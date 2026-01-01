Historial de mensajes completo Encuentra el contexto de decisiones pasadas y pon al día a los nuevos miembros del equipo más rápidamente mediante la búsqueda de personas, canales y archivos.

Funciones básicas de IA Ponte al día rápidamente con los resúmenes de canales y las notas de las juntas generados por IA.

Llamadas de grupo y pantalla compartida Inicia rápidamente una videollamada o comparte tu pantalla en tiempo real con hasta 50 compañeros de equipo.

Crear y administrar proyectos Avanza más con tu trabajo dentro de Slack con los canvas y las listas en tu kit de herramientas. Documenta y comparte el conocimiento con los canvas, y gestiona proyectos en conjunto y organiza tareas con las listas.

Flujos de trabajo sin código Automatiza las tareas y procesos rutinarios directamente desde Slack, sin necesidad de usar código.