Simplification de la réalisation des tâches dans les canaux

Si vous faites partie des 12 millions de personnes qui utilisent activement Slack au quotidien, vous savez déjà que les canaux constituent un meilleur mode de travail. Ils vous aident à regrouper les bonnes personnes et les bonnes informations pour vous permettre d’œuvrer à la réalisation d’un objectif commun dans un même endroit. La communication dans les canaux est désormais encore plus simple.

Dans les prochaines semaines, nous proposerons différentes améliorations qui simplifieront considérablement l’envoi d’invitations aux collaborateurs dans les canaux, sans oublier la mise en forme de vos messages pour que tout soit conforme à vos attentes. Commençons par le dernier point.

Un meilleur moyen de mettre en forme et d’afficher un aperçu des messages

La communication peut être difficile. Et si nous ne pouvons pas rédiger le message idéal pour vous, nous pouvons le rendre plus clair. Slack utilise la mise en forme du texte depuis des années. C’est un excellent moyen d’insister davantage, de signaler une urgence et de souligner un point.

Vous deviez auparavant saisir *asterisks* pour le texte en gras ou _underscores_ pour le texte en italique. Il était également difficile de dire à quoi ressembleraient vos messages avant leur publication. Tout cela est en train de changer grâce à la nouvelle barre d’outils de mise en forme du texte.

Vous souhaitez mettre quelques mots en gras ? Ou commencer une liste à puces ? Cliquez sur le bouton « Aa » pour étendre la barre d’outils et sélectionnez la mise en forme que vous souhaitez appliquer. Aucune saisie avancée n’est requise.

Lorsque vous mettrez le texte en forme, vous pourrez également avoir un aperçu de son apparence dans votre message. Cette fonctionnalité s’appelle What You See Is What You Get, ou WYSIWYG. (Cela se prononce « wizzywig » dans le jargon des développeurs. Nous faisons cette parenthèse uniquement parce que c’est très amusant à prononcer.)

Un meilleur moyen d’inviter des collaborateurs et des collègues dans Slack

Nous vous avons récemment présenté les canaux partagés, une solution efficace pour travailler dans Slack avec des personnes extérieures à votre entreprise. Un canal partagé fonctionne comme un canal Slack classique, sauf que deux organisations y sont associées. Nous simplifions le processus d’invitation des personnes dans les canaux partagés. Voici les détails :

Bientôt, tout utilisateur ayant un forfait payant pourra générer un simple lien de partage pour un canal partagé et l’envoyer à un partenaire externe. Le partenaire peut ensuite accepter l’invitation et suivre une série d’invites brèves pour rejoindre le canal partagé. Les administrateurs des deux entreprises sont informés de la demande de canal partagé, qu’ils peuvent rapidement approuver et envoyer à leur guise de manière collaborative.

Nous avons également simplifié le processus d’invitation de vos collaborateurs dans les canaux, qu’il s’agisse d’un petit ou d’un grand nombre d’utilisateurs.

Vous pouvez désormais inviter jusqu’à 1 000 utilisateurs à la fois en collant une liste d’adresses e-mail ou de noms d’utilisateur au lieu de les inviter un par un. Pour les grandes équipes qui ont souvent besoin d’ajouter des centaines ou même des milliers de membres, un processus manuel autrefois chronophage peut désormais être mené à bien en seulement quelques clics.

Avec un contrôle accru sur les personnes avec lesquelles vous travaillez et sur la manière dont vous communiquez avec elles dans Slack, il est bien plus simple de transférer les conversations depuis des boîtes de réception isolées vers des canaux. Que vous mettiez un message en forme, que vous invitiez des dizaines d’utilisateurs à un nouveau projet ou que vous collaboriez avec un partenaire externe, nous espérons que ces fonctionnalités vous feront gagner du temps et vous apporteront plus de simplicité au quotidien.