Estamos dando início a estes lançamentos de recursos recorrentes com grandes atualizações que colocam o poder da automação e do contexto instantâneo diretamente nas suas mãos. Cada lançamento mostra como o Slack está ficando mais inteligente, ajudando você a trabalhar mais rápido, manter o foco e fazer mais, com menos esforço. Por que agora? Porque a forma como trabalhamos está mudando muito rápido, e estamos evoluindo o Slack para que você esteja sempre um passo à frente. Seja com IA que encontra o contexto certo em segundos, seja com ferramentas que deixam seu workspace mais leve e simples de usar, essas atualizações foram pensadas para tornar seu dia a dia mais fluido.

Pense neste lançamento como um impulso extra e, ao mesmo tempo, uma boa organização no seu ambiente de trabalho. São quase 20 novidades para facilitar sua rotina e transformar aqueles momentos de frustração em soluções que simplesmente funcionam.

🧠 Respostas instantâneas, sem precisar procurar

Estamos trazendo ferramentas que coletam automaticamente o contexto certo, ajudando você a avançar nos projetos com mais facilidade e a realizar ações imediatamente.

Destaques em tempo real para contexto: tenha uma visão sempre atualizada do que está acontecendo com destaques em tempo real. Toque no novo botão Atualizar para ver as mensagens mais recentes ou atualize cartões de canais individuais. As mensagens que você já leu são excluídas automaticamente, mantendo os destaques com foco no que realmente importa. ***

tenha uma visão sempre atualizada do que está acontecendo com destaques em tempo real. Toque no novo botão Atualizar para ver as mensagens mais recentes ou atualize cartões de canais individuais. As mensagens que você já leu são excluídas automaticamente, mantendo os destaques com foco no que realmente importa. Resumos instantâneos de IA para mensagens não lidas: tem 10 ou mais mensagens não lidas? O tradicional indicador azul de Não lidas agora inclui um botão integrado para Resumir, que permite gerar facilmente um resumo da IA das suas mensagens pendentes. * *

tem 10 ou mais mensagens não lidas? O tradicional indicador azul de Não lidas agora inclui um botão integrado para Resumir, que permite gerar facilmente um resumo da IA das suas mensagens pendentes. Traduções dos resumos de arquivos: ao visualizar um resumo de arquivo gerado por IA, agora você pode selecionar o botão Traduzir para entender instantaneamente o conteúdo no seu idioma de preferência. * * *

⚡️ Fluxos e insights mais inteligentes

Agora ficou ainda mais fácil levar dados e fluxos de trabalho do Salesforce em tempo real diretamente para as suas conversas no Slack. Essas atualizações oferecem um novo nível de controle sobre automações e sobre a experiência com o seu CRM, transformando registros estáticos em ações ao vivo. Além disso, estamos aprimorando a experiência de desenvolvimento de objetos de trabalho, com visualizações enriquecidas e ações para links externos compartilhados nas conversas. Seu CRM, agora, totalmente integrado às conversas!

Ações aprimoradas do Fluxo do Salesforce: apresentamos as primeiras ações de Fluxo desenvolvidas pelo Slack, ampliando as possibilidades de automação para clientes do Salesforce + Slack. As novas ações incluem: criar um canal do Salesforce, adicionar usuários a um canal do Salesforce, enviar mensagens para um canal do Salesforce, enviar notificações para o app do Salesforce de um usuário e converter um ID de usuário do Salesforce no ID de usuário correspondente no Slack. * * *

apresentamos as primeiras ações de Fluxo desenvolvidas pelo Slack, ampliando as possibilidades de automação para clientes do Salesforce + Slack. As novas ações incluem: criar um canal do Salesforce, adicionar usuários a um canal do Salesforce, enviar mensagens para um canal do Salesforce, enviar notificações para o app do Salesforce de um usuário e converter um ID de usuário do Salesforce no ID de usuário correspondente no Slack. Novas etapas no Criador de fluxo de trabalho: as novas etapas passam a incluir Enviar para o app do Salesforce e Enviar para meu app do Salesforce, além de atualizações na interface de configurações administrativas associadas. * * *

as novas etapas passam a incluir Enviar para o app do Salesforce e Enviar para meu app do Salesforce, além de atualizações na interface de configurações administrativas associadas. Ramificação condicional no Criador de fluxo de trabalho : crie automação de negócios, como aprovações em várias camadas, adicionando até cinco ramificações aninhadas no Criador de fluxo de trabalho, sem necessidade de codificação. * * *

crie automação de negócios, como aprovações em várias camadas, adicionando até cinco ramificações aninhadas no Criador de fluxo de trabalho, sem necessidade de codificação. Fluxos de trabalho automatizados via registros de canais: o novo objeto Registros relacionados ao canal do Slack no Salesforce e o Suporte para objeto de mapeamento de Canal de registro do Salesforce permitem novas automações. Com isso, é possível identificar qual ID de canal está associado a um determinado ID de registro e acionar fluxos de trabalho automatizados nos Fluxos do Salesforce quando um canal do Salesforce é criado. * * *

o novo objeto Registros relacionados ao canal do Slack no Salesforce e o Suporte para objeto de mapeamento de Canal de registro do Salesforce permitem novas automações. Com isso, é possível identificar qual ID de canal está associado a um determinado ID de registro e acionar fluxos de trabalho automatizados nos Fluxos do Salesforce quando um canal do Salesforce é criado. Pré-visualizações de links mais ricas e acionáveis: a experiência de desenvolvimento de objetos de trabalho permite que os apps exibam pré-visualizações avançadas e ações para links externos compartilhados nas conversas, levando a exibição inteligente de links a um novo patamar.*

