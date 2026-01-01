Hallo Pro-Plan von Slack
7,25 USD pro aktivem Benutzer/aktiver Benutzerin und Monat bei jährlicher Abrechnung. Oder 8,75 USD pro aktivem Benutzer/aktiver Benutzerin und Monat bei monatlicher Abrechnung.
Beschleunige die Arbeit, indem du Menschen, Informationen und Tools zusammenbringst
Kompletten Nachrichtenverlauf ansehen
Durch die Suche nach Personen, Channels und Dateien kannst du Kontext aus früheren Entscheidungen abrufen und neue Team-Mitglieder schneller einarbeiten.
Grundlegende KI-Funktionen
Bringe dich schnell auf den neuesten Stand mit KI-generierten Channel-Zusammenfassungen und Huddle-Notizen.
Gruppenanrufe und Bildschirmfreigabe
Starte im Handumdrehen einen Video-Anruf oder gib deinen Bildschirm in Echtzeit für bis zu 50 Team-Mitglieder frei.
Projekte erstellen und verwalten
Werde noch produktiver in Slack und hole dir Canvases und Listen in dein Toolkit. Mit Canvases kannst du Wissen dokumentieren und teilen und mit Listen in Zusammenarbeit mit anderen Projekte verwalten und Aufgaben organisieren.
Workflows ohne Code
Automatisiere Routineaufgaben und -prozesse direkt in Slack – ganz ohne Code.
Arbeite mit externen Teams zusammen
Arbeite über Slack Connect nahtlos und sicher mit Anbietenden, Kund:innen sowie anderen Organisationen zusammen.
Ebenfalls im Pro-Plan inbegriffen:
Zusammenfassungen von Unterhaltungen durch KI
Individuell angepasste Benutzergruppen für Nachrichten an ein ganzes Team oder eine ganze Abteilung
Benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien für Nachrichten und Dateien
Channel-Empfehlungen
Unbegrenzte Suche nach relevanten Benutzern, Channels und Dateien
Priorisierter Support
Nachrichten-Highlights
Unser Engagement für Sicherheit und Datenschutz.
Slack nimmt die Themen Privatsphäre und Datenschutz sehr ernst. Da wir ein Cloud-basiertes Unternehmen sind, dem einige der wertvollsten Daten unserer Kunden anvertraut sind, legen wir in puncto Sicherheit die Messlatte hoch.
Wir haben international anerkannte Sicherheitszertifizierungen gemäß ISO 27001 (Management-System für die Informationssicherheit) und ISO 27018 (für den Schutz persönlicher Daten in der Cloud) erhalten.
Mehr Infos über: Sicherheit | Datenschutz | DSGVO-Richtlinie
Du befindest dich in bester Gesellschaft
Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist Slack der Ort, an dem alle einfach zusammenarbeiten.