Diamo il via a questo aggiornamento periodico con novità importanti che portano il potere dell’automazione e del contesto immediato direttamente nelle tue mani. Ogni rilascio di funzioni sottolinea il modo in cui Slack sta diventando più intelligente, aiutandoti a lavorare più velocemente, mantenere la concentrazione e ottenere risultati con meno sforzo. Perché ora? Perché il modo in cui lavoriamo sta cambiando rapidamente e stiamo progettando Slack per far sì che tu sia sempre un passo avanti. Che si tratti di un’IA che fornisce il contesto giusto in pochi secondi o di strumenti che rendono l’area di lavoro meno pesante, queste novità sono pensate per rendere ogni giornata più scorrevole.

Pensa a questo rilascio di funzioni come a un colpo di acceleratore e a una bella sfoltita al tuo lavoro quotidiano, allo stesso tempo. Scopriamo insieme le quasi 20 novità con cui stiamo migliorando il tuo flusso di lavoro e rendendo la giornata più “aha!” e meno “uff”.

🧠 Zero sforzi, risposte istantanee

Stiamo mettendo a disposizione di tutti strumenti che forniscono immediatamente il contesto giusto, aiutandoti a far avanzare i progetti senza troppi sforzi e a passare subito all’azione.

Sintesi in tempo reale per un contesto aggiornato: ottieni rapidamente un quadro sempre aggiornato grazie alle sintesi in tempo reale. Tocca il nuovo pulsante “Aggiorna” per caricare gli ultimi messaggi o aggiornare le singole schede del canale. I messaggi che hai già letto vengono esclusi automaticamente in modo da mettere in evidenza le informazioni rilevanti e ridurre al minimo le distrazioni. ***

ottieni rapidamente un quadro sempre aggiornato grazie alle sintesi in tempo reale. Tocca il nuovo pulsante “Aggiorna” per caricare gli ultimi messaggi o aggiornare le singole schede del canale. I messaggi che hai già letto vengono esclusi automaticamente in modo da mettere in evidenza le informazioni rilevanti e ridurre al minimo le distrazioni. Riassunti IA immediati per i messaggi non letti: hai 10 o più messaggi non letti? Il classico indicatore blu “Non letti” ora include un pulsante integrato “Riassumi” che ti permette di ottenere facilmente un riassunto IA dei messaggi non letti. * *

hai 10 o più messaggi non letti? Il classico indicatore blu “Non letti” ora include un pulsante integrato “Riassumi” che ti permette di ottenere facilmente un riassunto IA dei messaggi non letti. Traduzioni dei riassunti dei file: quando visualizzi un riassunto IA di un file, puoi selezionare il pulsante “Traduci” per comprendere immediatamente il contenuto del file nella tua lingua preferita. * * *

⚡️ Flussi e informazioni più intelligenti

Stiamo rendendo più semplice che mai integrare dati e flussi di lavoro Salesforce in tempo reale direttamente nelle conversazioni su Slack. Questi aggiornamenti ti offrono un controllo senza precedenti sull’automazione e sull’esperienza CRM, trasformando i record statici in azioni concrete. Inoltre, miglioriamo l’esperienza per gli sviluppatori degli oggetti di lavoro con anteprime arricchite e nuove azioni per i collegamenti esterni condivisi nelle conversazioni. Ora il tuo CRM parla davvero la lingua delle conversazioni!

