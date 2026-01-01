Kompletten Nachrichtenverlauf ansehen Durch die Suche nach Personen, Channels und Dateien kannst du Kontext aus früheren Entscheidungen abrufen und neue Team-Mitglieder schneller einarbeiten.

Grundlegende KI-Funktionen Bringe dich schnell auf den neuesten Stand mit KI-generierten Channel-Zusammenfassungen und Huddle-Notizen.

Gruppenanrufe und Bildschirmfreigabe Starte im Handumdrehen einen Video-Anruf oder gib deinen Bildschirm in Echtzeit für bis zu 50 Team-Mitglieder frei.

Projekte erstellen und verwalten Werde noch produktiver in Slack und hole dir Canvases und Listen in dein Toolkit. Mit Canvases kannst du Wissen dokumentieren und teilen und mit Listen in Zusammenarbeit mit anderen Projekte verwalten und Aufgaben organisieren.

Workflows ohne Code Automatisiere Routineaufgaben und -prozesse direkt in Slack – ganz ohne Code.