🎯 Um workspace simplificado

Essas atualizações foram pensadas para reduzir atritos, cortar ruídos e elevar significativamente a experiência de uso, facilitando encontrar respostas rapidamente, descobrir o contexto e manter o foco ao longo do dia para gerar mais impacto. É como se fosse sua mente, só que mais organizada!

Organização e experiência do usuário

Reformulação do Slack para dispositivos móveis com Liquid Glass: reformulamos a interface para adotar por completo a nova linguagem de design Liquid Glass do iOS 26. Não é apenas uma atualização visual; isso reforça nossa vantagem estratégica como um app nativo, pensado para a velocidade exigida por empresas. O Slack vai ficar mais moderno e totalmente integrado ao iOS 26. Design imersivo: aplicamos efeitos de vidro em todos os cabeçalhos de navegação e controles flutuantes, criando uma experiência mais envolvente. Aproveitamento total da tela: agora todo o conteúdo se estende verticalmente até as bordas superior e inferior, usando ao máximo a área da tela. Compositor reformulado: os campos de texto com formatação, incluindo o compositor, agora têm um novo design de cápsula de vidro. Suporte avançado para usuários de iPad: recriamos completamente o layout no iPad e adicionamos suporte à barra de menus no iPadOS 26.

reformulamos a interface para adotar por completo a nova linguagem de design Liquid Glass do iOS 26. Não é apenas uma atualização visual; isso reforça nossa vantagem estratégica como um app nativo, pensado para a velocidade exigida por empresas. O Slack vai ficar mais moderno e totalmente integrado ao iOS 26. Barra lateral com limpeza automática: esse recurso remove canais sem atividade recente, para que você veja apenas conversas em andamento. A Varredura da barra lateral também passa a sugerir canais que você talvez queira silenciar.*

esse recurso remove canais sem atividade recente, para que você veja apenas conversas em andamento. A Varredura da barra lateral também passa a sugerir canais que você talvez queira silenciar.* Seções de canais compartilhadas: organize sua estrutura de forma personalizada com a possibilidade de compartilhar seções de canais, incluindo canais privados dentro dessas seções. *

organize sua estrutura de forma personalizada com a possibilidade de compartilhar seções de canais, incluindo canais privados dentro dessas seções. Pesquisa no canal ainda mais fácil: pesquise dentro do canal ou da MD sem interromper seu fluxo. Use Command F ou clique no ícone de lupa para ver os resultados à direita. *

pesquise dentro do canal ou da MD sem interromper seu fluxo. Use ou clique no ícone de lupa para ver os resultados à direita. Banner com o motivo de entrada no canal: nunca mais fique sem entender por que você entrou em um canal. Um novo banner explica de forma dinâmica o motivo da sua inclusão. *

nunca mais fique sem entender por que você entrou em um canal. Um novo banner explica de forma dinâmica o motivo da sua inclusão. Criação de canais simplificada: o novo fluxo traz cartões de configuração que aparecem no topo do canal recém-criado, ajudando você a deixar tudo pronto rapidamente. *

Ajustes essenciais no workspace

Atualização dos ícones no cabeçalho do canal: agora há um ícone de estrela para organizar canais rapidamente e um ícone de sino para gerenciar preferências de notificação, reduzindo o número de cliques e aumentando a visibilidade. *

agora há um ícone de estrela para organizar canais rapidamente e um ícone de sino para gerenciar preferências de notificação, reduzindo o número de cliques e aumentando a visibilidade. Modal “personalizar notificações” atualizado: a nova interface de modal facilita a visualização das suas configurações personalizadas e lida melhor com canais silenciados. *

a nova interface de modal facilita a visualização das suas configurações personalizadas e lida melhor com canais silenciados. Sublinhar texto no compositor e nos canvas: agora é possível sublinhar textos para dar mais ênfase e estrutura, usando o atalho Cmd+U . * *

agora é possível sublinhar textos para dar mais ênfase e estrutura, usando o atalho . Pastas de canais: adicionar e remover itens (Android): organize arquivos e links nas pastas do canal diretamente pelo app no Android. *

Combinando contexto instantâneo com IA, automações avançadas do Salesforce e melhorias essenciais no workspace, garantimos que o Slack continue sendo o melhor lugar para trabalhar de forma mais inteligente, não apenas mais rápida. Turbine seu fluxo de trabalho, deixe a barra lateral com limpeza automática cuidar da organização e redescubra como é se concentrar no que realmente importa. Explore os novos recursos e veja como fica mais fácil manter o foco. Que tal colocar tudo isso em prática?

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* Disponível em todos os planos Slack

** Disponível nos planos Pro, Business+ e Enterprise+

*** Disponível nos planos Business+ e Enterprise+