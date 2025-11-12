Diamo il via a questo aggiornamento periodico con novità importanti che portano il potere dell’automazione e del contesto immediato direttamente nelle tue mani. Ogni rilascio di funzioni sottolinea il modo in cui Slack sta diventando più intelligente, aiutandoti a lavorare più velocemente, mantenere la concentrazione e ottenere risultati con meno sforzo. Perché ora? Perché il modo in cui lavoriamo sta cambiando rapidamente e stiamo progettando Slack per far sì che tu sia sempre un passo avanti. Che si tratti di un’IA che fornisce il contesto giusto in pochi secondi o di strumenti che rendono l’area di lavoro meno pesante, queste novità sono pensate per rendere ogni giornata più scorrevole.
Pensa a questo rilascio di funzioni come a un colpo di acceleratore e a una bella sfoltita al tuo lavoro quotidiano, allo stesso tempo. Scopriamo insieme le quasi 20 novità con cui stiamo migliorando il tuo flusso di lavoro e rendendo la giornata più “aha!” e meno “uff”.
🧠 Zero sforzi, risposte istantanee
Stiamo mettendo a disposizione di tutti strumenti che forniscono immediatamente il contesto giusto, aiutandoti a far avanzare i progetti senza troppi sforzi e a passare subito all’azione.
- Sintesi in tempo reale per un contesto aggiornato: ottieni rapidamente un quadro sempre aggiornato grazie alle sintesi in tempo reale. Tocca il nuovo pulsante “Aggiorna” per caricare gli ultimi messaggi o aggiornare le singole schede del canale. I messaggi che hai già letto vengono esclusi automaticamente in modo da mettere in evidenza le informazioni rilevanti e ridurre al minimo le distrazioni.***
- Riassunti IA immediati per i messaggi non letti: hai 10 o più messaggi non letti? Il classico indicatore blu “Non letti” ora include un pulsante integrato “Riassumi” che ti permette di ottenere facilmente un riassunto IA dei messaggi non letti.**
- Traduzioni dei riassunti dei file: quando visualizzi un riassunto IA di un file, puoi selezionare il pulsante “Traduci” per comprendere immediatamente il contenuto del file nella tua lingua preferita.***
⚡️ Flussi e informazioni più intelligenti
Stiamo rendendo più semplice che mai integrare dati e flussi di lavoro Salesforce in tempo reale direttamente nelle conversazioni su Slack. Questi aggiornamenti ti offrono un controllo senza precedenti sull’automazione e sull’esperienza CRM, trasformando i record statici in azioni concrete. Inoltre, miglioriamo l’esperienza per gli sviluppatori degli oggetti di lavoro con anteprime arricchite e nuove azioni per i collegamenti esterni condivisi nelle conversazioni. Ora il tuo CRM parla davvero la lingua delle conversazioni!
- Azioni del flusso Salesforce migliorate: abbiamo introdotto le prime azioni del flusso sviluppate da Slack, ampliando le possibilità di automazione per i clienti che utilizzano Salesforce e Slack. Le nuove azioni del flusso includono: creare un canale Salesforce, aggiungere utenti a un canale Salesforce, inviare un messaggio a un canale Salesforce, inviare una notifica all’app Salesforce di un utente e convertire l’ID utente Salesforce nell’ID utente Slack corrispondente.***
- Nuovi passaggi per Workflow Builder: i nuovi passaggi supportano le azioni “Invia all’app Salesforce” e “Invia alla mia app Salesforce”, insieme ai relativi aggiornamenti dell’UI delle impostazioni amministratore.***
- Ramificazione condizionale in Workflow Builder: sblocca automazioni aziendali più complesse, come le approvazioni multilivello, aggiungendo fino a cinque rami annidati in Workflow Builder, il tutto senza scrivere una sola riga di codice.***
- Workflow automatizzati tramite i record di canale: il nuovo oggetto “Record correlati del canale Slack” su Salesforce e il supporto per l’oggetto di mapping tra canali dei record di Salesforce abilitano nuove possibilità di automazione. In questo modo puoi sapere quale ID di canale è associato a un determinato ID record e attivare workflow automatizzati nei Flussi Salesforce quando viene creato un canale Salesforce.***
- Anteprime link più complete e concrete: l’esperienza dello sviluppatore di oggetti di lavoro consente alle app di fornire anteprime e azioni avanzate per i collegamenti esterni condivisi nelle conversazioni, portando lo sviluppo a un livello ancora maggiore.*
🎯 Un’area di lavoro più semplice
Questi aggiornamenti sono progettati per eliminare gli attriti, ridurre la confusione e migliorare radicalmente la tua esperienza utente, rendendo più facile che mai trovare risposte immediate, far emergere il contesto critico e mantenere la concentrazione tutto il giorno, così da ottenere la massima resa. È come il tuo cervello, ma organizzato meglio!
