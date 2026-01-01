Olá, plano Pro do Slack

US$ 7,25 por usuário ativo, por mês, cobrado anualmente. Ou US$ 8,75 por usuário ativo, por mês, cobrado mensalmente.

Reúna pessoas, informações e ferramentas para trabalhar mais rápido

Histórico de mensagens completo

Encontre o contexto de decisões anteriores e permita que novos membros da equipe se integrem com mais rapidez pesquisando pessoas, canais e arquivos.

Recursos básicos de IA

Fique em dia rapidamente com resumos de canal e anotações de círculo geradas pela IA.

Chamadas de grupo e compartilhamento de tela

Inicie chamadas de vídeo ou compartilhe sua tela em tempo real com até 50 colegas de equipe.

Crie e gerencie projetos

Realize mais trabalhos dentro do Slack usando canvas e listas no seu kit de ferramentas. Documente e compartilhe conhecimento usando os canvas, gerencie projetos de maneira colaborativa e organize tarefas com as listas.

Fluxos de trabalho sem código

Automatize tarefas e processos de rotina direto no Slack, sem necessidade de códigos.

Colabore com equipes externas

Trabalhe de forma segura e sem interrupções com fornecedores, clientes e outras organizações por meio do Slack Connect.

O plano Pro também inclui:

Resumos de conversas feitos pela IA

Grupos de usuários personalizados para entrar em contato com equipes ou departamentos

Políticas de retenção personalizadas para mensagens e arquivos

Recomendações de canal

Pesquisa ilimitada de pessoas, canais e arquivos

Suporte prioritário

Mensagens destacadas

Ilustração abstrata de um painel de segurança

Nosso compromisso com a segurança e com seus dados.

O Slack leva a sério a proteção de dados e a privacidade. Como uma empresa baseada na nuvem com acesso aos dados mais valiosos dos nossos clientes, criamos padrões elevados de segurança.

Temos certificações de segurança reconhecidas internacionalmente, como a ISO 27001 (sistema de gestão da segurança da informação) e a ISO 27018 (proteção de dados pessoais na nuvem).

Saiba mais sobre: Segurança | Privacidade | Política do GDPR

Você está bem acompanhado

Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Slack é onde o trabalho acontece.

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