Azioni del flusso Salesforce migliorate: abbiamo introdotto le prime azioni del flusso sviluppate da Slack, ampliando le possibilità di automazione per i clienti che utilizzano Salesforce e Slack. Le nuove azioni del flusso includono: creare un canale Salesforce, aggiungere utenti a un canale Salesforce, inviare un messaggio a un canale Salesforce, inviare una notifica all’app Salesforce di un utente e convertire l’ID utente Salesforce nell’ID utente Slack corrispondente. * * *

abbiamo introdotto le prime azioni del flusso sviluppate da Slack, ampliando le possibilità di automazione per i clienti che utilizzano Salesforce e Slack. Le nuove azioni del flusso includono: creare un canale Salesforce, aggiungere utenti a un canale Salesforce, inviare un messaggio a un canale Salesforce, inviare una notifica all’app Salesforce di un utente e convertire l’ID utente Salesforce nell’ID utente Slack corrispondente. Nuovi passaggi per Workflow Builder: i nuovi passaggi supportano le azioni “Invia all’app Salesforce” e “Invia alla mia app Salesforce”, insieme ai relativi aggiornamenti dell’UI delle impostazioni amministratore. * * *

i nuovi passaggi supportano le azioni “Invia all’app Salesforce” e “Invia alla mia app Salesforce”, insieme ai relativi aggiornamenti dell’UI delle impostazioni amministratore. Ramificazione condizionale in Workflow Builder : sblocca automazioni aziendali più complesse, come le approvazioni multilivello, aggiungendo fino a cinque rami annidati in Workflow Builder, il tutto senza scrivere una sola riga di codice. * * *

sblocca automazioni aziendali più complesse, come le approvazioni multilivello, aggiungendo fino a cinque rami annidati in Workflow Builder, il tutto senza scrivere una sola riga di codice. Workflow automatizzati tramite i record di canale: il nuovo oggetto “Record correlati del canale Slack” su Salesforce e il supporto per l’oggetto di mapping tra canali dei record di Salesforce abilitano nuove possibilità di automazione. In questo modo puoi sapere quale ID di canale è associato a un determinato ID record e attivare workflow automatizzati nei Flussi Salesforce quando viene creato un canale Salesforce. * * *

il nuovo oggetto “Record correlati del canale Slack” su Salesforce e il supporto per l’oggetto di mapping tra canali dei record di Salesforce abilitano nuove possibilità di automazione. In questo modo puoi sapere quale ID di canale è associato a un determinato ID record e attivare workflow automatizzati nei Flussi Salesforce quando viene creato un canale Salesforce. Anteprime link più complete e concrete: l’esperienza dello sviluppatore di oggetti di lavoro consente alle app di fornire anteprime e azioni avanzate per i collegamenti esterni condivisi nelle conversazioni, portando lo sviluppo a un livello ancora maggiore.*

🎯 Un’area di lavoro più semplice

Questi aggiornamenti sono progettati per eliminare gli attriti, ridurre la confusione e migliorare radicalmente la tua esperienza utente, rendendo più facile che mai trovare risposte immediate, far emergere il contesto critico e mantenere la concentrazione tutto il giorno, così da ottenere la massima resa. È come il tuo cervello, ma organizzato meglio!

Organizzazione ed esperienza utente

Nuovo design di Slack per dispositivi mobili ispirato al Liquid Glass: abbiamo rinnovato l’UI/UX per adottare pienamente il nuovo linguaggio di design Liquid Glass di Apple in iOS 26. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico: rafforza il nostro posizionamento come app nativa pensata per velocità e prestazioni aziendali. Slack si integra ancora meglio nell’esperienza iOS 26. Design immersivo: abbiamo applicato un effetto vetro a tutte le intestazioni di navigazione e ai controlli mobili per creare un’esperienza più immersiva e uniforme. Utilizzo dello schermo intero: ora i contenuti si estendono fino ai bordi superiore e inferiore, sfruttando al massimo lo spazio disponibile. Composer riprogettato: i campi di testo avanzati, incluso il composer, sono stati ricostruiti con un nuovo design a effetto vetro. Supporto avanzato per iPad: abbiamo ridisegnato completamente il layout per iPad e aggiunto un supporto alla barra del menu su iPadOS 26.

