise-Geschwindigkeit entwickelt wurde. Immersives Design: Wir haben für ein rundum immersives Erscheinungsbild Glaseffekte auf alle Navigationsleisten und schwebenden Steuerelemente angewendet. Vollbildnutzung: Alle Inhalte erstrecken sich jetzt bis zu den oberen und unteren Bildschirmrändern – so wird dein gesamter Bildschirm optimal genutzt. Neu gestalteter Composer: Die Rich-Text-Eingabefelder, einschließlich des Composers, wurden mit einem neuen Glaskapseln-Design neu entwickelt. iPad-Support für Vielnutzer:innen: Wir haben das iPad-Layout komplett neu aufgebaut und Menüleistenunterstützung für iPadOS 26 hinzugefügt.

Wir haben die UI/UX vollständig neu gestaltet, um Apples neues iOS-26-Liquid-Glass-Designkonzept konsequent zu integrieren. Es handelt sich hier nicht nur um ein visuelles Update, denn das Redesign festigt unseren strategischen Vorsprung als native App, die für die Enterprise-Geschwindigkeit entwickelt wurde. Selbstreinigende Seitenleiste: Diese Funktion blendet Channels ohne aktuelle Aktivität aus, sodass du nur laufende Unterhaltungen siehst. Der Seitenleisten-Sortierer gibt außerdem Empfehlungen für Channels, die du stumm schalten möchtest.*

Diese Funktion blendet Channels ohne aktuelle Aktivität aus, sodass du nur laufende Unterhaltungen siehst. Der Seitenleisten-Sortierer gibt außerdem Empfehlungen für Channels, die du stumm schalten möchtest.* Geteilte Channel-Ordner: Führe individuelle Organisationsstrukturen ein und teile deine Channel-Ordner – einschließlich der darin enthaltenen Geschlossenen Channels. *

Führe individuelle Organisationsstrukturen ein und teile deine Channel-Ordner – einschließlich der darin enthaltenen Geschlossenen Channels. Suche im Channel leicht gemacht: Durchsuche deinen Channel oder deine Direktnachrichten, ohne deinen Arbeitsfluss zu unterbrechen. Verwende Command F oder klicke auf das Lupen-Symbol, um passende Ergebnisse auf der rechten Seite anzeigen zu lassen. *

Durchsuche deinen Channel oder deine Direktnachrichten, ohne deinen Arbeitsfluss zu unterbrechen. Verwende oder klicke auf das Lupen-Symbol, um passende Ergebnisse auf der rechten Seite anzeigen zu lassen. Banner mit Beitrittsgrund für Channels: Nie mehr verwirrt sein, wenn du einem Channel beitrittst. Ein neues Banner erklärt dynamisch, warum du hinzugefügt wurdest. *

Nie mehr verwirrt sein, wenn du einem Channel beitrittst. Ein neues Banner erklärt dynamisch, warum du hinzugefügt wurdest. Vereinfachtes Erstellen von Channels: Der übersichtlichere Ablauf umfasst neue Channel-Einrichtungselemente, die oben in einem neu erstellten Channel erscheinen und dir helfen, schnell loszulegen. *

Wesentliche Workspace-Verbesserungen

Aktualisierte Channel-Header-Symbole: Wir führen ein Stern-Symbol ein, um Channels schnell per Sternmarkierung zu organisieren, sowie ein Glockensymbol zur Verwaltung der Einstellungen für Benachrichtigungen – für weniger Klicks und mehr Übersicht. *

Wir führen ein Stern-Symbol ein, um Channels schnell per Sternmarkierung zu organisieren, sowie ein Glockensymbol zur Verwaltung der Einstellungen für Benachrichtigungen – für weniger Klicks und mehr Übersicht. Aktualisiertes Modal „Benachrichtigungen anpassen": Eine verbesserte Modal-Oberfläche macht es einfacher, deine benutzerdefinierten Einstellungen für Benachrichtigungen zu überblicken, und geht besser mit stummgeschalteten Channels um. *

Eine verbesserte Modal-Oberfläche macht es einfacher, deine benutzerdefinierten Einstellungen für Benachrichtigungen zu überblicken, und geht besser mit stummgeschalteten Channels um. Text im Composer und in Canvases unterstreichen: Das Unterstreichen von Text wird jetzt für zusätzliche Betonung und Struktur unterstützt – zugänglich über den Tastaturbefehl Cmd+U . * *

Das Unterstreichen von Text wird jetzt für zusätzliche Betonung und Struktur unterstützt – zugänglich über den Tastaturbefehl . Channel-Ordner: Elemente hinzufügen und entfernen (Android): Organisiere Dateien und Links in deinen Channel-Ordnern direkt über die Android-App. *

Durch die Kombination von sofortigem KI-Kontext, effektiver Salesforce-Automatisierung und grundlegenden Verbesserungen des Workspace haben wir dafür gesorgt, dass Slack der beste Ort für Teams bleibt, um intelligenter und nicht nur schneller zu arbeiten. Bist du bereit, die neuen Funktionen auszuprobieren? Erkunde die neuen Tools und erfahre aus erster Hand, wie einfach es ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren..

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* Verfügbar in allen Slack-Plänen

** Verfügbar in Pro, Business+ und Enterprise+

*** Verfügbar in Business+ und Enterprise+