Hola, plan Pro de Slack
USD 7,25 por usuario activo al mes, facturado anualmente. O bien, USD 8,75 por usuario activo al mes, facturado mensualmente.
Reúne a las personas, la información y las herramientas para acelerar el trabajo
Historial de mensajes completo
Encuentra el contexto de decisiones pasadas y pon al día a los nuevos miembros del equipo más rápidamente mediante la búsqueda de personas, canales y archivos.
Funciones básicas de IA
Ponte al día rápidamente con los resúmenes de canales y las notas de las juntas generados por IA.
Llamadas de grupo y pantalla compartida
Inicia rápidamente una videollamada o comparte tu pantalla en tiempo real con hasta 50 compañeros de equipo.
Crear y administrar proyectos
Avanza más con tu trabajo dentro de Slack con los canvas y las listas en tu kit de herramientas. Documenta y comparte el conocimiento con los canvas, y gestiona proyectos en conjunto y organiza tareas con las listas.
Flujos de trabajo sin código
Automatiza las tareas y procesos rutinarios directamente desde Slack, sin necesidad de usar código.
Colabora con socios externos
Trabaja con proveedores, clientes y otras organizaciones sin problemas y de forma segura mediante Slack Connect.
Incluido también en el plan Pro:
Resúmenes de IA de las conversaciones
Grupos de usuarios personalizados para contactar con un espacio o departamento
Políticas personalizadas de conservación de mensajes y archivos
Recomendaciones del canal
Búsqueda ilimitada de personas, canales y archivos relevantes
Asistencia prioritaria
Mensajes destacados
Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos.
Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos confían datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.
Contamos con certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de administración de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).
Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR
Estás en buena compañía
Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.