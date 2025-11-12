Iniciamos esta nueva serie de lanzamientos con mejoras clave que llevan la automatización y el contexto en tiempo real directamente a tu día a día. En cada edición de novedades de Slack destacamos las últimas mejoras que hacen que la herramienta sea cada vez más inteligente: para que trabajes más rápido, mantengas la concentración y consigas más con menos esfuerzo. ¿Por qué ahora? Porque la forma de trabajar está cambiando a gran velocidad, y estamos evolucionando Slack para que siempre vayas un paso por delante. Ya sea con IA que te muestra el contexto adecuado en cuestión de segundos o con herramientas que simplifican tu espacio de trabajo, estas mejoras están pensadas para que cada día resulte un poco más ágil.

Imagina que esta edición de novedades le da a tu día un empujón extra y deja todo más ordenado de una sola vez. Podrás explorar cerca de 20 mejoras diseñadas para que tu flujo de trabajo sea más ágil y tu jornada pase del “uf” al “ah, claro”.

🧠 Respuestas al instante, sin tener que rebuscar

Ponemos a tu alcance herramientas que aportan el contexto adecuado al momento, para que avances en tus proyectos con facilidad y pases a la acción sin demoras.

Resúmenes en tiempo real para mantener el contexto: Obtén al instante el contexto más reciente con resúmenes actualizados en tiempo real. Pulsa el nuevo botón “Actualizar” para cargar los mensajes más recientes o actualiza las tarjetas de canal individuales. Los mensajes que ya hayas leído se excluirán automáticamente, para que el resumen se centre en lo importante y deje fuera lo irrelevante. ***

Obtén al instante el contexto más reciente con resúmenes actualizados en tiempo real. Pulsa el nuevo botón “Actualizar” para cargar los mensajes más recientes o actualiza las tarjetas de canal individuales. Los mensajes que ya hayas leído se excluirán automáticamente, para que el resumen se centre en lo importante y deje fuera lo irrelevante. Resúmenes instantáneos de IA para mensajes sin leer: ¿Tienes 10 o más mensajes sin leer? El clásico indicador azul de “Sin leer” ahora incluye un botón integrado de “Resumir”, para que puedas generar fácilmente un resumen con IA de tus mensajes pendientes. * *

¿Tienes 10 o más mensajes sin leer? El clásico indicador azul de “Sin leer” ahora incluye un botón integrado de “Resumir”, para que puedas generar fácilmente un resumen con IA de tus mensajes pendientes. Traducción de resúmenes de archivos: Al consultar un resumen de archivo generado por IA, ahora puedes seleccionar el botón “Traducir” para entender su contenido inmediatamente en el idioma que elijas. * * *

⚡️ Flujos e información más inteligentes

Ahora es más fácil que nunca integrar datos y flujos de trabajo en tiempo real de Salesforce directamente en tus conversaciones de Slack. Estas mejoras te ofrecen un control sin precedentes sobre la automatización y tu gestión con el CRM, transformando registros estáticos en acciones inmediatas. Además, mejoramos las herramientas para desarrolladores de objetos de trabajo con vistas previas más completas y nuevas acciones para enlaces externos compartidos en conversaciones. Tu CRM ahora habla el mismo idioma que tus conversaciones.

Acciones mejoradas de Salesforce Flow: Presentamos las primeras acciones de flujos desarrolladas por Slack, ampliando las posibilidades de automatización para clientes que utilizan Salesforce y Slack. Entre las nuevas acciones se incluyen: crear un canal de Salesforce, añadir usuarios a un canal de Salesforce, enviar un mensaje a un canal de Salesforce, enviar una notificación a la aplicación de Salesforce de un usuario y convertir una ID de usuario de Salesforce en la ID de Slack correspondiente. * * *

Presentamos las primeras acciones de flujos desarrolladas por Slack, ampliando las posibilidades de automatización para clientes que utilizan Salesforce y Slack. Entre las nuevas acciones se incluyen: crear un canal de Salesforce, añadir usuarios a un canal de Salesforce, enviar un mensaje a un canal de Salesforce, enviar una notificación a la aplicación de Salesforce de un usuario y convertir una ID de usuario de Salesforce en la ID de Slack correspondiente. Nuevos pasos en el creador de flujos de trabajo: Se suman los nuevos pasos “Enviar a la aplicación de Salesforce” y “Enviar a Mi aplicación de Salesforce”, además de mejoras de IU en la configuración administrativa asociada. * * *

Se suman los nuevos pasos “Enviar a la aplicación de Salesforce” y “Enviar a Mi aplicación de Salesforce”, además de mejoras de IU en la configuración administrativa asociada. Ramificaciones condicionales en el creador de flujos de trabajo : Amplía la automatización empresarial con flujos más avanzados, como procesos de aprobación en múltiples niveles, gracias a la posibilidad de añadir hasta cinco ramas anidadas, todo ello sin programación. * * *

Amplía la automatización empresarial con flujos más avanzados, como procesos de aprobación en múltiples niveles, gracias a la posibilidad de añadir hasta cinco ramas anidadas, todo ello sin programación. Flujos automatizados mediante registros de canal: El nuevo objeto Registros relacionados de canal de Slack y la compatibilidad con el objeto de asignación del canal de registro de Salesforce permiten nuevas posibilidades de automatización. Ahora puedes identificar qué ID de canal está asociada a una ID de registro concreta y activar flujos automatizados en Salesforce Flow cuando se crea un canal de Salesforce. * * *