Organizzazione ed esperienza utente
- Nuovo design di Slack per dispositivi mobili ispirato al Liquid Glass: abbiamo rinnovato l’UI/UX per adottare pienamente il nuovo linguaggio di design Liquid Glass di Apple in iOS 26. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico: rafforza il nostro posizionamento come app nativa pensata per velocità e prestazioni aziendali. Slack si integra ancora meglio nell’esperienza iOS 26.
- Design immersivo: abbiamo applicato un effetto vetro a tutte le intestazioni di navigazione e ai controlli mobili per creare un’esperienza più immersiva e uniforme.
- Utilizzo dello schermo intero: ora i contenuti si estendono fino ai bordi superiore e inferiore, sfruttando al massimo lo spazio disponibile.
- Composer riprogettato: i campi di testo avanzati, incluso il composer, sono stati ricostruiti con un nuovo design a effetto vetro.
- Supporto avanzato per iPad: abbiamo ridisegnato completamente il layout per iPad e aggiunto un supporto alla barra del menu su iPadOS 26.
- Auto-organizzazione della barra laterale: questa funzione rimuove i canali senza attività recente, così da farti visualizzare solo le conversazioni attive. Inoltre, l’organizzatore della barra laterale suggerisce i canali che potresti voler silenziare.*
- Sezioni del canale condivise: introduci un’organizzazione personalizzata condividendo le tue sezioni di canali, inclusi eventuali canali privati al loro interno.*
- Ricerca nel canale più semplice: cerca all’interno di un canale o di un MD senza interrompere il flusso di lavoro. Usa il Comando + F oppure fai clic sull’icona della lente d’ingrandimento per visualizzare i risultati sul lato destro.*
- Banner per il motivo di accesso al canale: quando entri in un canale, un nuovo banner ti spiega automaticamente perché sei stato aggiunto, così da eliminare la possibile confusione.*
- Creazione dei canali più semplice: il flusso semplificato include nuove schede di configurazione dei canali che compaiono nella sezione superiore di un canale appena creato, aiutandoti a configurarlo rapidamente.*
Perfezionamenti essenziali dell’area di lavoro
- Aggiornamento delle icone nell’intestazione del canale: introduciamo un’icona a stella per organizzare rapidamente i canali e un’icona a campana per gestire le preferenze per le notifiche, riducendo il numero di clic e migliorando la visibilità.*
- Finestra “Personalizza notifiche” aggiornata: un’interfaccia rinnovata semplifica la visualizzazione delle impostazioni delle notifiche personalizzate e migliora la gestione dei canali silenziati.*
- Testo sottolineato nel composer e nei canvas: ora puoi sottolineare il testo per dare maggiore enfasi e struttura ai contenuti, utilizzando anche il tasto di scelta rapida Comando + U.**
- Cartelle del canale: aggiungi e rimuovi elementi (Android): organizza file e collegamenti nelle cartelle dei canali direttamente dall’app Android.*
Unendo il contesto immediato offerto dall’IA, l’automazione avanzata di Salesforce e miglioramenti mirati all’esperienza dell’area di lavoro, abbiamo fatto in modo che Slack resti il luogo ideale in cui i team possono lavorare in modo più intelligente, non solo più veloce. Prova queste novità: dai nuovo slancio ai tuoi workflow, lascia che l’auto-organizzazione della barra laterale faccia il suo lavoro e riscopri cosa significa concentrarsi davvero. Esplora i nuovi strumenti e scopri quanto può essere semplice focalizzarti su ciò che conta di più. Pronto a mettere queste funzioni alla prova? I tuoi prossimi momenti “aha!” ti aspettano.
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* Disponibile per tutti i piani Slack
** Disponibile con Pro, Business+ ed Enterprise+
*** Disponibile con Business+ ed Enterprise+
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