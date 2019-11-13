Ahora es más sencillo trabajar en los canales

Si eres uno de los 12 millones de personas que usan Slack activamente cada día, ya sabes que los canales son una forma de trabajar mejor. Te ayudan a reunir a las personas y la información adecuadas para que puedas sacar adelante el trabajo con un propósito y un entorno en común. Y ahora, la comunicación a través de los canales es mucho más fácil.

En las próximas semanas, vamos a lanzar una serie de mejoras que simplificarán muchísimo el proceso de invitación a compañeros de equipo a los canales, una forma muy, muy fácil de dar formato a los mensajes para que todo se vea tal como esperas. Partamos por el último punto.

Una mejor manera de dar formato y mostrar una vista previa de los mensajes

La comunicación puede ser difícil. Y aunque no podemos redactar el mensaje perfecto para ti, podemos echarte una mano con su claridad. Hace mucho que Slack tiene opciones de formato de texto, que son una excelente manera de añadir énfasis, transmitir urgencia y subrayar un punto.

Antes, era necesario escribir *asteriscos* para el texto en negrita o _guiones bajos_ para la cursiva. También era difícil saber qué aspecto tendrían los mensajes antes de publicarlos. Todo esto está cambiando con la nueva barra de herramientas de formato de texto.

¿Quieres poner algunas palabras en negrita? ¿Quieres iniciar una lista con viñetas? Haz clic en el botón Aa para expandir la barra de herramientas y selecciona el formato que quieres aplicar. No se requieren sofisticadas combinaciones de teclas.

A medida que des formato al texto, podrás mostrar una vista previa de su aspecto en el mensaje. Esta función se conoce como “What You See Is What You Get” o WYSIWYG, por sus siglas en inglés. (En el argot de los desarrolladores, se pronuncia "wizzywig", pero solo lo mencionamos porque suena divertido).

Una mejor manera de invitar a colaboradores y compañeros a Slack

Recientemente, te hemos presentado los canales compartidos, un método mejorado para trabajar en Slack con personas de fuera de la empresa. Un canal compartido funciona igual que un canal de Slack regular, solo que ahora conecta dos organizaciones. Estamos simplificando el proceso para invitar a personas a los canales compartidos. Puedes encontrar más detalles aquí.

Muy pronto, cualquier usuario con un plan de pago podrá generar un enlace simple para compartir un canal compartido y enviarlo a cualquier colaborador externo. Así, el colaborador puede aceptar la invitación y seguir una serie de indicaciones breves para unirse al canal compartido. Los administradores de ambas empresas recibirán una notificación sobre la solicitud del canal compartido, que podrán aprobar rápidamente, para que todo el mundo forme parte de este divertido método colaborativo.

Ahora también es más fácil invitar a personas de dentro de la organización a los canales, ya sea un grupo reducido o un gran conjunto de usuarios.

Ahora puedes invitar hasta 1000 usuarios a la vez. Solo tienes que pegar una lista de direcciones de correo electrónico o nombres de usuario, en lugar de invitar a los usuarios de uno en uno. Los equipos de gran tamaño que suelen tener que añadir cientos o incluso miles de miembros —un proceso manual que antes requería demasiado tiempo— ahora pueden hacerlo con unos pocos clics.

Al controlar mejor con qué personas trabajas y cómo conversas con ellas en Slack, necesitas mucho menos esfuerzo para mover las conversaciones fuera de las bandejas de entrada aisladas y llevarlas a los canales. Tanto si das formato a un mensaje, invitas a decenas de usuarios a un nuevo proyecto o trabajas codo a codo con un colaborador externo, esperamos que estas funciones aporten más tiempo y simplicidad a tu jornada.