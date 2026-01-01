你好，Slack Pro 方案
7.25 美元(每位上線使用者每個月的費用，以年計費)。或是，8.75 美元(每位上線使用者每個月的費用，以月計費)。
藉由整合人員、資訊和工具加快工作速度
完整的訊息歷史記錄
可輕鬆地搜尋人員、頻道和檔案，方便從過去的決策中找出脈絡，新的團隊成員也能更快掌握情況。
基本 AI 功能
透過 AI 產生的頻道摘要和微型會議記錄，快速掌握重點資訊。
群組通話與螢幕共享
即時與最多 50 位團隊成員進行視訊通話或共享螢幕。
建立並管理專案
善用工具組裡的畫板與清單，在 Slack 中完成更多工作。使用畫板記錄並分享知識，並與其他人協作，運用清單管理專案及整理工作。
無程式碼工作流程
直接在 Slack 中將例行工作和流程自動化，不需要任何程式碼。
與外部團隊協作
有了 Slack Connect，與廠商、客戶和其他組織合作時安全又順暢。
Pro 方案也包括：
AI 對話摘要
自訂使用者群組，以聯繫團隊或部門
自訂訊息和檔案的保留政策
頻道推薦
不限次數搜尋相關人員、頻道和檔案
優先支援
訊息重點
