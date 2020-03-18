Presentamos una versión de Slack más simple y organizada

Slack es el motor del trabajo diario de millones de personas en empresas de todos los tamaños.

Este es un cambio rotundo de silos de correo electrónico a mensajería basada en canales. El usuario de pago promedio pasa más de nueve horas conectado a Slack cada día laborable, lo que incluye unos 90 minutos de uso activo. Esto suma un total de 5000 millones de acciones realizadas cada semana en Slack, desde la resolución de tickets de atención al cliente hasta la supervisión del acuerdo de ventas más reciente.

Todos los miembros de todos los equipos, ya sea que trabajen en una ubicación centralizada o a distancia, sean o no personal técnico, deben poder aprovechar la plataforma y colaborar con los demás. Por eso, estamos lanzando una experiencia más sencilla y organizada para nuestros usuarios. La implementación comienza hoy y seguirá durante las próximas semanas (con una versión para celular complementaria). Cuando llegue al mercado, podrás hacer lo siguiente:

Explorar los canales y buscar en toda la organización mediante una nueva barra de navegación

Encontrar conversaciones, archivos, apps importantes y mucho más, todo en la parte superior de la barra lateral

Iniciar un mensaje desde cualquier lugar con un nuevo y práctico botón de redacción

Organizar canales, mensajes y apps en secciones personalizadas y contraíbles (similar a las carpetas que todos conocemos)

Realizar acciones rápidas con las apps mediante los atajos. Hasta la vista, cambio de contexto.

Con todas estas mejoras juntas, a cualquier usuario le resultará mucho más fácil usar Slack, adaptarlo a su estilo de trabajo y acceder a herramientas esenciales. Avanza para conocer más detalles y visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información sobre las novedades.

“Elegimos Slack porque ofrece los niveles de escala y administración empresariales que necesitamos, a la vez que proporciona siempre una experiencia de usuario óptima que encanta a nuestros empleados”. Sean Bugler arquitecto de la nube, Metropolitan Transportation Commission

Más fácil de usar

Empecemos por el principio. Lo primero que vas a notar es la nueva barra de navegación, que permite buscar mucho más rápido en Slack y cambiar entre las conversaciones recientes. No hace falta usar combinaciones de teclas extravagantes.

También vas a notar que la información importante ahora se almacena ordenadamente en la parte superior de la barra lateral. Allí encontrarás todas las menciones, las reacciones a tus mensajes, los archivos, las personas y las apps para que puedas consultarlos más fácilmente.

Cuando quieras iniciar una nueva conversación, ahora podrás hacerlo con el nuevo botón Redactar. Es una forma práctica de comenzar a redactar el borrador de un mensaje, antes de decidir a qué persona o canal lo vas a enviar. Si debes atender otro asunto, el borrador se guardará para que puedas retomarlo cuando quieras.

“La nueva actualización nos pareció una excelente forma de ayudar a las personas a usar Slack. También ha sido especialmente útil para aquellos sin conocimientos técnicos; ahora colaboramos eficazmente con gran facilidad y aprovechamos Slack al máximo”. Grant Foster especialista de apps internas, Xero

Se adapta a tu estilo de trabajo

A medida que tu equipo traslade más trabajo a Slack, es probable que formes parte de más canales (algunos que serán de uso intensivo y otros que solo mirarás al pasar). Con esta nueva experiencia, los usuarios con planes de pago podrán organizar sus canales, mensajes directos y apps en secciones personalizables en la barra lateral. Bum. Ahora puedes dar prioridad a aquello que merece tu atención.

Pon nombres a las secciones de acuerdo a tus necesidades (emojis incluidos), arrastra y suelta cualquier canal o conversación en ellas y organízalas según te convenga para trabajar mejor. Por ejemplo, algunas conversaciones de alta prioridad podrían colocarse en una sección “☎️Urgente” que se encuentre al principio de la lista.

Herramientas fundamentales a tu alcance

Slack se integra con todas las herramientas de trabajo esenciales en las que confían las organizaciones. Además, estamos simplificando muchísimo el proceso de detección y uso de estas herramientas, sin que tengas que cambiar entre varias ventanas y pestañas. Solo tendrás que hacer clic en los accesos directos (un nuevo ícono de rayo que aparece junto al campo de entrada de mensajes) para empezar a trabajar con una app. Ingenioso, ¿cierto?

Durante las próximas semanas, verás que puedes acceder a más de tus apps para Slack favoritas a través de los accesos directos. Estos facilitan las siguientes acciones:

Tomar decisiones en colaboración con Simple Poll (se muestra arriba)

Iniciar una reunión con Cisco Webex Meetings

Crear una solicitud de atención al cliente con Freshdesk

Pronto habrá muchos más accesos directos de apps disponibles. El menú de accesos directos también incluye las funciones de Slack integradas, como recordatorios, llamadas y flujos de trabajo personalizados iniciales con el Generador de flujos de trabajo, una herramienta visual que permite a cualquier usuario de Slack automatizar los procesos rutinarios.

Una cosa más... 🙏

Gracias. Hemos colaborado estrechamente con nuestros clientes para desarrollar en conjunto estas mejoras y así hemos creado los canales compartidos a fin de que los clientes de prueba puedan compartir sus opiniones directamente con nuestro equipo de productos en tiempo real. Cada uno de ustedes, junto con todos los usuarios que nos enviaron comentarios y sugerencias, han contribuido a dar forma a esta nueva experiencia de Slack.

Obtén más información sobre cómo creamos este proyecto en nuestro blog de diseño.