Agora é mais fácil trabalhar nos canais

Se você é uma das 12 milhões de pessoas que usam o Slack ativamente todos os dias, já sabe que os canais são uma maneira melhor de trabalhar. É possível reunir as pessoas e as informações certas nos canais. Desse modo, você pode trabalhar com um propósito e um lugar em comum. E agora, ficou ainda mais simples se comunicar nos canais.

Nas próximas semanas, lançaremos uma série de melhorias que facilitarão bastante enviar convites para colegas de equipe para canais e mais ainda a formatação de suas mensagens, para que o visual fique exatamente como você quer. Vamos começar pelo último.

Um jeito melhor de formatar e visualizar mensagens

Comunicar-se pode ser difícil. Embora não possamos criar a mensagem perfeita para você, podemos ajudar a deixá-la bem clara. O Slack já tem o recurso de formatação de texto, e é uma ótima maneira de acrescentar ênfase, transmitir urgência e destacar um ponto.

Antes, era necessário colocar *asteriscos* para o texto ficar em negrito e _sublinhado_ para itálico. Também era difícil saber como ficaria o visual da mensagem antes de postá-la. Bom, tudo isso mudará com a barra de ferramentas de formatação de texto.

Quer colocar algumas palavras em negrito? Quer criar uma lista com marcadores? Clique no botão “Aa” para expandir a barra de ferramentas e selecione a formatação a ser usada. Não é preciso usar atalhos difíceis.

Ao formatar o texto, você também poderá visualizar como ele ficará na mensagem, um recurso conhecido como “What You See Is What You Get”, ou WYSIWYG. Entre os desenvolvedores, a sigla é pronunciada como “wizzywig”. Só estamos falando sobre isso porque é muito divertido dizer essa palavra.

Um jeito melhor de convidar colaboradores e colegas para o Slack

Recentemente, apresentamos os canais compartilhados, uma maneira melhor de trabalhar com pessoas fora da empresa no Slack. Um canal compartilhado funciona exatamente como um canal normal do Slack, a única diferença é que ele conecta duas organizações. Estamos simplificando o processo de convidar pessoas para canais compartilhados. Confira os detalhes.

Em breve, qualquer usuário de um plano pago poderá criar um link de compartilhamento simples para um canal compartilhado e enviá-lo a um parceiro externo. Em seguida, o parceiro poderá aceitar o convite e seguir uma série de instruções para entrar no canal compartilhado. Os administradores de ambas as empresas serão notificados sobre a solicitação de canal compartilhado, e poderão aprová-la, proporcionando a todos um ambiente de trabalho feliz e colaborativo.

Também ficou mais fácil convidar pessoas da sua organização para os canais, não importa se são poucos membros ou muitos usuários.

Agora é possível convidar até mil usuários de uma só vez colando uma lista de e-mails ou nomes de usuário. Antes você precisava convidar um por um. Para equipes grandes, que frequentemente precisam adicionar centenas ou até mesmo milhares de membros, o que leva muito tempo, o processo manual agora pode ser realizado em alguns cliques.

Com mais controle sobre os membros e a comunicação no Slack, você tem menos trabalho para mover as conversas de caixas de entrada isoladas para os canais. Esperamos que esses recursos economizem tempo e tornem seu dia mais simples, seja ao formatar uma mensagem, convidar dezenas de usuários para um novo projeto ou colaborar com um parceiro externo.