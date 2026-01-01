Hola, plan Pro de Slack

USD  7,25 por usuario activo al mes, facturado anualmente. O bien, USD  8,75 por usuario activo al mes, facturado mensualmente.

Reúne a las personas, la información y las herramientas para acelerar el trabajo

Historial de mensajes completo

Encuentra el contexto de decisiones pasadas y pon al día a los nuevos miembros del equipo más rápidamente mediante la búsqueda de personas, canales y archivos.

Funciones básicas de IA

Ponte al día rápidamente con los resúmenes de canales y las notas de las juntas generados por IA.

Llamadas de grupo y pantalla compartida

Inicia rápidamente una videollamada o comparte tu pantalla en tiempo real con hasta 50 compañeros de equipo.

Crear y administrar proyectos

Avanza más con tu trabajo dentro de Slack con los canvas y las listas en tu kit de herramientas. Documenta y comparte el conocimiento con los canvas, y gestiona proyectos en conjunto y organiza tareas con las listas.

Flujos de trabajo sin código

Automatiza las tareas y procesos rutinarios directamente desde Slack, sin necesidad de usar código.

Colabora con socios externos

Trabaja con proveedores, clientes y otras organizaciones sin problemas y de forma segura mediante Slack Connect.

Incluido también en el plan Pro:

Resúmenes de IA de las conversaciones

Grupos de usuarios personalizados para contactar con un espacio o departamento

Políticas personalizadas de conservación de mensajes y archivos

Recomendaciones del canal

Búsqueda ilimitada de personas, canales y archivos relevantes

Asistencia prioritaria

Mensajes destacados

Ilustración abstracta de un panel de seguridad

Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos.

Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos confían datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.

Contamos con certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de administración de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).

Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR

Estás en buena compañía

Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.

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