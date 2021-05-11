Présentation de la nouvelle étude de Forrester : Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes commerciales

Les équipes commerciales veulent passer moins de temps à chercher l’information pour se consacrer à la vente. Elles souhaitent entrer rapidement en contact avec les partenaires transverses qui peuvent leur fournir les réponses dont elles ont besoin. Et elles veulent avant tout gagner des contrats.

Nos clients nous ont confié que Slack les aidait à atteindre ces objectifs. Mais avant d’investir dans un nouveau produit – et de se lancer dans une nouvelle méthode de collaboration, de nombreux décideurs veulent, à juste titre, des preuves quantifiables de son impact sur l’entreprise. C’est la démarche que nous avons entreprise. Nous avons chargé les analystes de Forrester Consulting, spécialisés dans les études de marché, de mesurer l’impact économique de Slack sur les équipes commerciales.

Forrester Consulting a mené des enquêtes et des entretiens dans le monde entier auprès de responsables d’équipes commerciales et de professionnels qui utilisent Slack. Le cabinet livre les résultats de sa dernière étude intitulée « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes commerciales ». Cette recherche a démontré qu’en trois ans, ces entreprises : Forrester Consulting a mené des enquêtes et des entretiens dans le monde entier auprès de responsables d’équipes commerciales et de professionnels qui utilisent Slack. Le cabinet livre les résultats de sa dernière étude intitulée « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes commerciales ». Cette recherche a démontré qu’en trois ans, ces entreprises :

Forrester Consulting a mené des enquêtes et des entretiens dans le monde entier auprès de responsables d’équipes commerciales et de professionnels qui utilisent Slack. Le cabinet livre les résultats de sa dernière étude intitulée « Slack : étude Total Economic Impact pour les équipes commerciales ». Cette recherche a démontré qu’en trois ans, ces entreprises :

Ont obtenu un retour sur investissement de 296 % avec Slack

Ont augmenté leur chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros grâce à l’accélération des cycles de ventes

Ont augmenté la productivité de leurs équipes commerciales à hauteur de 783 000 euros

Ont augmenté le nombre de contrats conclus de 13 %

L’étude a révélé que l’intégration des outils clés dans Slack est essentielle pour les équipes commerciales : elles ont besoin d’avoir à portée de main les informations importantes pour leurs prospects ainsi que les données commerciales pour leurs clients, et de pouvoir partager facilement ces informations avec leurs collègues. Celles-ci sont souvent dispersées dans l’entreprise, dans différents systèmes qui ne fonctionnent pas très bien ensemble. Slack relie les personnes et les systèmes qui étaient auparavant déconnectés. L’outil permet aux équipes commerciales de répondre rapidement aux besoins des prospects et des clients, tout en gagnant du temps pour se concentrer sur la négociation des contrats.

L’étude souligne également comment Slack peut rendre les équipes commerciales plus efficaces, ce qui est essentiel pour gagner davantage de contrats. Les utilisateurs de Slack ont déclaré à Forrester Consulting qu’ils pouvaient désormais recruter, former et intégrer plus rapidement les nouveaux commerciaux, ce qui réduit les coûts associés de 39 %.

Nous venons de lancer un outil très pratique permettant de calculer le ROI lié à Slack, qui s’inscrit dans le contexte de cette étude. En quelques minutes seulement, vous pouvez désormais calculer l’avantage que représente Slack, selon un procédé quantifiable et adapté aux besoins spécifiques de vos équipes commerciales. Vous n’avez que quelques données à renseigner pour obtenir une simulation personnalisée. Nous venons de lancer un outil très pratique permettant de calculer le ROI lié à Slack, qui s’inscrit dans le contexte de cette étude. En quelques minutes seulement, vous pouvez désormais calculer l’avantage que représente Slack, selon un procédé quantifiable et adapté aux besoins spécifiques de vos équipes commerciales. Vous n’avez que quelques données à renseigner pour obtenir une simulation personnalisée.

Nous venons de lancer un outil très pratique permettant de calculer le ROI lié à Slack, qui s’inscrit dans le contexte de cette étude. En quelques minutes seulement, vous pouvez désormais calculer l’avantage que représente Slack, selon un procédé quantifiable et adapté aux besoins spécifiques de vos équipes commerciales. Vous n’avez que quelques données à renseigner pour obtenir une simulation personnalisée.

« L’équipe commerciale peut collaborer avec les différents services de l’entreprise de manière vraiment rapide et fluide pour obtenir de l’aide sur les comptes. Il est indispensable que les services commerciaux, marketing, et d’assistance collaborent pour consolider nos relations client, mais tout le monde ne peut pas participer à chaque réunion. » Directeur des recettes Secteur technologique

Pour les commerciaux, chaque minute compte. De même, il doivent pouvoir exploiter les informations qui permettent de construire des relations de confiance avec leurs prospects et leurs clients. Les utilisateurs de Slack nous indiquent qu’ils ont les bonnes réponses au bon moment parce qu’ils peuvent contacter la bonne personne. Ces interactions peuvent être décisives lors des négociations et augmenter le chiffre d’affaires de toute l’entreprise.