Olá, plano Pro do Slack
US$ 7,25 por usuário ativo, por mês, cobrado anualmente. Ou US$ 8,75 por usuário ativo, por mês, cobrado mensalmente.
Reúna pessoas, informações e ferramentas para trabalhar mais rápido
Histórico de mensagens completo
Encontre o contexto de decisões anteriores e permita que novos membros da equipe se integrem com mais rapidez pesquisando pessoas, canais e arquivos.
Recursos básicos de IA
Fique em dia rapidamente com resumos de canal e anotações de círculo geradas pela IA.
Chamadas de grupo e compartilhamento de tela
Inicie chamadas de vídeo ou compartilhe sua tela em tempo real com até 50 colegas de equipe.
Crie e gerencie projetos
Realize mais trabalhos dentro do Slack usando canvas e listas no seu kit de ferramentas. Documente e compartilhe conhecimento usando os canvas, gerencie projetos de maneira colaborativa e organize tarefas com as listas.
Fluxos de trabalho sem código
Automatize tarefas e processos de rotina direto no Slack, sem necessidade de códigos.
Colabore com equipes externas
Trabalhe de forma segura e sem interrupções com fornecedores, clientes e outras organizações por meio do Slack Connect.
O plano Pro também inclui:
Resumos de conversas feitos pela IA
Grupos de usuários personalizados para entrar em contato com equipes ou departamentos
Políticas de retenção personalizadas para mensagens e arquivos
Recomendações de canal
Pesquisa ilimitada de pessoas, canais e arquivos
Suporte prioritário
Mensagens destacadas
Nosso compromisso com a segurança e com seus dados.
O Slack leva a sério a proteção de dados e a privacidade. Como uma empresa baseada na nuvem com acesso aos dados mais valiosos dos nossos clientes, criamos padrões elevados de segurança.
Temos certificações de segurança reconhecidas internacionalmente, como a ISO 27001 (sistema de gestão da segurança da informação) e a ISO 27018 (proteção de dados pessoais na nuvem).
Saiba mais sobre: Segurança | Privacidade | Política do GDPR
Você está bem acompanhado
Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Slack é onde o trabalho acontece.