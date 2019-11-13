Ahora es más sencillo trabajar en los canales

Si eres una de las 12 millones de personas que usan Slack activamente cada día, ya sabes que los canales son una forma de trabajar mejor. Te ayudan a reunir a las personas y la información adecuadas para que puedas sacar adelante el trabajo con un propósito y un entorno en común. Y ahora, la comunicación a través de los canales es mucho más fácil.

En las próximas semanas, vamos a lanzar una serie de mejoras que simplificarán muchísimo el proceso de invitación a compañeros de equipo a los canales, una forma muy, muy fácil de dar formato a los mensajes para que todo se vea tal como esperas. Comencemos por esto último.

Una mejor manera de dar formato a mensajes y obtener una vista previa de ellos

La comunicación puede ser complicada. Si bien no podemos redactar el mensaje ideal por ti, podemos darte una mano para que sea más claro. Slack siempre ha incluido opciones de formato de texto, que te permiten agregar énfasis, expresar urgencia y subrayar un punto.

En el pasado, tenías que encerrar las palabras entre *asteriscos* para usar negrita o entre _guiones bajos_ para usar cursiva. También resultaba difícil saber cuál sería el aspecto final de los mensajes antes de publicarlos. Pues todo esto ha cambiado gracias a la nueva barra de herramientas de formato de texto.

¿Quieres poner en negrita algunas palabras? ¿Iniciar una lista con viñetas? Simplemente haz clic en el botón "Aa" para expandir la barra de herramientas y, luego, selecciona la opción de formato de texto que quieras usar. No hace falta usar combinaciones de teclas extravagantes.

A medida que das formato al texto, también puedes obtener una vista previa para saber cómo se verá el mensaje, una función que se llama Lo que ves es lo que obtienes (o WYSIWYG, por sus siglas en inglés). (En la jerga de los programadores, se dice “wizzywig” en inglés. Solo lo mencionamos porque suena divertido).

Una mejor manera de invitar a colaboradores y compañeros a Slack

Hace poco te presentamos los canales compartidos: una mejor forma de trabajar en Slack con personas externas a tu empresa. Un canal compartido funciona igual que un canal regular de Slack, solo que conecta dos organizaciones. Estamos simplificando el proceso de invitación a personas a los canales compartidos. Puedes ver los detalles aquí.

Muy pronto, cualquier usuario que tenga un plan de pago podrá generar un enlace simple de invitación a un canal compartido y enviarlo a un colaborador externo. Así, el colaborador puede aceptar la invitación y seguir una serie de indicaciones breves para unirse al canal compartido. Los administradores de ambas empresas recibirán una notificación sobre la solicitud de canal compartido y podrán aprobarla de inmediato, proporcionando a la gente un ambiente agradable y colaborativo.

También simplificamos el proceso de invitación de personas internas de la organización a los canales, ya sean unos pocos usuarios o un grupo grande de ellos.

Ahora puedes invitar hasta 1000 usuarios a la vez con tan solo pegar una lista de correos electrónicos o nombres de usuario, en lugar de tener que invitarlos uno por uno. En el caso de los equipos grandes que con frecuencia necesitan agregar cientos o miles de miembros, el proceso manual llevaba demasiado tiempo, pero ahora puede realizarse con apenas unos pocos clics.

Con un mayor control respecto de con qué miembros trabajas y cómo conversas con ellos en Slack, resulta mucho más fácil dejar atrás las conversaciones en bandejas de entrada aisladas y llevarlas a los canales. Ya sea que quieras dar formato a un mensaje, invitar a decenas de usuarios a un nuevo proyecto o colaborar con un socio externo, esperamos que estas funciones te permitan ganar tiempo y simplificar las tareas en tu jornada laboral.