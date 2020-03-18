Présentation de la nouvelle version de Slack, plus simple et plus organisée

Pour des millions de personnes au sein de petites et grandes entreprises, Slack est au cœur du travail, chaque jour.

Ainsi, les silos d’e-mails laissent la place à une messagerie basée sur des canaux. En moyenne, l’utilisateur avec un abonnement payant passe plus de neuf heures par jour de travail connecté à Slack, dont environ 90 minutes d’utilisation active. À cela s’ajoutent plus de 5 milliards d’actions effectuées chaque semaine dans Slack, de la résolution des tickets de support client au suivi des tout derniers contrats de vente.

Chaque membre de chaque équipe, en local ou à distance, technique ou non, doit pouvoir profiter de la plateforme et collaborer avec ses pairs. C’est pourquoi nous lançons une expérience plus simple et plus organisée pour nos utilisateurs. Le déploiement a lieu aujourd’hui et se poursuivra au cours des prochaines semaines, avec une version mobile complémentaire à venir. Lorsque tout sera prêt, vous pourrez :

parcourir des canaux et effectuer des recherches au sein de votre organisation grâce à une nouvelle barre de navigation ;

découvrir des conversations, des fichiers, des applications clés et plus encore, le tout en haut de votre barre latérale ;

commencer un message de n’importe où grâce à un nouveau bouton « Composer » très pratique ;

répartir des canaux, des messages et des applications dans des sections pouvant être réduites (vous savez, comme les dossiers) ;

réaliser des actions rapides sur vos applications via des raccourcis. Fini, le jonglage entre les interfaces.

L’ensemble de ces améliorations facilite pour tous l’utilisation de Slack, son adaptation à la méthode de travail de chacun et l’accès à des outils essentiels. Découvrez les moindres détails puis rejoignez notre centre d’assistance pour en savoir plus sur les nouveautés.

« Nous avons choisi Slack parce que cette plateforme propose l’évolutivité et l’administration à l’échelle de l’entreprise dont nous avons besoin. De plus, elle apporte une expérience utilisateur d’envergure internationale qui plaît beaucoup à nos employés. » Sean Bugler Cloud Architect, Metropolitan Transportation Commission

Utilisation plus facile

Commençons par le début. Vous remarquerez d’abord la nouvelle barre de navigation. Grâce à elle, vous pouvez faire des recherches beaucoup plus rapidement dans Slack et basculer entre vos récentes conversations plus facilement. Aucune saisie avancée n’est requise.

Vous constaterez également les informations clés désormais placées en haut de votre barre latérale pour plus de clarté. Les mentions, les réactions à vos messages, les fichiers, les personnes et les applis se situent tous à droite pour pouvoir s’y référer plus facilement.

Lorsque vous êtes prêt à démarrer une nouvelle conversation, il vous suffit d’utiliser un tout nouveau bouton de rédaction. Il vous permet de commencer à rédiger un message de manière pratique avant de décider à qui ou sur quel canal vous allez l’envoyer. Si vous devez vous interrompre, votre brouillon est enregistré pour que vous puissiez y revenir dès que vous êtes prêt.

« La toute dernière mise à jour permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec Slack. Elle est également très utile pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la technique. Il n’a jamais été aussi simple de collaborer efficacement et d’exploiter Slack à son plein potentiel. » Grant Foster Internal Applications Specialist, Xero

Adaptable à votre méthode de travail

À mesure que votre équipe migrera sa charge de travail dans Slack, vous vous retrouverez probablement intégré dans plus de canaux, dont certains feront votre quotidien tandis que d’autres seront plus ponctuels. Grâce à cette nouvelle expérience, les utilisateurs avec forfaits payants seront en mesure d’organiser leurs canaux, messages directs et applications dans des sections personnalisables de leur barre latérale. Boum. Désormais, vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui méritent votre attention.

Nommez vos sections comme bon vous semble (émoji compris), faites-y glisser n’importe quel canal et conversation et organisez-les en fonction de vos préférences de travail. Par exemple, vous pourriez placer les conversations à priorité élevée dans une section « ☎️Urgent » en haut de votre liste.

Des outils essentiels à portée de main

Slack s’intègre à tous les outils de travail essentiels sur lesquels votre organisation s’appuie. Nous rendons la découverte et l’utilisation de ces outils beaucoup plus simple, en éliminant le basculement entre plusieurs fenêtres et onglets. Il vous suffit désormais de cliquer sur des raccourcis, une nouvelle icône en forme d’éclair en regard du champ de saisie de message, et de lancer votre travail dans une appli. Pas mal, non ?

Dans les semaines à venir, vos applis préférées pour Slack seront plus nombreuses à être accessibles via des raccourcis. Vous pourrez alors facilement :

prendre des décisions collaboratives avec Simple Poll (illustré ci-dessus) ;

démarrer une réunion avec Cisco WebEx Meetings ;

créer un ticket pour le support client avec Freshdesk.

Et beaucoup d’autres raccourcis d’applis sont prévus. Le menu des raccourcis contient également des fonctionnalités Slack intégrées telles que les rappels, les appels et les flux de travail personnalisés avec le générateur de flux de travail, un outil visuel permettant à tous les utilisateurs Slack d’automatiser les processus de routine.

Encore une chose...

Merci. Nous nous sommes associés étroitement avec nos clients pour codévelopper toutes ces améliorations, en créant des canaux partagés pour que nos clients pilotes puissent communiquer leurs idées directement avec notre équipe produit, en temps réel. Chacun de vous, ainsi que toutes les personnes qui nous ont envoyé des commentaires et des suggestions, nous a aidés à façonner cette nouvelle expérience Slack.

Pour en savoir plus sur le déroulement de ce projet collaboratif, consultez notre blog Design.