Presentamos el nuevo estudio de Forrester: Total Economic Impact de Slack para equipos de ventas

Los equipos de ventas quieren dedicar más tiempo a vender y menos tiempo a buscar información. Quieren conectarse rápidamente con sus colegas en otras áreas que puedan proporcionar respuestas. Sobre todo, los equipos de ventas quieren cerrar acuerdos.

Nuestros clientes han indicado que Slack les ayuda a lograr todo esto. Pero antes de invertir en un nuevo producto y en una nueva forma de trabajar, muchos responsables de la toma de decisiones quieren, con razón, pruebas cuantificables de su impacto comercial. Así que nos propusimos proporcionar exactamente eso y encargamos a los investigadores de mercado de Forrester Consulting que midieran el impacto económico de Slack en los equipos de ventas.

Forrester Consulting realizó encuestas y entrevistas con líderes de equipos de ventas y profesionales de todo el mundo que usan Slack, dando a conocer los hallazgos en el nuevo estudio, "Total Economic Impact de Slack para equipos de ventas". La investigación detectó que durante tres años las empresas encuestadas: Forrester Consulting realizó encuestas y entrevistas con líderes de equipos de ventas y profesionales de todo el mundo que usan Slack, dando a conocer los hallazgos en el nuevo estudio, "Total Economic Impact de Slack para equipos de ventas". La investigación detectó que durante tres años las empresas encuestadas:

Forrester Consulting realizó encuestas y entrevistas con líderes de equipos de ventas y profesionales de todo el mundo que usan Slack, dando a conocer los hallazgos en el nuevo estudio, "Total Economic Impact de Slack para equipos de ventas". La investigación detectó que durante tres años las empresas encuestadas:

Obtuvieron un retorno de la inversión de un 296 % en Slack

Aumentaron sus ingresos en MXN 52,19 millones debido a la mejora de la velocidad de ventas

Realizaron mejoras en la productividad del equipo de ventas por un monto de MXN 19.093.054,61

Aumentaron la cantidad de acuerdos cerrados en un 13 %

El estudio encontró que la centralización de herramientas críticas en Slack es clave para los equipos de ventas: necesitan tener información clave para los clientes potenciales al alcance de la mano, junto con registros de ventas para los clientes actuales y formas sencillas de compartir las mejores prácticas con sus colegas. Esta información a menudo se encuentra dispersa en las organizaciones, en sistemas que no funcionan bien entre sí. Slack conecta a las personas y a los sistemas que solían estar desconectados, lo que permite a los equipos de ventas responder rápidamente a las necesidades de los clientes potenciales y clientes actuales, al tiempo que obtienen más tiempo para concentrarse en cerrar acuerdos.

El estudio también destaca cómo Slack puede crear equipos de ventas más sólidos, algo esencial si deseas cerrar más acuerdos. Los usuarios de Slack dijeron a Forrester Consulting que ahora pueden encontrar y contratar talentos de ventas más rápido, así como incorporar y capacitar a nuevos empleados más rápidamente, reduciendo los costos asociados en un 39 %.

Hace poco lanzamos una herramienta útil para calcular el retorno sobre la inversión de Slack según este estudio de caso. Ahora puedes concentrarte en el beneficio de Slack de una forma cuantificable y específica según las necesidades de tus equipos de ventas en tan solo unos minutos. Para obtener tu informe personalizado, solo necesitas indicar ciertos datos de forma sencilla. Hace poco lanzamos una herramienta útil para calcular el retorno sobre la inversión de Slack según este estudio de caso. Ahora puedes concentrarte en el beneficio de Slack de una forma cuantificable y específica según las necesidades de tus equipos de ventas en tan solo unos minutos. Para obtener tu informe personalizado, solo necesitas indicar ciertos datos de forma sencilla.

Hace poco lanzamos una herramienta útil para calcular el retorno sobre la inversión de Slack según este estudio de caso. Ahora puedes concentrarte en el beneficio de Slack de una forma cuantificable y específica según las necesidades de tus equipos de ventas en tan solo unos minutos. Para obtener tu informe personalizado, solo necesitas indicar ciertos datos de forma sencilla.

“El equipo de ventas puede colaborar con sus colegas de la empresa en diferentes departamentos de una manera realmente rápida y fluida para obtener ayuda con las cuentas. Necesitamos a los departamentos de marketing, ventas y asistencia, y que todos trabajen juntos en estas relaciones con los clientes, pero no todos pueden estar en todas las reuniones”. Director de ventas Sector tecnológico

Los minutos son importantes para los vendedores ocupados, al igual que el aprovechamiento del conocimiento que genera confianza en los clientes potenciales y los clientes actuales. Los usuarios de Slack nos dicen que obtienen las respuestas correctas en el momento adecuado porque pueden preguntarle a la persona adecuada. Estas interacciones pueden representar la diferencia entre ganar o perder un contrato y así aumentar los ingresos en toda la empresa.