El nuevo objeto Registros relacionados de canal de Slack y la compatibilidad con el objeto de asignación del canal de registro de Salesforce permiten nuevas posibilidades de automatización. Ahora puedes identificar qué ID de canal está asociada a una ID de registro concreta y activar flujos automatizados en Salesforce Flow cuando se crea un canal de Salesforce. Vistas previas más completas y con acciones integradas: El entorno para desarrolladores de objetos de trabajo permite que las aplicaciones ofrezcan vistas previas más completas y con acciones para enlaces externos compartidos en conversaciones, lo que amplía las capacidades de previsualización en Slack.*

🎯 Un espacio de trabajo más ágil

Estas mejoras están pensadas para simplificar procesos, despejar distracciones y mejorar de forma significativa el uso. Ahora es más fácil que nunca encontrar respuestas al instante, acceder al contexto clave y mantener la concentración a lo largo del día para lograr mejores resultados. Tu cabeza sigue siendo la misma, solo que ahora todo encaja mejor.

Organización y experiencia de usuario

Rediseño de la aplicación móvil de Slack para Liquid Glass: Hemos renovado por completo la interfaz para adaptarla al nuevo lenguaje de diseño Liquid Glass de iOS 26. No se trata solo de un cambio visual: refuerza nuestra ventaja estratégica como aplicación nativa diseñada para ofrecer rendimiento empresarial. Slack se integra de forma natural en iOS 26. Diseño envolvente: Aplicamos acabados tipo cristal a los encabezados de navegación y controles flotantes para lograr una sensación visual más integrada. Uso completo de la pantalla: El contenido ocupa ahora toda la pantalla, aprovechando al máximo el espacio disponible. Editor rediseñado: El editor y los campos de texto enriquecido adoptan un diseño en cápsula con acabado tipo cristal. Compatibilidad avanzada para iPad: Hemos rediseñado por completo la disposición en iPad e incorporado compatibilidad con la barra de menús en iPadOS 26.

Hemos renovado por completo la interfaz para adaptarla al nuevo lenguaje de diseño Liquid Glass de iOS 26. No se trata solo de un cambio visual: refuerza nuestra ventaja estratégica como aplicación nativa diseñada para ofrecer rendimiento empresarial. Slack se integra de forma natural en iOS 26. Barra lateral inteligente: Esta función oculta canales sin actividad reciente para que solo veas las conversaciones activas. Además, el limpiador de la barra lateral sugiere qué canales podrías silenciar.*

Esta función oculta canales sin actividad reciente para que solo veas las conversaciones activas. Además, el limpiador de la barra lateral sugiere qué canales podrías silenciar.* Secciones de canales compartidas: Organiza tu entorno de forma personalizada y comparte secciones de tus canales, incluidos los canales cerrados que formen parte de ellas. *

Organiza tu entorno de forma personalizada y comparte secciones de tus canales, incluidos los canales cerrados que formen parte de ellas. Búsqueda dentro del canal, más sencilla: Busca dentro de un canal o mensaje directo sin interrumpir tu trabajo. Usa Comando + F o haz clic en el icono de la lupa para ver los resultados que coinciden en el panel lateral derecho. *

Busca dentro de un canal o mensaje directo sin interrumpir tu trabajo. Usa o haz clic en el icono de la lupa para ver los resultados que coinciden en el panel lateral derecho. Titular con el motivo de acceso al canal: Al volver a unirte a un canal, sabrás exactamente por qué. Un nuevo titular lo explica de forma automática. *

Al volver a unirte a un canal, sabrás exactamente por qué. Un nuevo titular lo explica de forma automática. Creación simplificada de canales: El nuevo flujo de creación muestra tarjetas de configuración en la parte superior del canal recién creado, lo que agiliza su configuración. *

Mejoras esenciales en el espacio de trabajo

Actualización de los iconos en el encabezado del canal: Incorporamos un icono de estrella para organizar canales rápidamente y un icono de campana para gestionar las preferencias de notificaciones, lo que reduce pasos y mejora la visibilidad. *

Incorporamos un icono de estrella para organizar canales rápidamente y un icono de campana para gestionar las preferencias de notificaciones, lo que reduce pasos y mejora la visibilidad. Actualización del cuadro “Personalizar notificaciones”: La interfaz renovada del cuadro facilita visualizar tus ajustes personalizados de notificaciones y gestiona mejor los canales silenciados. *

La interfaz renovada del cuadro facilita visualizar tus ajustes personalizados de notificaciones y gestiona mejor los canales silenciados. Subrayado de texto en el editor y en canvas: Ahora puedes subrayar texto para añadir énfasis y mejorar la estructura, mediante el acceso directo de teclado Cmd+U . * *

Ahora puedes subrayar texto para añadir énfasis y mejorar la estructura, mediante el acceso directo de teclado . Carpetas de canal: añadir y eliminar elementos (Android): Organiza archivos y enlaces en las carpetas de tus canales directamente desde la aplicación de Android. *

Al combinar contexto instantáneo con IA, una potente automatización de Salesforce y mejoras esenciales en el espacio de trabajo, hemos reforzado el papel de Slack como el mejor lugar para que los equipos trabajen de forma más inteligente, no solo más rápida. Así que, adelante, impulsa tu flujo de trabajo, deja que la barra lateral inteligente haga su trabajo y redescubre lo que significa trabajar con concentración. Explora las nuevas herramientas y comprueba lo sencillo que es centrarte en lo que realmente importa. ¿Todo listo para ponerlas en marcha? Tus próximos “ah, claro” están más cerca de lo que imaginas.

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* Disponible en todos los planes de Slack

** Disponible en los planes Pro, Business+ y Enterprise+

*** Disponible en los planes Business+ y Enterprise+