abbiamo rinnovato l’UI/UX per adottare pienamente il nuovo linguaggio di design Liquid Glass di Apple in iOS 26. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico: rafforza il nostro posizionamento come app nativa pensata per velocità e prestazioni aziendali. Slack si integra ancora meglio nell’esperienza iOS 26. Auto-organizzazione della barra laterale: questa funzione rimuove i canali senza attività recente, così da farti visualizzare solo le conversazioni attive. Inoltre, l’organizzatore della barra laterale suggerisce i canali che potresti voler silenziare.*

questa funzione rimuove i canali senza attività recente, così da farti visualizzare solo le conversazioni attive. Inoltre, l’organizzatore della barra laterale suggerisce i canali che potresti voler silenziare.* Sezioni del canale condivise: introduci un’organizzazione personalizzata condividendo le tue sezioni di canali, inclusi eventuali canali privati al loro interno. *

introduci un’organizzazione personalizzata condividendo le tue sezioni di canali, inclusi eventuali canali privati al loro interno. Ricerca nel canale più semplice: cerca all’interno di un canale o di un MD senza interrompere il flusso di lavoro. Usa il Comando + F oppure fai clic sull’icona della lente d’ingrandimento per visualizzare i risultati sul lato destro. *

cerca all’interno di un canale o di un MD senza interrompere il flusso di lavoro. Usa il oppure fai clic sull’icona della lente d’ingrandimento per visualizzare i risultati sul lato destro. Banner per il motivo di accesso al canale: quando entri in un canale, un nuovo banner ti spiega automaticamente perché sei stato aggiunto, così da eliminare la possibile confusione. *

quando entri in un canale, un nuovo banner ti spiega automaticamente perché sei stato aggiunto, così da eliminare la possibile confusione. Creazione dei canali più semplice: il flusso semplificato include nuove schede di configurazione dei canali che compaiono nella sezione superiore di un canale appena creato, aiutandoti a configurarlo rapidamente. *

Perfezionamenti essenziali dell’area di lavoro

Aggiornamento delle icone nell’intestazione del canale: introduciamo un’icona a stella per organizzare rapidamente i canali e un’icona a campana per gestire le preferenze per le notifiche, riducendo il numero di clic e migliorando la visibilità. *

introduciamo un’icona a stella per organizzare rapidamente i canali e un’icona a campana per gestire le preferenze per le notifiche, riducendo il numero di clic e migliorando la visibilità. Finestra “Personalizza notifiche” aggiornata: un’interfaccia rinnovata semplifica la visualizzazione delle impostazioni delle notifiche personalizzate e migliora la gestione dei canali silenziati. *

un’interfaccia rinnovata semplifica la visualizzazione delle impostazioni delle notifiche personalizzate e migliora la gestione dei canali silenziati. Testo sottolineato nel composer e nei canvas: ora puoi sottolineare il testo per dare maggiore enfasi e struttura ai contenuti, utilizzando anche il tasto di scelta rapida Comando + U . * *

ora puoi sottolineare il testo per dare maggiore enfasi e struttura ai contenuti, utilizzando anche il tasto di scelta rapida . Cartelle del canale: aggiungi e rimuovi elementi (Android): organizza file e collegamenti nelle cartelle dei canali direttamente dall’app Android. *

Unendo il contesto immediato offerto dall’IA, l’automazione avanzata di Salesforce e miglioramenti mirati all’esperienza dell’area di lavoro, abbiamo fatto in modo che Slack resti il luogo ideale in cui i team possono lavorare in modo più intelligente, non solo più veloce. Prova queste novità: dai nuovo slancio ai tuoi workflow, lascia che l’auto-organizzazione della barra laterale faccia il suo lavoro e riscopri cosa significa concentrarsi davvero. Esplora i nuovi strumenti e scopri quanto può essere semplice focalizzarti su ciò che conta di più. Pronto a mettere queste funzioni alla prova? I tuoi prossimi momenti “aha!” ti aspettano.

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* Disponibile per tutti i piani Slack

** Disponibile con Pro, Business+ ed Enterprise+

*** Disponibile con Business+ ed Enterprise+