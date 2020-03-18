Presentamos una versión de Slack más simple y organizada

Para millones de personas de empresas grandes y pequeñas, Slack es el motor de su trabajo todos los días.

Este es un cambio radical de silos de correo electrónico a mensajería basada en canales. El usuario de pago medio pasa más de nueve horas conectado a Slack cada día laborable, incluidos unos 90 minutos de uso activo. Esto suma un total de 5000 millones de acciones realizadas cada semana en Slack, desde la resolución de tickets de atención al cliente hasta la supervisión del último acuerdo de ventas.

Todos los miembros de todos los equipos, tanto si trabajan en una ubicación centralizada como a distancia, sean o no personal técnico, deben poder utilizar la plataforma y colaborar con los demás. Por eso, estamos presentando una experiencia más simple y organizada para nuestros usuarios. La implementación comienza hoy y seguirá durante las próximas semanas (con una versión para móvil complementaria). Cuando llegue al mercado, podrás hacer lo siguiente:

Navegar por canales y buscar en toda la organización con una nueva barra de navegación.

Descubrir conversaciones, archivos y aplicaciones importantes, entre otros contenidos, desde la parte superior de la barra lateral.

Iniciar un mensaje desde cualquier lugar con un nuevo y práctico botón Redactar.

Organizar canales, mensajes y aplicaciones en secciones personalizadas contraíbles (como carpetas).

Realizar acciones rápidas con las aplicaciones por medio de accesos directos. Hasta la vista, cambio de contexto.

Con todas estas mejoras juntas, cualquier usuario puede utilizar Slack, adaptarlo a su manera de trabajar y acceder a herramientas esenciales. Avanza para conocer más detalles y, después, pasa a nuestro Centro de Ayuda para obtener más información sobre las novedades.

“Elegimos Slack porque ofrece los niveles de escala y administración empresariales que necesitamos, al mismo tiempo que proporciona constantemente una excelente experiencia de usuario que encanta a nuestros empleados”. Sean Bugler Arquitecto de nube, Metropolitan Transportation Commission

Más fácil de usar

Empecemos por el principio. Lo primero que observarás es la nueva barra de navegación, que permite buscar mucho más rápido en Slack y cambiar entre las conversaciones recientes. No se requieren sofisticadas combinaciones de teclas.

También observarás que la información importante ahora se almacena ordenadamente en la parte superior de la barra lateral. Allí encontrarás todas las menciones, las reacciones a tus mensajes, los archivos, las personas y las aplicaciones para consultarlos fácilmente.

Cuando estés listo para iniciar una nueva conversación, puedes hacerlo con un botón Redactar completamente nuevo. Es una práctica manera de empezar a redactar el borrador de un mensaje, antes de decidir a qué persona o canal lo enviarás. Si debes atender cualquier otro asunto, el borrador se guardará para que puedas recuperarlo cuando te convenga.

“Hemos descubierto que la nueva actualización es una manera fenomenal de ayudar a las personas a familiarizarse con Slack. Ha sido especialmente útil para aquellos que no tienen un puesto técnico. Además, es más fácil que nunca colaborar de manera eficaz y usar Slack con todo su potencial”. Grant Foster Especialista en aplicaciones internas, Xero

Se adapta a tu manera de trabajar

A medida que tu equipo pasa más trabajo a Slack, es probable que te encuentres en más canales, algunos de los cuales serán casi tu hogar y otros que solo verás pasar. Con esta nueva experiencia, los usuarios con planes de pago podrán organizar sus canales, mensajes directos y aplicaciones en secciones personalizables en la barra lateral. Bum. Ahora puedes priorizar aquello que merece tu atención.

Asigna a las secciones los nombres que te parezcan adecuados (con emojis incluidos), arrastra y suelta cualquier canal o conversación en ellas, y ordena estas secciones según te convenga para trabajar mejor. Por ejemplo, algunas conversaciones de alta prioridad pueden encajar en una sección “☎️Urgente” que se encuentre al principio de la lista.

Herramientas esenciales a tu alcance

Slack se integra con todas las herramientas de trabajo esenciales en las que confían las organizaciones. Estamos facilitando enormemente la detección y utilización de estas herramientas, sin que tengas que cambiar entre varias ventanas y pestañas. En su lugar, solo tendrás que hacer clic en accesos directos —un nuevo icono del relámpago que aparece junto al campo de entrada de mensajes— para empezar a trabajar con una aplicación. Genial, ¿verdad?

Durante las próximas semanas, verás que puedes acceder a más de tus aplicaciones para Slack favoritas a través de los accesos directos. Estos facilitan las siguientes acciones:

Tomar decisiones en colaboración con Simple Poll (se muestra arriba)

Iniciar una reunión con Cisco Webex Meetings

Crear una solicitud de atención al cliente con Freshdesk

Próximamente habrá muchos más accesos directos de aplicaciones disponibles. El menú de accesos directos también hospeda las funciones de Slack integradas, como recordatorios, llamadas y flujos de trabajo personalizados iniciales con el Creador de flujos de trabajo, una herramienta visual que permite a cualquier usuario de Slack automatizar los procesos rutinarios.

Una cosa más...🙏

Gracias. Hemos colaborado estrechamente con nuestros clientes para el desarrollo conjunto de estas mejoras y hemos creado los canales compartidos para que los clientes de prueba puedan compartir sus ideas directamente con nuestro equipo de productos en tiempo real. Cada uno de vosotros, junto con todos los usuarios que nos han enviado comentarios y sugerencias, habéis ayudado a definir esta nueva experiencia de Slack.

Obtén más información sobre cómo se ensambló este proyecto en nuestro blog de diseño.