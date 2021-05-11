Forrester의 새로운 보고서 소개: 영업팀에 Slack이 미치는 종합적인 경제적 영향

영업팀은 정보를 찾기보다는 제품이나 서비스를 판매하는데 더 많은 시간을 쏟기 원합니다. 영업팀은 해답을 제공해 줄 수 있는 교차 기능 파트너와 빠르게 연결하기 원합니다. 영업팀은 무엇보다 거래를 성사시키기 원합니다.

저희 고객은 Slack이 이 모든 것을 달성하는 데 도움을 준다고 했습니다. 하지만 많은 결정권자가 신제품과 새로운 작업 방식에 투자하기 전에 당연히 그러한 투자가 비즈니스에 미치는 영향을 정량적으로 검증하기 원합니다. 그래서 저희는 정량적인 검증을 목표로 세웠고 Forrester Consulting의 시장 분석가들에게 Slack이 영업팀에 경제적으로 미치는 영향을 조사해 달라고 의뢰했습니다.

Forrester Consulting은 Slack을 사용하는 전 세계 영업팀 리더와 전문가를 대상으로 설문조사와 인터뷰를 실시해 "영업팀에 Slack이 미치는 종합적인 경제적 영향"이라는 새로운 연구로 찾은 결과를 전달했습니다. 3년 이상 설문을 진행한 기업의 연구 결과에 따르면

Slack에 투자한 비용 대비 296% 의 효과

개선된 영업 속도 덕분에 매출이 28억 6,414만 원 증가

10억 4,773만 원 상당의 영업팀 생산성 개선

성사되는 거래 수 13% 증가

연구에 따르면 Slack에서 주요 도구를 통합한 것이 영업팀 실적 개선에 큰 영향을 주었습니다. 그들은 원할 때 쉽게 잠재고객의 주요 정보와 기존 고객의 구매 기록을 손에 넣어야 하며 동료와 쉽게 모범 사례를 공유해야 합니다. 이 정보는 종종 유기적으로 결합되지 않은 조직의 여러 시스템에 분산되어 있습니다. Slack은 이전에는 분리되어 있던 사람과 시스템을 연결해주며 이를 통해 영업팀은 잠재고객이나 고객의 니즈에 더 빨리 대응하는 동시에 거래 성사에 더 많은 시간을 들일 수 있게 됩니다.

이 연구는 또한 Slack을 사용해 더 많은 거래를 성사시키기 위해 반드시 필요한 강한 영업팀을 구축하는 방법을 하이라이트 합니다. Slack 사용자는 Forrester Consulting에 Slack을 통해 영업 인력을 더욱 빠르게 고용하고 신입사원 온보딩 및 교육 시간을 단축한 결과 관련 비용을 39% 절감했다고 했습니다.

저희 Slack에서는 이 사례 연구를 바탕으로 Slack의 ROI를 간편하게 계산할 수 있는 도구를 출시하였습니다. 이 도구를 활용해 Slack이 제공하는 이점을 구체적인 수치로 확인해보세요. 영업팀이 얻을 수 있는 이점도 몇 분이면 확인할 수 있습니다. 몇 가지 간단한 사항만 입력하면 맞춤형 데이터가 제공됩니다.

“저희 영업팀은 다른 부서 사람들과 매우 빠르게 협업할 수 있고 문제가 생기면 유기적으로 도움을 받을 수 있습니다. 저희 마케팅, 영업 및 지원팀의 모든 직원은 고객 관계를 개선하기 위해 협업해야 하지만 모두가 모든 회의에 참석할 수는 없습니다.” 매출 담당 대표 Technology Industry

바쁜 영업팀 직원은 일분일초가 중요하며 잠재고객과 고객과 신뢰를 쌓는 지식을 활용하는 것 역시 중요합니다. Slack 사용자는 문제가 생기면 적절한 사람에게 질문할 수 있어 필요한 답을 제때 제공할 수 있다고 합니다. 이러한 상호작용은 실패할 수 있는 거래를 성공으로 바꿀 수 있으며 전사적으로 매출을 높여줄 수 있습니다.