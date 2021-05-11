Die neue Forrester-Studie: Slack: Total Economic Impact für den Vertrieb

Vertriebsteams wollen mehr Zeit in den Verkauf und weniger in die Suche nach Informationen investieren. Sie möchten sich schnell mit abteilungsübergreifenden Partnern vernetzen können, um die benötigten Antworten zu erhalten. Und vor allem möchten Vertriebsteams Deals abschließen.

Unsere Kunden haben bereits angedeutet, dass Slack ihnen hilft, all diese Ziele zu erreichen. Aber vor der Investition in ein neues Produkt – und eine neue Arbeitsweise – wollen viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu Recht einen quantifizierbaren Nachweis zu den geschäftlichen Auswirkungen. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen und haben das Marktforschungsinstitut Forrester Consulting beauftragt, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Slack für Vertriebsteams zu messen.

Forrester Consulting hat Vertriebsleiterinnen und -‍leiter sowie Vertriebsmitarbeiterinnen und -‍mitarbeiter, die Slack verwenden, auf der ganzen Welt befragt und die Ergebnisse in der neuen Studie „Slack: Total Economic Impact für den Vertrieb“ zusammengefasst. Die befragten Unternehmen haben im Laufe von drei Jahren: Forrester Consulting hat Vertriebsleiterinnen und -‍leiter sowie Vertriebsmitarbeiterinnen und -‍mitarbeiter, die Slack verwenden, auf der ganzen Welt befragt und die Ergebnisse in der neuen Studie „Slack: Total Economic Impact für den Vertrieb“ zusammengefasst. Die befragten Unternehmen haben im Laufe von drei Jahren:

Forrester Consulting hat Vertriebsleiterinnen und -‍leiter sowie Vertriebsmitarbeiterinnen und -‍mitarbeiter, die Slack verwenden, auf der ganzen Welt befragt und die Ergebnisse in der neuen Studie „Slack: Total Economic Impact für den Vertrieb“ zusammengefasst. Die befragten Unternehmen haben im Laufe von drei Jahren:

Durch die Investition in Slack eine Rendite in Höhe von 296 % erreicht

Dank eines schnelleren Vertriebs 2,1 Mio. € mehr Umsatz erzielt

Verbesserungen der Produktivität des Vertriebsteams im Wert von 783.000 € erreicht

erreicht Die Anzahl der Geschäftsabschlüsse um 13 % erhöht

Die Studie hat ergeben, dass die Zusammenführung wichtiger Tools in Slack für Vertriebsteams entscheidend ist: Sie benötigen sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen für potentielle Kunden, auf Vertriebsdaten für bestehende Kunden und einfache Möglichkeiten zum Austausch von bewährten Methoden untereinander. Die genannten Informationen sind oft über verschiedene Systeme verteilt. Slack vernetzt Personen und Systeme, die bisher nicht miteinander vernetzt waren. So können Vertriebsteams schnell auf die Bedürfnisse von potentiellen und bestehenden Kunden reagieren und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit, um sich auf Geschäftsabschlüsse zu konzentrieren.

Die Studie hebt auch hervor, wie man mit Slack stärkere Vertriebsteams aufbauen kann – eine wichtige Voraussetzung, wenn man mehr Deals abschließen will. Slack-Benutzerinnen und -‍Benutzer haben gegenüber Forrester Consulting angegeben, dass sie nun schneller qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Vertrieb finden und einstellen sowie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schneller einbinden und schulen können, wodurch die damit verbundenen Kosten um 39 % gesenkt werden konnten.

Wir haben kürzlich ein praktisches Tool zur Berechnung des ROI von Slack auf Basis dieser Fallstudie vorgestellt. Ab sofort kannst du den Mehrwert von Slack in nur wenigen Minuten messbar machen und gezielt auf die Bedürfnisse deines Vertriebs zuschneiden. Mit nur wenigen Eingaben erhältst du deine ganz individuellen Daten. Wir haben kürzlich ein praktisches Tool zur Berechnung des ROI von Slack auf Basis dieser Fallstudie veröffentlicht. Ab sofort kannst du den Mehrwert von Slack in nur wenigen Minuten messbar machen und gezielt auf die Bedürfnisse deines Vertriebs zuschneiden. Mit nur wenigen Eingaben erhältst du deine ganz individuellen Daten.

Wir haben kürzlich ein praktisches Tool zur Berechnung des ROI von Slack auf Basis dieser Fallstudie veröffentlicht. Ab sofort kannst du den Mehrwert von Slack in nur wenigen Minuten messbar machen und gezielt auf die Bedürfnisse deines Vertriebs zuschneiden. Mit nur wenigen Eingaben erhältst du deine ganz individuellen Daten.

„Der Vertrieb kann mit Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens sehr schnell und reibungslos zusammenarbeiten, um Hilfe bei der Kundenbetreuung zu erhalten. Es ist wichtig, dass das Marketing, der Vertrieb und der Support gemeinsam an unseren Kundenbeziehungen arbeiten, auch wenn nicht alle bei jedem Meeting dabei sein können.“ Chief Revenue Officer Technology Industry

Für vielbeschäftigte Vertriebsmitarbeiterinnen und -‍mitarbeiter zählt jede Minute – ebenso wie die Nutzung von Wissen, das bei potentiellen und bestehenden Kunden Vertrauen schafft. Slack-Benutzerinnen und -‍Benutzer berichten uns, dass sie die richtigen Antworten zur richtigen Zeit bekommen, weil sie die passende Person fragen können. Durch diese Interaktionen werden Dealbreaker zu „Dealmakern“ und der Umsatz wird unternehmensweit gesteigert.