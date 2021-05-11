Novo estudo da Forrester: The Total Economic Impact of Slack for Sales Teams

As equipes de vendas querem passar mais tempo vendendo e menos tempo buscando informações. Elas querem se conectar rapidamente com parceiros multifuncionais que tenham as respostas. Acima de tudo, a meta das equipes de vendas é fechar negócios.

Nossos clientes indicaram que o Slack os ajuda a atingir todos esses objetivos. No entanto, antes de investir em um novo produto, ou um novo jeito de trabalhar, muitos tomadores de decisões querem ver evidências quantificáveis do impacto que ele teria nos negócios. Portanto, decidimos fornecer exatamente isso e recorremos aos pesquisadores da Forrester Consulting para avaliar o impacto econômico do Slack para as equipes de vendas.

A Forrester Consulting fez pesquisas e entrevistas com líderes e profissionais de equipes de vendas que usam o Slack em todo o mundo e apresentou as conclusões no estudo: “The Total Economic Impact of Slack for Sales Teams”. A pesquisa constatou que, ao longo de três anos, as empresas entrevistadas: A Forrester Consulting fez pesquisas e entrevistas com líderes e profissionais de equipes de vendas que usam o Slack em todo o mundo e apresentou as conclusões no estudo: “The Total Economic Impact of Slack for Sales Teams”. A pesquisa constatou que, ao longo de três anos, as empresas entrevistadas:

A Forrester Consulting fez pesquisas e entrevistas com líderes e profissionais de equipes de vendas que usam o Slack em todo o mundo e apresentou as conclusões no estudo: “The Total Economic Impact of Slack for Sales Teams”. A pesquisa constatou que, ao longo de três anos, as empresas entrevistadas:

Observaram um retorno sobre o investimento de 296% com o Slack

Obtiveram um aumento na receita de R$ 13,8 milhões após acelerar as vendas

Tiveram melhorias na produtividade da equipe de vendas no valor de R$ 5,05 milhões

Aumentaram o número de negócios fechados em 13%

De acordo com o estudo, a consolidação de ferramentas críticas no Slack é essencial para as equipes de vendas: elas precisam de acesso rápido às informações primordiais para os clientes em potencial e aos registros de vendas para os clientes existentes, além de maneiras fáceis de compartilhar as melhores práticas com colegas. Muitas vezes, essas informações ficam espalhadas pelas organizações em sistemas que não funcionam bem juntos. O Slack conecta as pessoas e os sistemas que estavam desconectados, permitindo que as equipes de vendas atendam rapidamente às necessidades de clientes potenciais e existentes, ao mesmo tempo em que ganham mais tempo para se concentrar em fechar negócios.

O estudo também destaca como o Slack pode fortalecer o trabalho das equipes de vendas. Isso é algo essencial para as empresas que querem fechar mais negócios. Os usuários do Slack disseram à Forrester Consulting que agora conseguem encontrar e contratar talentos de vendas mais rápido, além de integrar e treinar novos funcionários em menos tempo, reduzindo os custos associados em 39%.

Recentemente, nós lançamos uma ferramenta útil para calcular o retorno sobre o investimento do Slack com base nesse estudo de caso. Agora, você pode se concentrar nos benefícios do Slack de forma mensurável e específica para as necessidades das suas equipes de venda em questão de minutos. Basta inserir algumas informações rápidas para obter dados personalizados. Recentemente, nós lançamos uma ferramenta útil para calcular o retorno sobre o investimento do Slack com base nesse estudo de caso. Agora, você pode se concentrar nos benefícios do Slack de forma mensurável e específica para as necessidades das suas equipes de venda em questão de minutos. Basta inserir algumas informações rápidas para obter dados personalizados.

Recentemente, nós lançamos uma ferramenta útil para calcular o retorno sobre o investimento do Slack com base nesse estudo de caso. Agora, você pode se concentrar nos benefícios do Slack de forma mensurável e específica para as necessidades das suas equipes de venda em questão de minutos. Basta inserir algumas informações rápidas para obter dados personalizados.

“A equipe de vendas consegue colaborar com colegas de toda a empresa em diferentes departamentos de uma maneira muito rápida e fluida para receber ajuda com as contas. Precisamos reunir os profissionais de marketing, vendas e suporte, além daqueles que trabalham na área de relacionamentos com os clientes, mas nem todos podem participar de cada uma das reuniões.” Diretor executivo de receita Setor de tecnologia

Cada minuto é importante para o pessoal de vendas que tem a agenda lotada. Também é essencial aproveitar o conhecimento para criar um relacionamento de confiança com clientes existentes e potenciais. Os usuários do Slack afirmam que encontram as respostas certas no momento ideal porque podem perguntar à pessoa adequada. Com essas interações, em vez de perder oportunidades, é possível fechar negócios e aumentar a receita em toda a empresa.